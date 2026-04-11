Gonsenheimer Zitter-Sieg beim Schlusslicht

Aidan Neal (blaues Trikot) gelang das lang ersehnte Siegtor. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Dieser Sieg musste her. Der SV Gonsenheim sicherte ihn sich quasi mit dem Schlusspfiff. Das 1:0 (0:0) beim abgeschlagenen Oberliga-Letzten FV Eppelborn erzielte Aidan Neal tief in der Nachspielzeit, und das in Unterzahl.

Vanni gibt zu, dass die Saarländer seine Erwartungen mit anderer Taktik und sehr tief gestaffelter Spielweise durchkreuzt haben. Ein eher destruktiv angelegtes 5-4-1 zu durchbrechen, „ist nicht immer einfach, gerade in einer Saison, wo nicht alles so einfach von der Hand geht“, sagt Vanni. Die erste Großchance gehörte Eppelborn, trotz weit überwiegender Gonsenheimer Spielanteile.

Nach einem langen Einwurf zog der 19-Jährige aus dem Rückraum ab (90.+3). Und ließ, wie Luca Vanni es umschreibt, emotional den Korken aus der zuvor kräftig geschüttelten Champagner-Flasche knallen. „Das war euphorisch“, sagt der Chefcoach, „pure Emotion. Wir haben uns in den Armen gelegen und unfassbar gefreut.“

Rote Karte für Dietze

David Vodi vergab aus fünf Metern die klarste Gonsenheimer Chance, bevor Vanni zum Seitenwechsel auf 4-4-2 umstellte. Cem Demir ließ direkt zwei gute Chancen aus, ehe die Angelegenheit noch komplizierter wurde. Noah Dietze, zuvor gezogen, rangelte sich mit einem Schubser los und sah Rot (54.).

Das Paradoxe: „Mit zehn Mann haben wir es deutlich besser gemacht.“ Einen gefährlichen Freistoß von Eppelborns Ausnahmespieler Jonas Sträßer galt es zu überstehen. Auf der Gegenseite scheiterten Julian Donges aus drei Metern sowie Robin Hofmann und Titus Henseler im direkten Duell mit dem Keeper. Ehe Neal die Erlösung brachte.

Zwei Siege sind das Ziel

„Wir waren mit zehn Mann sehr fleißig“, sagt Vanni, „ich habe mich einfach gefreut, dass die Jungs sich belohnt haben.“ Wie ein quasi schon abgestiegenes Team habe sich Eppelborn nicht präsentiert. „Sie kratzen, kämpfen, beißen“, zieht Vanni den Hut. Und doch war es ein Pflicht-Dreier, um sich vom Keller fernzuhalten.

„Jetzt kommen zwei 50:50-Spiele, die wollen wir ziehen“, blickt Vanni auf die Englische Woche gegen Wormatia Worms (Mittwoch, 19.30 Uhr, BSA Mombach) und bei Rot-Weiß Koblenz (Samstag) voraus.

SV Gonsenheim: Simon – Jindra (46. Henseler), Dietze, Hangatta – Elhajj, Rodwald (56. Donges), Neukirch, Neal – Coric – Ischdonat (79. Hofmann), Vodi (46. Demir).