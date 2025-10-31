Gonsenheim: Neuer Rasen, neues Glück?

Mainz. Gegen Cosmos Koblenz (0:3) kehrten die Oberliga-Fußballer des SV Gonsenheim an den heimischen Wildpark zurück. Nun wird der neue Kunstrasen, zweieinhalb Monate später als geplant, offiziell eingeweiht. Nach einem Festakt um 11 Uhr spielt die U16 gegen Pirmasens. Ab 13 Uhr gibt es, auch für alle Jugendteams, im Joachim-Mayer-Haus Kaffee, Kuchen und Kakao gratis und dann, bei freiem Eintritt, das Punktspiel gegen den FV Diefflen (15 Uhr). Getränke und Gegrilltes werden ab 14 Uhr stark vergünstigt angeboten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Trainer Luca Vanni ist äußerst optimistisch, dass der SVG einen Sieg holt. Und denkt dabei gar nicht mal an die glänzende Heimbilanz gegen die Saarländer. Bei Spitzenreiter Pirmasens (1:3) stimmte die Leistung, die Trainingswoche war bislang „sehr gut“. Und es gibt mit Jan Vogel, Tom Luft, Justus Mildeberger, Aidan Neal, Christian Jindra und vielleicht auch Maurice Neukirch eine ganze Reihe Rückkehrer in den Kader.
Wer Kapitän Paul Simon (Urlaub) vertritt, wird noch entschieden. Enes Coric (Syndesmoseband gerissen) und Lukas Rodwald (Bandscheibenvorfall) werden erst zur Winter-Vorbereitung zurück erwartet, bei den drei Hüft-Patienten Georgios Spanoudakis (Impingement-Syndrom), Leon Löber und Tibor Engler (OP droht) sind die Perspektiven unklar. Ferhat Gündüz wurde in spielender Cotrainer-Rolle bis Winter reaktiviert.
Nach dem Spiel laden die Spieler die ersten 100 Zuschauer, die da bleiben, auf ein Getränk und eine Wurst ein. „Die Mannschaft verweilt nach jedem Heimspiel immer noch eine Stunde“, kündigt Vanni an. Die Initiative sei aus dem Mannschaftsrat gekommen. Eine Pressekonferenz gibt es fortan, bei hinreichender Witterung direkt am Spielfeldrand, moderiert von Stadionsprecher Hans Walter Sans und live über Instagram übertragen. Spieltagssponsoren, Einlaufkids, Balljungen und ab dem neuen Jahr auch Patenschaften von Aktiven-Spielern für Jugendteams sollen das Umfeld aktivieren und die Verbundenheit stärken.
Neben dem neuen Einlauflied hoffen die SVG-Fans, die neue Torhymne zu Gehör zu bekommen. Es gilt, die Serie aus sechs Pflichtspielniederlagen zu beenden. Der FVD gewann von den jüngsten sieben Spielen auch nur eines. Fünf der sechs vor Weihnachten ausstehenden Gonsenheimer Spiele sind Heimspiele – echte Heimspiele.