Gonzalez baut Soltau-Serie aus - Bravehearts nur mit einem Remis

Der TV Meckelfeld wird sich im weiteren Verlauf dieser Spielzeit sicherlich noch die Frage stellen, welchen Wert dieser Punkt hat. Denn einerseits hatten sich die Bravehearts gegen das Tabellenschlusslicht drei Zähler ausgerechnet, andererseits macht der TVM mit dem Remis vorerst einen Sprung von drei Plätzen in der Tabelle. Hermannsburg hatte durch Steffen Dickmann wiederum lange am ersten Saisonsieg geschnuppert (40.), ehe Jonas Nesemann die Hausherren zum Ausgleich schoss (83.). Das abgeschlagene Schlusslicht verdoppelt damit zumindest seine bisherige Punktausbeute.

Im Winter waren die Sorgenfalten beim MTV Soltau durchaus groß, bis zum Ende um den Ligaverbleib kämpfen zu müssen. Mit dem sechsten Sieg im neuen Jahr und dem siebten Dreier in Folge entledigen sich die Soltauer aber ihren Befürchtungen und erklimmen plötzlich sogar den fünften Platz. Mika-Jaimi Gonzalez behielt vom Punkt gleich zwei Mal gegen Estetals erfahrenen Torhüter Sebastian Menzel die Nerven (10., 88.). Steffen Westermann hatte für die SGE zwischendurch nach einem Freistoß ausgeglichen (53.). Der MTV überholt damit den Aufsteiger, dessen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte schmilzt.

SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Diese Niederlage tut weh. Vor allem, weil sie aus meiner Sicht nicht nötig gewesen wäre. Die erste Halbzeit geht klar an Soltau. Sie spielen einen sehr intensiven und schnellen Fußball, das hat uns vor Probleme gestellt. Der erste Elfmeter ist aus meiner Sicht auch berechtigt.Ärgerlich ist, dass wir unsere eigenen Möglichkeiten nicht nutzen. Vor allem die Szene von Janko Hinrichs: Ballgewinn an der Mittellinie, stark durchgesetzt, allein auf den Torwart zu - und dann geht der Abschluss drüber. Kein Vorwurf, aber das muss eigentlich der Ausgleich sein. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und sind deutlich besser ins Spiel gekommen. Der Ausgleich durch den Freistoß von Steffen Westermann war absolut sehenswert und zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Danach war es ein offenes Spiel. Sicher keine große Fußballkunst, auch bedingt durch Platz und Wetter, aber ein intensiver Schlagabtausch. Umso bitterer ist, dass das entscheidende Tor aus einer sehr strittigen Situation entsteht. Unser Torwart Sebastian Menzel geht raus, der Gegenspieler kommt zu Fall, Elfmeter. Sebastian sagt klar, dass er ihn nicht berührt hat - und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Ohne Video lässt sich das schwer bewerten. Wenn es eine Schwalbe war, dann war sie zumindest sehr überzeugend. Vielleicht gibt es ja Aufnahmen, die man sich noch einmal ansehen kann."