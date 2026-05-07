Gonsenheimer Slapstick-Tor reicht nicht

Drei Gegner im Klassenkampf

Drei freie Tage für Köpfe und Beine, und dann geht es in die Vorbereitung auf die Klassenkämpfer Diefflen, Idar-Oberstein und Auersmacher. Ganz andere Spiele, ganz andere Anforderungen. „Die werden ums Überleben kämpfen“, sagt Vanni. Und betont: „Ich fand uns in der ersten Halbzeit auf allen Ebenen gut.“ Auch auswärts hätte der Chefcoach gern häufiger solche Auftritte. „In der zweiten Halbzeit kommen wir nicht so gut raus, reagieren aber sehr gut. Die Halbzeit war ausgeglichener.“