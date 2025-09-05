Gomaringen fordert Tabellenführer Dettingen/Glems heraus

Am vierten Spieltag der Bezirksliga Alb treffen extreme Gegensätze aufeinander: Während Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems nach drei Siegen ohne Gegentor seine beeindruckende Serie fortsetzen will, stehen Vereine wie Hirschau und Walddorf schon früh unter Druck. Die Aufsteiger wie Derendingen oder Sickenhausen sorgen für frischen Wind – und mittendrin wollen Teams wie Gomaringen oder Genkingen ihre Position im engen Mittelfeld festigen.

Aufsteiger Upfingen den Schwung vom ersten Saisonsieg zuletzt nicht mitnehmen. Gegen Hirschau soll aber der nächste Schritt gelingen. Der TSV Hirschau steht nach drei Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat erst ein Tor erzielt und verlor unter der Woche auch noch im Pokal. Für beide geht es um viel: Upfingen will einen Lauf starten, Hirschau braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Ein echtes Nachbarschaftsduell in der Tabelle: Genkingen liegt mit vier Punkten auf Rang acht, SV 03 Tübingen hat bei einem Spiel weniger ebenfalls vier Zähler und rangiert einen Platz davor. Genkingen verlor in der vergangenen Saison beide Aufeinandertreffen, eines davon sogar mit 1:7. Tübingen hat offensiv erneut überzeugt, sieben Tore in zwei Spielen sprechen für sich, allerdings wackelt die Defensive mit fünf Gegentreffern. Für Tübingen ist es die Chance auf Revanche.

Die zweite Mannschaft der TSG Tübingen ist nach drei Spieltagen noch ohne Sieg, zuletzt gab es immerhin zweimal ein Unentschieden. Nun wartet mit dem TSV Ofterdingen ein Gegner, der in den bisherigen drei Partien alle Ergebnisse bereits gesehen hat: Sieg, Remis und Niederlage. In der Vergangenheit fielen zwischen beiden Teams oft viele Tore – die Zuschauer dürfen also auf eine offene Partie hoffen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen SV Zainingen SV Zainingen 15:00 PUSH

Der Aufsteiger TV Derendingen ist mit Platz vier bisher eine der positiven Überraschungen: Noch ungeschlagen und mit acht Toren die zweitbeste Offensive. Der SV Zainingen hingegen wartet noch auf den ersten Dreier. Die Ausgangslage spricht für den TVD, doch Zainingen wird alles in die Waagschale werfen, um die Serie der Gastgeber zu beenden. ---

Die SGM Altingen/Entringen hat in zwei Spielen starke Auftritte gezeigt: ein Sieg, ein Remis und nur ein Gegentor. Ganz anders die Ausgangslage bei Pfrondorf: Dort gab es bislang ein Remis und eine Niederlage. Im letzten Ligaspiel verspielte die Mannschaft dreimal eine Führung, im Pokal kam zudem das Aus im Elfmeterschießen. Nun treffen zwei Teams mit entgegengesetzten Vorzeichen aufeinander. ---

Das Spitzenspiel des vierten Spieltags: Gomaringen, selbst noch ungeschlagen, empfängt die SGM Dettingen/Glems. Die Gäste haben einen perfekten Saisonstart hingelegt – drei Siege, zehn Tore, kein Gegentor. Gomaringen will die Serie des Tabellenführers durchbrechen und gleichzeitig das erste Team sein, das gegen die Mannschaft der Stunde trifft. Es ist ein echter Prüfstein für beide Seiten. ---

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Sickenhausen Sickenhausen 15:30 PUSH

Pfullingen II wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg und hat bislang erst einen Treffer erzielt. Sickenhausen dagegen präsentiert sich als bester Aufsteiger: Sechs Punkte, Tabellenplatz zwei und die Rolle als erster Verfolger von Dettingen/Glems. Der VfL wird es schwer haben, aber mit dem Rücken zur Wand wächst oft die Gefahr für den Favoriten. ---

Walddorf ist Letzter der Tabelle, hat mit zehn Gegentreffern die anfälligste Defensive und steht enorm unter Druck. Ein wenig Selbstbewusstsein gab es im Pokal, doch in der Liga wartet eine Herkulesaufgabe: die SG Reutlingen. Diese liegt mit fünf Punkten auf Platz drei, ist noch ungeschlagen, auch wenn es zuletzt zweimal nur zu einem Remis reichte.

