Gonsenheimer Gündüz: Von der Chemo auf den Platz SVG-Cotrainer läuft trotz laufender Krebstherapie in der Oberliga auf +++ Hoch verdientes 1:1 bei TuS Koblenz von Torben Schröder · 04.04.2026, 18:17 Uhr · 0 Leser

Gonsenheims Cotrainer Ferhat Gündüz spielte in Koblenz während einer laufenden Krebstherapie. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Ferhat Gündüz hat schon mehrere Comebacks erlebt. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2022 Cotrainer bei Oberligist SV Gonsenheim, wurde der seit kurzem 39-Jährige immer wieder aus Dankbarkeit eingesetzt, Saison für Saison. Und dann, immer noch Modellathlet, in der Hinrunde aus Personalmangel reaktiviert. Beim 1:1 (1:1) bei der TuS Koblenz kam Gündüz erneut zum Zug, als Defensiv-Joker. Dieses Comeback ist ein ganz Besonderes, aus traurigem Anlass.

Im Januar erhielt Gündüz eine Krebsdiagnose. Aktuell absolviert er eine Chemotherapie, die sonst stets sorgsam gepflegte Haarpracht ist einer Kahlrasur gewichen. „Ich hatte schon während meiner Spiele vor der Winterpause Schmerzen, habe die aber für die Mannschaft ignoriert“, erzählt Gündüz. In der Winter-Vorbereitung wollte er sich weiter fit halten, doch dann wurde der Krebs-Befall am Lymphknoten festgestellt. "Überzeugt, dass ich das besiegen werde"

Die Heilungschancen sind, bei gründlicher Therapie, gut. „Es ist ein Hin und Her zwischen Behandlung und Sportplatz“, sagt der Familienvater. Auf dem Platz zu stehen, sich körperlich zu betätigen und mit seinen Jungs in der Kabine zu sein, tut dem Vollblut-Fußballer gut. Auch wenn Gündüz dabei spürt, was sein Körper durchmacht. Zum Saisonende hin wird, nach Chemo- und Antikörper-Therapie, der Krebs hoffentlich besiegt sein. Gündüz lässt keinen anderen Gedanken zu: „Ich bin überzeugt, dass ich das besiegen werde. Genau mit dieser Einstellung gehe ich das an.“ In seiner Unerschütterlichkeit ist er das wohl größte Vorbild, das eine Mannschaft haben kann. Beim Teilerfolg beim Top-Team aus Koblenz bewiesen die Gonsenheimer, was an Widerstandsgeist in ihnen steckt. Am Ende war sogar ein Sieg drin. „Schade“, blickt Gündüz auf die beiden Hochkaräter in der Schlussphase, „aber das Spiel ging in eine gute Richtung, darauf können wir aufbauen. Das ist unsere DNA. Alles ist machbar für uns, egal wie gut der Gegner ist.“ Worte, die doppelt, dreifach wirken.