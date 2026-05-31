Gonsenheim: Versöhnliches Ende und neue Namen SVG gewinnt in Auersmacher +++ Fünf A-Junioren auf dem Feld +++ Weiterer Neuzugang fix von Torben Schröder · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser

Maurice Neukirch (vorn) gelang das Siegtor. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Versöhnlich klingt diese schwierige Oberliga-Saison des SV Gonsenheim aus. Nach dem sicher gestellten Klassenerhalt gegen Idar-Oberstein (4:2) ließen die Mainzer einen 2:1 (1:0)-Erfolg bei Tabellennachbar SV Auersmacher folgen. Rang elf, ein Mittelfeldplatz, ist ein glimpfliches Ende.

„Respekt vor der Mannschaft. Wir haben eine top erste Halbzeit gespielt“, sagt Trainer Luca Vanni. A-Junior Ben Brede gelang nach 60 Sekunden per Flachschuss ins lange Ecke das 1:0, nachdem U19-Kollege Titus Henseler das Mittelfeld durchbrochen hatte. „Ben hatte Pech und ist unseren Ergebnissen zum Opfer gefallen“, blickt Vanni auf das Eigengewächs. Später kamen mit Julian Kimmes, David Eckart und Debütant Mert Karabacak drei weitere A-Junioren ins Spiel. Die Pausenführung hätte viel höher ausfallen müssen, eine Handvoll dicker Chancen ließ der SVG liegen. „Wir waren wirklich gut, sehr giftig im Gegenpressing, sehr gut zwischen den Linien“, betont Vanni, dessen Team sich nach dem „Gegentor aus dem Nichts“ durch Dominik Kaiser nach einer Ecke (54.) allerdings größerem Druck durch die Saarländer ausgesetzt sah. „Wir waren platt“, sagt Vanni.