Gonsenheim mit Turnaround und Schott mit Barcelona-Videos zum 100.Tor?

Mainz. Das nächste Tor wird das 100. sein. Vor einer magischen Marke steht der TSV Schott Mainz vor dem Oberliga-Gastspiel beim FC Karbach (Samstag, 15 Uhr). Und das wird alles, nur kein Selbstläufer, wie das mühsame 1:0 in der Hinrunde zeigte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Ein „schwieriges Spiel“ erwartet TSV-Trainer Samuel Horozovic. Für die Platzherren besteht noch eine latente Abstiegsgefahr. Wobei die letzten vier Schott-Spiele gegen Kellerkinder mit in Summe 23:1 Toren ganz stabil liefen. Acht Liga-Siege am Stück und neun Punkte Vorsprung scheinen die Meisterschaft zur Frage der Zeit zu machen und könnten zu Leichtsinn verführen. Doch mittlerweile stellen die Mainzer die beste Abwehr, was für Seriosität spricht.