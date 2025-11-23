Gonsenheim vs Gau-Odernheim: Spontane Spielabsage

Das Joachim-Mayer-Haus scheint zu beben. „Zehn, neun, acht...“ Laute Kinderstimmen zählen runter. Die Einlauf-Kids sind heiß, so viel ist sicher. Die Oberligafußballer des SV Gonsenheim und des TSV Gau-Odernheim haben sich warm gelaufen, es scheint angerichtet für das Derby.
Nur das Flackern an einem der beiden mittigen Flutlichtmasten sorgt für Verwunderung. Erst im Laufe der Woche war die Erneuerung abgeschlossen worden, doch irgendwas ging schief. Mal blinkt es an der einen Leuchte, mal an der anderen. Irritierend, sagen die einen, aber kein Grund zur Absage, sagen die anderen.
Um 13 Uhr war das Heimspiel der U16 angepfiffen worden. Der SVG hatte Heißgetränke beschafft, das zusätzliche Verkaufshäuschen war im Betrieb. Man hoffte auf einen schönen Sonntagnachmittag am Wildpark. Der morgendliche – oder auch samstägliche – Blick in die Wetter-App hätte zu Skepsis führen können. Andernorts in Mainz fanden am Vormittag Platzbegehungen statt, die Absagen und Anlagensperrungen durch die Stadt nach sich zogen. Aber nicht überall, in Weisenau, Mombach und Drais beispielsweise rollte die Kugel, in Bretzenheim und Finthen nicht.
Und in Gonsenheim ab 17 Uhr dann auch nicht. Das stellten Schiedsrichterin Naemi Breier sowie die Kapitäne und Trainer beider Teams im Konsens fest, als gerade die ersten Schneeflocken vom Himmel rieselten – so wie angekündigt. Spricht man mit den Spielern, muss es sehr rutschig gewesen sein beim Aufwärmen. Aber auch nicht zwingend unwirtlicher als auf so manchem Naturgeläuf zu dieser Jahreszeit. Doch wenn Fußballer, die ihren Sonntag für das Spiel reservieren und heiß sind, loszulegen, einvernehmlich beschließen, es doch bleiben zu lassen, ist an der Entscheidung kaum etwas auszusetzen.
Bespielbar? Eisfläche?
Im Publikum sind die Reaktionen geteilt. Von „Früher waren die Plätze viel schlimmer“ über „Ist doch noch bespielbar“ bis zu „Kein vernünftiger Mensch spielt auf dem Eis Fußball“ reicht das Meinungsspektrum. „Sehr, sehr schade“ findet der Gau-Odernheimer Cotrainer Marius Dill die Absage. „Ich war die ganze Zeit der Meinung, es ist zu rutschig“, sagt SVG-Coach Luca Vanni, „aber wir sind bis zuletzt davon ausgegangen, zu spielen.“ Als „gesundheitsgefährdend“ ordnet Vanni den Untergrund ein. Da wollte, beiderseits, niemand die Verantwortung für mögliche Verletzungen übernehmen.
Die Entscheidung erfahren die Gau-Odernheimer Spieler, als sie im Kabinengang bereit stehen. Und die Zuschauer parallel von SVG-Clubchef Frank Specht und Stadionsprecher Hans Walter Sans. Kurz darauf laufen die Gonsenheimer Spieler geschlossen in Trikots und kurzen Hosen rüber zu den Einlauf-Kids, um sich zu bedanken und ein bisschen zu trösten.
"Offensichtlich richtig"
Im Mittelkreis stehen Specht und SVG-Sportvorstand Marvin Bylsma im inzwischen ergiebig rieselnden Schnee. Das Fluchtlicht-Flackern – man könnte auch von Weihnachtsbaum-Atmosphäre sprechen – ist vorüber. „Offensichtlich war es die richtige Entscheidung“, blickt Bylsma gen Himmel. Die Stadt hat den Platz nicht gesperrt, also habe man den Tag wie geplant ablaufen lassen. „Es ist nicht so, dass wir nicht wollten“, betont Specht.
Dass manche Gonsenheimer schon das Flackern allein eher als Absage-Grund sahen als die Gäste, sorgte für Argwohn. Letztlich hing die Kurz-vor-knapp-Absage vor bereits angereistem Publikum am – der Vorhersage entsprechenden – Wetter. Beide Seiten sagen, sie würden gern noch dieses Jahr nachholen.