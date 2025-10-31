Beim SV Gonsenheim kehren gegen den FV Diefflen höchstwahrscheinlich sechs Spieler zurück in den Kader. Archivfoto: Pia Pfeifer

Gonsenheim: Neuer Rasen, neues Glück? Oberligist SV will Niederlagenserie gegen Diefflen stoppen

Mainz. Gegen Cosmos Koblenz (0:3) kehrten die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim an den heimischen Wildpark zurück. Nun wird der neue Kunstrasen, zweieinhalb Monate später als geplant, offiziell eingeweiht. Nach einem Festakt um 11 Uhr spielt die U16 gegen Pirmasens. Ab 13 Uhr gibt es, auch für alle Jugendteams, im Joachim-Mayer-Haus Kaffee, Kuchen und Kakao gratis und dann, bei freiem Eintritt, das Punktspiel gegen den FV Diefflen (15 Uhr). Getränke und Gegrilltes werden ab 14 Uhr stark vergünstigt angeboten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Trainer Luca Vanni ist äußerst optimistisch, dass der SVG einen Sieg holt. Und denkt dabei gar nicht mal an die glänzende Heimbilanz gegen die Saarländer. Bei Spitzenreiter Pirmasens (1:3) stimmte die Leistung, die Trainingswoche war bislang „sehr gut“. Und es gibt mit Jan Vogel, Tom Luft, Justus Mildeberger, Aidan Neal, Christian Jindra und vielleicht auch Maurice Neukirch eine ganze Reihe Rückkehrer in den Kader.

Wer Kapitän Paul Simon (Urlaub) vertritt, wird noch entschieden. Enes Coric (Syndesmoseband gerissen) und Lukas Rodwald (Bandscheibenvorfall) werden erst zur Winter-Vorbereitung zurück erwartet, bei den drei Hüft-Patienten Georgios Spanoudakis (Impingement-Syndrom), Leon Löber und Tibor Engler (OP droht) sind die Perspektiven unklar. Ferhat Gündüz wurde in spielender Cotrainer-Rolle bis Winter reaktiviert. PK wird live auf Instagram übertragen