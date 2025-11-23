Der Wintereinbruch sorgte in Gonsenheim für eine Spielabsage. – Foto: A. Nückel (Symbolbild)

Gonsenheim vs Gau-Odernheim: Spontane Spielabsage Die Spieler stehen schon bereit, da fällt der Beschluss: Kein Oberliga-Fußball bei diesem Wetter

Das Joachim-Mayer-Haus scheint zu beben. „Zehn, neun, acht...“ Laute Kinderstimmen zählen runter. Die Einlauf-Kids sind heiß, so viel ist sicher. Die Oberligafußballer des SV Gonsenheim und des TSV Gau-Odernheim haben sich warm gelaufen, es scheint angerichtet für das Derby.

Nur das Flackern an einem der beiden mittigen Flutlichtmasten sorgt für Verwunderung. Erst im Laufe der Woche war die Erneuerung abgeschlossen worden, doch irgendwas ging schief. Mal blinkt es an der einen Leuchte, mal an der anderen. Irritierend, sagen die einen, aber kein Grund zur Absage, sagen die anderen. Heute, 17:00 Uhr SV Gonsenheim Gonsenheim TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. Abgesagt

Um 13 Uhr war das Heimspiel der U16 angepfiffen worden. Der SVG hatte Heißgetränke beschafft, das zusätzliche Verkaufshäuschen war im Betrieb. Man hoffte auf einen schönen Sonntagnachmittag am Wildpark. Der morgendliche – oder auch samstägliche – Blick in die Wetter-App hätte zu Skepsis führen können. Andernorts in Mainz fanden am Vormittag Platzbegehungen statt, die Absagen und Anlagensperrungen durch die Stadt nach sich zogen. Aber nicht überall, in Weisenau, Mombach und Drais beispielsweise rollte die Kugel, in Bretzenheim und Finthen nicht. Und in Gonsenheim ab 17 Uhr dann auch nicht. Das stellten Schiedsrichterin Naemi Breier sowie die Kapitäne und Trainer beider Teams im Konsens fest, als gerade die ersten Schneeflocken vom Himmel rieselten – so wie angekündigt. Spricht man mit den Spielern, muss es sehr rutschig gewesen sein beim Aufwärmen. Aber auch nicht zwingend unwirtlicher als auf so manchem Naturgeläuf zu dieser Jahreszeit. Doch wenn Fußballer, die ihren Sonntag für das Spiel reservieren und heiß sind, loszulegen, einvernehmlich beschließen, es doch bleiben zu lassen, ist an der Entscheidung kaum etwas auszusetzen.