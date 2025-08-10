Gonsenheimer Fehlstart und Vannis Selbstkritik

Fehlstart für den SV Gonsenheim in der Oberliga: Nach dem 0:1-Auftakt in Gau-Odernheim ging auch das zweite Gastspiel bei einem Aufsteiger verloren. Das 0:2 (0:2) bei Hertha Wiesbach nimmt der neue Chefcoach Luca Vanni mit auf seine Kappe.

Als der 31-Jährige nach 35 Minuten auf Dreierkette umstellte, klappte die Defensivarbeit deutlich besser. Der Haken: Da hatten die Saarländer die Vorentscheidung schon herbeigeführt. Denn ein Zwei-Tore-Rückstand war bei hochsommerlichen Temperaturen doppelt schwer aufzuholen. „Wiesbach hat richtig Qualität, das ist kein normaler Aufsteiger“, sagt Vanni, „sie haben es simpel und gut gespielt und sind über ihren Wandspieler immer wieder in den Rücken unserer Viererkette gekommen. Vielleicht muss ich da früher reagieren.“

Verkompliziert wurden die Überlegungen durch Leart Haskajs frühe, verletzungsbedingte Auswechslung, die bereits das erste Wechselfenster kostete. Fünf Minuten zuvor „müssen wir einen glasklaren Elfmeter bekommen“, betont der Trainer. „Das war klares Handspiel, der Arm war abgespreizt. Der Schiedsrichter sagt, es war keine Absicht, aber den holt dir jeder Videoschiri weg.“

Gleichwohl spricht Vanni von einer verdienten Pausenführung der Platzherren. Zweimal wurde Linksverteidiger Josef Elhajj überspielt und dann im Zentrum nicht gedeckt, Max Poller (28.) und Yannik Haupts (32.) vollstreckten. Julian Dönges war mit Magen-Darm-Problemen ausgefallen, Nokouri Hangatta „eigentlich nicht spielfähig“. Doch die Verletzungssorgen boten kaum noch Alternativen. „In der zweiten Halbzeit haben wir drei, vier glasklare Torchancen, aber von den Großchancen her ist das Ergebnis nicht unverdient“, gesteht Vanni ein.

Neukirch ist zurück

Hoffnung spendet die Rückkehr von Maurice Neukirch. „Wir müssen uns jetzt Stück für Stück aus der Situation herausarbeiten“, sagt der Chefcoach. Das nächste Gastspiel führt den SVG kommenden Samstag zum FV Dudenhofen und damit erneut zu einem Aufsteiger. Mit Wiesbach war das Heimrecht getauscht worden, weil der Kunstrasen am Wildpark noch erneuert wird.

SV Gonsenheim: Simon – Haskaj (21. Mildeberger, 67. Watai), Rodwald, Hangatta (67. Neukirch), Elhajj – Neal, Coric, Rodwald, Löber (36. Basic) – Hofmann (46. Walter), Ischdonat.