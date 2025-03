Gonsenheim und Schott vor Auswärtsaufgaben bei Kellerteams

Mainz. Parallelwelten für die Mainzer Oberliga-Fußballer: Zeitgleich treten der TSV Schott Mainz und der SV Gonsenheim am Samstag (15 Uhr) bei den punktgleich in Abstiegsnöten steckenden Aufsteigern Viktoria Herxheim und SC Idar-Oberstein an. Mit allerdings gänzlich unterschiedlichen Vorgeschichten.

Der SVG bekam im Pokal, kurz nach dem tristen 0:0 daheim, in der Edelsteinstadt eine 2:6-Abreibung. „Da hängt noch etwas nach“, sagt Trainer Anour Ddaou, der den Lauf von acht Spielen ohne Niederlage – darunter fünf Unentschieden – gern mit einem Dreier fortsetzen will. Aktuell gibt es eine Reihe Angeschlagener. Lukas Rodwald, Royij Matsumura und Tibor Engler fehlen wohl noch ein paar Wochen, Tawfeeq Johnson hat sich gänzlich abgemeldet.

TSV-Trainer Samuel Horozovic kennt die Herxheimer Anlage aus seinen Zeiten als Jugendtrainer: „Da ging es immer heiß her.“ Der 4:0-Hinspielsieg gelang mühelos. Der Chefcoach feierte Dienstag seinen 28. Geburtstag, das Team hielt ein Ständchen, Horozovic gab Süßgetränke aus. Und fühlte sich nach seinen ersten 90 A-Klasse-Minuten für Nackenheim noch um einiges mehr gealtert. Zünftig gefeiert werden soll am Saisonende, am liebsten doppelt, in Liga und Pokal. Zuschauen wird dabei Silas Schwarz, der mit Knorpelschaden sechs bis neun Monate ausfallen wird

„Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit Schott Regionalliga und DFB-Pokal spielen“, betont Dominik Ahlbach. Der TSV ist in Gala-Form, hat seit 26 Spielen nicht mehr verloren. „Wir sind super selbstbewusst“, sagt der Verteidiger, „wir hatten zwar einige Ausfälle, aber das hatte zu keiner Zeit Auswirkungen auf die Trainingsqualität oder in den Spielen. Wir haben einfach weiter durchgezogen.“

Der 29-Jährige schwärmt von den hervorragenden Bedingungen beim TSV, mit Fitnessstudio, Physio bei jedem Training, Proteinshakes in der Kabine. Und der großen Eigenmotivation im Team. „Die Möglichkeiten sind das Oberste, was im Amateurfußball möglich ist“, sagt Ahlbach. Zugleich bleibt der Club bodenständig, die Atmosphäre familiär. „Wir wollen langfristig in der Regionalliga spielen, aber beim Abstieg muss der Verein so aufgestellt sein, dass es nicht auseinander bricht.“ Den großen Zeitaufwand nimmt Ahlbach gern in Kauf: „Man bekommt so viel zurück, erfüllt sich Träume.“