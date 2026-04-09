Gonsenheims Kapitän Paul Simon: „Wir wissen, worauf es ankommt“

Das sehe ich ähnlich. Die Basics sollten immer gegeben sein. Da hatten wir hin und wieder Probleme. Wenn wir die Gründe kennen würden, würden wir das abstellen. Aber wir lernen daraus, und ich werfe niemandem ein Einstellungsproblem vor.

Ich würde sie nicht als prekär bezeichnen. Eine kleine Serie kann viel verändern, in beide Richtungen. Die Tabelle ist extrem eng. Wir wissen um die Situation, haben aber keinen Angstschweiß auf der Stirn und wissen, dass es nur an uns liegt.

Ist der SVG eine Abstiegskampf-Mannschaft?

Ich würde uns, von den Spielern und den Zielen her, nicht so bezeichnen. Trotzdem stecken wir in der Situation, und das hat die Mannschaft jetzt angenommen. Wir wissen, worauf es ankommt.

Ist der spielerische Ansatz zu kompliziert für den Abstiegskampf? Zu kompliziert würde ich nicht sagen, aber in der aktuellen Situation vielleicht nicht das, was es braucht. In einer Mannschaftssitzung kam der Wunsch auf, einfacheren Fußball zu spielen. Damit ist der Mannschaftsrat auf das Trainerteam zugegangen, das dieselbe Sichtweise hat. Die Basics zählen, dann fällt auch das Spielerische viel leichter. Wir wollen unseren Ansatz auch nicht über Bord werfen.