Gonsenheimer Goalgetter wechselt zum TSV Schott

Abdellatif El Mahaoui „strebt Richtung Regionalliga“, so viel hatte Marvin Bylsma, Sportvorstand des SV Gonsenheim, schon verraten . Nun ist klar: Der Stürmer wechselt zu Oberliga-Spitzenreiter TSV Schott Mainz. Und will an diesem Mittwoch (19 Uhr, VRM-Livestream) seine Chance auf ein Regionalliga-Engagement weiter erhöhen. Denn mit dem SVG trifft er auf Schott-Verfolger FK Pirmasens.

Schon vor einem Jahr gab es Interesse. Damals war Schott in der Regionalliga auf Abstiegskurs – und Gonsenheim wurde Oberliga-Vizemeister. Verständlich, sagt Sascha Meeth, Sportlicher Leiter des TSV, dass der Stürmer da am Wildpark bleiben wollte. Zwar scheiterte der SVG in den Aufstiegsspielen, doch „Abdi“ bewies mit drei Treffern, dass er über seine 19 regulären Saisontore hinaus auch dann liefert, wenn es wirklich drauf ankommt.

Wichtig war dem TSV, dass El Mahaoui sich – im Falle des Aufstiegs, der immer wahrscheinlicher wird – voll auf die Regionalliga konzentriert. So ist das Thema Icon League künftig passe. „Das hat er im ersten Gespräch direkt zugesagt“, berichtet Meeth. Seine Einschätzung: „Er ist schon relativ komplett, gutes Tempo, spielstark, guter Körper. Er könnte auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen.“

Obwohl man sich als „Rheinhessen-Auswahl“ samt Rheingau-Zugabe definiert, spricht der TSV Schott nur dosiert Gonsenheimer Spieler an. Zwei waren es aktuell, Maurice Neukirch hat sich jedoch für einen Verbleib am Wildpark entschieden. Und ging damit, als Erster, der verlängert hat, in Zeiten des Umbruchs voran. Nach der Winterpause und seit der Wechsel von Chefcoach Anouar Ddaou zu Wormatia Worms feststeht, rauschte der Punkteschnitt in den Keller. Da taten Zeichen der Kontinuität gut.

Heute, 19:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim FK Pirmasens Pirmasens 19:00 PUSH

SVG-Cotrainer Ferhat Gündüz sieht in den neun Vertragsverlängerungen, die jüngst bekannt gegeben wurden, ein Signal. Das Gros der Leistungsträger bleibt auch unter dem neuen Chefcoach Luca Vanni beisammen. Das spricht eigentlich gegen einen Spannungsabfall. Auch die Leistung zuletzt bei Wormatia Worms (0:2) stimmt Gündüz optimistisch: „Die Reaktion hat gestimmt. In unserer Situation die Köpfe hoch zu kriegen, ist nicht einfach. Aber die Mannschaft war hoch konzentriert, hat gut gearbeitet. Da spielte keine Rolle, dass der Trainer weg ist oder weg geht. Jetzt muss der Knoten platzen.“

Ddaou ist noch in Urlaub, Gündüz wird erneut das Kommando haben. Und erwartet im FKP einen „Top-Oberligisten, der nicht umsonst da oben steht, viel Qualität und Erfahrung auch aus der Regionalliga mitbringt“. Der Eindruck vom 0:5 aus der Hinrunde soll korrigiert werden. Mit der TuS Koblenz und Kaiserslautern II folgen Partien gegen die anderen beiden Schott-Verfolger. Top-Gegner, die nicht nur für El Mahaoui eine Extra-Motivation sein werden, sich zu beweisen.

"Bei ihm wird der Knoten platzen"

„Abdi hatte auch letzte Saison eine Phase, in der er weniger getroffen hat, aber wir glauben an ihn“, betont Gündüz, „auch bei ihm wird der Knoten platzen.“ Lukas Rodwald und Jan Vogel saßen in Worms mit Rückstand auf der Bank. Wegen des strammen Programms sollte weniger Risiko gegangen werden – auch bei Christian Jindra, dessen alte Verletzung wieder Probleme bereitet. Dorian Cucchiara war krank und könnte zurückkehren.

El Mahaouis künftiger Arbeitgeber hat übrigens, genauso wie Ddaous, keine Englische Woche. Die Heimspiele vom TSV Schott und Wormatia Worms wurden vorgezogen.