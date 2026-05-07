Gonsenheim hofft auf Heimsieg gegen Tabellenzweiten Vor dem Heimduell gegen Pirmasens zeigt sich SVG‑Torjäger Maurice Neukirch ambitioniert: Neun Punkte aus den nächsten vier Spielen schweben ihm vor +++ Er selbst traf zuletzt fünfmal von Torben Schröder · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Des einen Freud, des anderen Leid: Während Gonsenheims Maurice Neukirch (rechts) jubelnd abdreht, ärgert sich FCK II - Schlussmann Fabian Heck (in gelb) über das Gegentor. – Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Die Messlatte hängt hoch. Im ersten Heimspiel nach dem 3:4-Spektakel gegen Oberliga-Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II empfängt der SV Gonsenheim an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) FCK-Verfolger FK Pirmasens. Resultat vor einem Jahr an Ort und Stelle: 3:3.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. 1. FC Kaiserslautern II mit Siegtor in letzter Sekunde „Lautern war wirklich ein Spiel, wie wir es uns vorstellen“, sagt Maurice Neukirch, „ein Offensiv-Spektakel. Beide Mannschaften haben versucht, von hinten rauszuspielen. Es gab viele Torraumszenen, nur leider mit einem blöden Ende.“ Neukirch erzielte das 3:2-Führungstor. Und musste, entkräftet ausgewechselt, mitansehen, wie die Pfälzer mit dem letzten Ballkontakt des Spiels den Sieg holten.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist derzeit die gefährlichste Gonsenheimer Offensiv-Waffe. Vier Spiele, fünf Tore – es läuft für Neukirch, der vor der Winterpause nur zweieinhalb Stunden Spielzeit hatte und seither quasi durchspielt. Ein verfrühter Einsatz im August zog einen Mittelfußbruch nach sich, dann warfen ihn im November muskuläre Probleme zurück, vermutlich, weil er die ersten Anzeichen ignoriert hatte. „Ich würde sagen, ich nähere mich den 100 Prozent“, sagt der 24-Jährige, „ich bin schmerzfrei, habe aber bei der Matchfitness noch Luft nach oben.“ Seine Pechsträhne passe irgendwie zur Gonsenheimer Saison. „Die Mannschaft musste extrem viele Rückschläge einstecken. Umso besser, dass wir immer wieder so gut damit umgegangen sind.“ Was einen nicht umbringt, macht einen stärker? „Das passt relativ gut. Solche Phasen lassen eine Mannschaft zusammenwachsen.“