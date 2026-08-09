Gonsenheimer Arbeitssieg mit Traumtor beim TSV Gau-Odernheim

Die Gonsenheimer freuen sich über ihr Siegtor, das Gau-Heppenheimer Publikum ist nicht durchweg begeistert. – Foto: Michael Wolff

Ein nach Chancen gerechtes Ergebnis? Ein korrekter Platzverweis für den Kapitän? Es gab einigen Diskussionsstoff nach dem Rheinhessen-Duell in der Oberliga, das der SV Gonsenheim bei den Ausweichplatzherren des TSV Gau-Odernheim in Gau-Heppenheim 1:0 (0:0) gewonnen hat. Wegen eines in der Tat tödlichen Passes.

Hannes Zundel wollte hinten herum spielen – und legte den Ball genau in den Lauf von Gäste-Stürmer Jan Vogel, der mit einem Außenrist-Lupfer über Leander Schmidt hinweg – der TSV-Torwart hatte die Finger noch dran – traf (60.). Wer es so probiert, der sollte auch treffen. „Ja, das sollte er“, lacht Vogel. „Der Weg war etwas länger, da hatte ich viel Zeit, nachzudenken.“ Was bei Stürmern zuweilen zu einem Problem wird, sorgte im Gonsenheimer Fall für ein Traumtor.

Erst setzte Bobby Edet kurz nach Wiederanpfiff den Ball an den Querbalken, dann zielte Christopher Hahn, frei auf das Tor laufend, mittig auf Keeper Paul Simon, ehe noch einmal Edet seitlich versetzt knapp neben den langen Pfosten schoss. „Wir müssen in Führung gehen“, betont Diel, „der Gegner war einen Ticken besser in den entscheidenden Momenten.“ Vogel nutzte seine Chance, und die Gonsenheimer, die einige sehenswerte spielerische Momente kreierten, verteidigten es auch engagiert.

Weit weniger effektiv waren die Gau-Odernheimer Offensiven. Trainer Florian Diel hatte auf der Doppelsechs und im Sturm auf Körperlichkeit gesetzt. „Wir wollten sie hoch anlaufen, und ich glaube, das ist bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. Dann kommen wir auch sehr gut aus der Pause raus“, sagt Diel. Auf eine ausgeglichene erste Hälfte mit je einer Großchance ließ der TSV nun in kurzer Folge gleich drei Hochkaräter folgen.

Gau-Heppenheimer sind gute Gastgeber

Das Oberliga-Gastspiel in Gau-Heppenheim – Gau-Odernheims Stadionsprecher Knut Burkhardt lobte die tadellose Organisation der heimischen TuS unter Applaus – wurde nun noch lauter, als es bei diesen beiden stets mit Vehemenz coachenden Trainern ohnehin schon der Fall ist. „Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen in den talentfreien Dingen heute gut sein“, sagt SVG-Chefcoach Luca Vanni, „wir waren laut, wir waren intensiv. Die Jungs haben sich diesen Erfolg verdient, mit Herz verteidigt.“

Während Vanni von einem in der Qualität ausgeglichenen Chancenverhältnis spricht, zählte Diel 5:2 Gelegenheiten für seine Elf. Die Effektivität habe das Spiel entschieden. Auch bei der Roten Karte gegen Jakob Friedrich (84.) waren die beiden Trainer-Freunde uneins. Notbremse, findet Vanni. Viel zu hart, ist Diels Einschätzung, schließlich sei dem Gefoulten Julian Kimmes der Ball weit weg geprallt. Zudem war ein Gau-Odernheimer auf derselben Höhe. Bleibt nur zu hoffen, dass Friedrich, der sich in der Szene auch noch weh getan hat, unverletzt geblieben ist.

Rote Karte, Ampelkarte, lange Nachspielzeit

Kurz danach war personell wieder Gleichstand, denn der Gonsenheimer Dorian Cucchiara schubste bei einer Rudelbildung einen Gegenspieler weg und sah die Ampelkarte (89.). Zuvor hatte Edet noch eine Kopfballchance, die aber für Paul Simon sichere Beute war (80.). Aus der siebenminütigen Nachspielzeit bleibt nur Nokouri Hangattas Tempolauf die gesamte linke Außenlinie entlang in Erinnerung. Den Querpass des Abwehrspielers, der einen Wimpernschlag später wieder hinten rechts klärte, haute Hannes Jensen weit daneben.

„Wir wissen, dass das eine eklig zu bespielende Mannschaft ist“, sagt Vogel, „sie verteidigen stark, kommen über das Körperliche. Es war das erwartet schwere Spiel, in dem wir viel gegen den Ball gearbeitet haben. Aber ein bisschen Glück war dabei.“ Diel war wichtig, Unglücksrabe Zundel in Schutz zu nehmen. Der 20-Jährige spielt, seit er aktiv ist, im Oberliga-Team quasi durch und entwickelt sich prima. „Ich fand uns eigentlich gut“, sagt der TSV-Trainer, „wir haben uns selbst um den Ertrag gebracht.“

Mittwoch geht es im Pokal weiter

Für den TSV geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) im Pokal zum SV Gimbsheim. „Ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Diel, „ich sehe sie als Top-Aufstiegsfavoriten in der Landesliga, mit guten Spielern, Wucht und Schnelligkeit, Erfahrung und jungen Leuten.“ Die Gonsenheimer treten zeitgleich beim Verbandsligisten Alemannia Waldalgesheim an.

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Schrod, Friedrich, Nassery – Meininger (74. Roos), Juricinec (46. Dietrich), Schäfer (81. Dimitrijevic), Zundel – Hahn (74. Patschke) – Nkunga (62. Breitenbruch), Edet.

SV Gonsenheim: Simon – Luft, Abdiovski, Hangatta – Polichronakis, Cucchiara, Neukirch, Engler (74. Elhajj) – Vogel (74. Kimmes), Karakas (88. Jensen) – Ischdonat (68. Papela).