Gonsenheim: Versöhnliches Ende und neue Namen

Versöhnlich klingt diese schwierige Oberliga-Saison des SV Gonsenheim aus. Nach dem sicher gestellten Klassenerhalt gegen Idar-Oberstein (4:2) ließen die Mainzer einen 2:1 (1:0)-Erfolg bei Tabellennachbar SV Auersmacher folgen. Rang elf, ein Mittelfeldplatz, ist ein glimpfliches Ende.
„Respekt vor der Mannschaft. Wir haben eine top erste Halbzeit gespielt“, sagt Trainer Luca Vanni. A-Junior Ben Brede gelang nach 60 Sekunden per Flachschuss ins lange Ecke das 1:0, nachdem U19-Kollege Titus Henseler das Mittelfeld durchbrochen hatte. „Ben hatte Pech und ist unseren Ergebnissen zum Opfer gefallen“, blickt Vanni auf das Eigengewächs. Später kamen mit Julian Kimmes, David Eckart und Debütant Mert Karabacak drei weitere A-Junioren ins Spiel.
Die Pausenführung hätte viel höher ausfallen müssen, eine Handvoll dicker Chancen ließ der SVG liegen. „Wir waren wirklich gut, sehr giftig im Gegenpressing, sehr gut zwischen den Linien“, betont Vanni, dessen Team sich nach dem „Gegentor aus dem Nichts“ durch Dominik Kaiser nach einer Ecke (54.) allerdings größerem Druck durch die Saarländer ausgesetzt sah. „Wir waren platt“, sagt Vanni.
Neukirch erarbeitet sich das Siegtor
Weitere Verletzungen hatten die Bank ausgedünnt. Die Abläufe hakten, auch das schwüle Wetter drückte, und doch schlug der SVG zurück. Maurice Neukirch, zuvor noch per Kopf am Querbalken gescheitert, eroberte sich vorne den Ball und umkurvte den Keeper zum Siegtor (77.). „Danach haben wir es mit viel Leidenschaft verteidigt.“
Damit gelangen den Gonsenheimern zumindest fünf Punkte mehr als in der Hinrunde. „Das spricht für einen Aufwärtstrend. Und die verlorenen Rückrundenspiele waren deutlich enger als in der Hinrunde“, bilanziert Vanni, „ich persönlich habe in keinem Jahr so viel gelernt wie in diesem.“
Can Karakas kommt aus Gießen
Der Umbruch geht weiter. Variabel in der Offensive einsetzbar ist Neuzugang Can Karakas, der nach der Ausbildung bei Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt in Walldorf, Hanau und Gießen 46 Hessenligaspiele (17 Tore) bestritt. Der 22-Jährige wohnt bei Weiterstadt.
SV Gonsenheim: Müller – Coric, Elhajj, Hangatta, Neal – Neukirch, Henseler (69. Karabacak) – Brede (62. Kimmes), Vogel (80. Eckart) – Ischdonat (69. Watai), Demir (62. Vodi).