Allgemeines
Winden kann jubeln.
Winden kann jubeln. – Foto: Luca Schmitz

Golzheim verliert die Tabellenführung, Barmen holt ersten Punkt

Kreisliga A Düren: Pascal Schneider gelang zuletzt ein Dreierpack, seine Tore braucht Freialdenhoven in Winden. Nörvenich trifft auf Koslar und will endlich siegen.

Diesmal in der komprimierten Form: Winden bestraft die erste Niederlage des FC Golzheim und ist nach dem 6. Spieltag neuer Tabellenführer. Salingia Barmen holt den ersten Punkt, Nörvenich verliert nach 2:0-Führung.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Sa., 04.10.2025, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
3
3
Abpfiff
Salingia Barmen – Rhenania Lohn 3:3
Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Tobias Bellartz (46. Till Offermanns), Ole Göbbels, Tim Riesen (78. Lukas Riesen), Johannes Breuer, Magnus Urban, Christian Schetter, Leandro-Marcel Houben, Maximilian Mertens, Mykhailo Torkot (60. Joshua Michel) - Trainer: David Rosenbaum
Rhenania Lohn: Tobias Gülpen, Thomas Balduin, Montacer Benzine, Daniel Madalin Cazan, Nico Braunleder, Ahmad Hussein (72. Mohammed Mrika) (90. Alexandru-Daniel Botu), Elyas Khayer (61. Gracias Jesus Diki), Youssef Belbrik (85. Marvin-Deniz Schäffer), Cuma Erol, Aissam Ouahmani, El Mahdi Taouili - Trainer: Frank Löhr
Schiedsrichter: Peter Weidenfeld (Düren) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Maximilian Mertens (5.), 1:1 Cuma Erol (9.), 1:2 Cuma Erol (41.), 1:3 Aissam Ouahmani (70.), 2:3 Maximilian Mertens (81.), 3:3 Lukas Riesen (90.+8)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
2
0
Abpfiff
SC Jülich/SV Hoengen – JSV Frenz 2:0
SC Jülich/SV Hoengen: Veysel Kerim Durdu, Yevhen Havinchuk (26. Phillip Owusu), Stanislav Hudz, Anouar Harraou, Illia Makarov, Cedric Meuser, Visar Behrami (87. Bilal Jerboui), Marcel Hahn (59. Mikhail Mazun), Lorenz Klee, Daniil Slastinov, Ariel Skonieczka (85. Sascha Liashkov) - Trainer: Tobias Voss
JSV Frenz: - Trainer: Fatmir Kastrati
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Phillip Owusu (27.), 2:0 Daniil Slastinov (85.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
0
2
Abpfiff
FC Golzheim – Grün-Weiß Welldorf-Güsten 0:2
FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Thomas Von der Gathen, Kevin Schneppenheim, Patrick Wollersheim, Manuel de Ram, Maurice Heyartz, German Kromm, Simon Wierz, Niklas Koerfer, Otis Bodo Mildner, Mirko Merlau - Trainer: Daniel Ecker
Grün-Weiß Welldorf-Güsten: Henri Winter, Julian Schmidt, Nils Eric Zeitzen (82. Matthias Schröder), Christian Schröder, Christopher-Peter Birx, Fynn Graf (85. Claus Takahito Pithan), Jan Pahl (88. Maximilian Hubert Clemens), Noah Möres (74. Max Ries), Carl Shogi Pithan, Matthias Jeske (88. Milan Levi Sißmeier), Jens Westmark - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: Timo Spölgen (Langerwehe)
Tore: 0:1 Jens Westmark (7.), 0:2 Jens Westmark (66.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
3
1
Abpfiff
FC Düren 77 – SG Germania Burgwart 3:1
FC Düren 77: Timo Beusch, Klesti Cane, Mirco Nörtershäuser, Giuseppe Borgetta (77. Soner Ermayasi), Viktor Werner, Nico Oepen, Samed Aksoy, Hussein Kmeinasi (84. Vladyslav Barannikov), Stavros Tsiakiris (79. Julian Schmitz), Julian Gusser (63. David Briem), Ilker Ermayasi (63. Thomas Bergstreiser) - Trainer: Thomas Schlammer
SG Germania Burgwart: Maximilian Jungherz, Achim Lückenbach, Marvin Blawid, Daniel König (75. Nico Dorsel), Fabian Kronen (75. Jan Kurth), Marian Prickartz, Lucca Heucken, Sanger Muyasar Kalo (60. Ole Hahne), Philipp Lippert, Bastian Hammerschmidt (46. Lukas Wolfram), Philipp Salmen - Trainer: Maximilian Weinberger - Trainer: Martin Kreutz
Schiedsrichter: Tobias Wolff (Düren) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Hussein Kmeinasi (10.), 2:0 Hussein Kmeinasi (31.), 3:0 Ilker Ermayasi (60.), 3:1 Lucca Heucken (86. Foulelfmeter)

Gestern, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
1
1
Abpfiff
Schwarz-Weiß Düren – BC Oberzier 1:1
Schwarz-Weiß Düren: Mamadi Conde, Thomas Felder (60. Harold Kimuangana), Rojith Jude (17. Jason Bernardo), Sadate Ayouwa, Tugay Sahin, Al Hasane Diallo, Berkay Sisman, Henoc Kindala, Walter Wogu (90. Aboubakar Lehogui Kamara), Damian Garding (7. Armin Mesanovic), Abas Rahal (75. Sarp Aydoslu) - Trainer: Markus Rodi - Trainer: Muharrem Sekerci
BC Oberzier: Kai Uwe Lehnen, Robin Junggeburth, Julius Werres, Thomas Skropke (64. Daniel Ölmez), Fabian Wirtz, Baran Gedik, Leon Brinkmann, Leon Geltenpoth (31. Tom Cremer), Yannik Stein, Marvin Kornetzky, Luca Wantke - Trainer: Bernd Eller
Schiedsrichter: Erik Mangels (Düren)
Tore: 1:0 Berkay Sisman (33.), 1:1 Daniel Ölmez (90.+1)
Rot: Mamadi Conde (6./Schwarz-Weiß Düren/Notbremse, total unnötig)
Rot: Henoc Kindala (70./Schwarz-Weiß Düren/Und da waren es nur noch 9, wieder letzter Mann)
Gelb-Rot: Berkay Sisman (90./Schwarz-Weiß Düren/)

Gestern, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
3
1
Abpfiff
VfVuJ Winden – Borussia Freialdenhoven 3:1
VfVuJ Winden: Mathis Müller, Marco Lennartz Klöcker (83. Arda Mutlu), Mark Schneider, Linus Jansen, Ingo Stockem, Ioannis Deligiannidis (66. Dogukan Turan), Justin Eismar (72. Florian Pennartz), Lucas-Kevin Olschewski, Nils Schönau, Till Hahne (77. Obed Edom Mavungu), Benjamin Buchendorfer (38. Daniel Puzik) - Trainer: Marco Lennartz Klöcker - Trainer: Sebastian Sander
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann (35. Nabil Ouaziz), Enrico Roebner, Marvin Robert (55. Wolfgang Nock), Dustin Dekena, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff (60. Dominik Baczewski), Elias Azirar (55. Antonio Sindaco), Dennis Lehmann (60. Ali Farhat), Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Schiedsrichter: Lars Jungmann
Tore: 1:0 Ingo Stockem (9.), 2:0 Till Hahne (33.), 3:0 Daniel Puzik (48.), 3:1 Ali Farhat (80.)
Besondere Vorkommnisse: Marco Lennartz Klöcker (VfVuJ Winden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sam Küpper (31.).

Gestern, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
4
6
Abpfiff
SG Nörvenich-Hochkirchen – Viktoria Koslar 4:6
SG Nörvenich-Hochkirchen: Rene Groos, Edmund Paeffgen (69. Fabian Rüth), Raphael Berger, Mika Werner, Raphael Van Egdom, Jonas Kremer (52. Florian Storchmaier), Maximilian Knipprath, Dominik Ohrem, Philipp Schnuis (85. Patrick Moll), Jan-Niklas Pyka, Max Schnuis (85. Patrick Weyers) - Trainer: Sascha Radermacher - Trainer: Christoph Bandur
Viktoria Koslar: Jeremy Marx, Frederik Eßer (0. Tobias Schiffer), Markus Neuber, Fabian Künne, Lukas Bickar, Timo Börsch (0. Paul Weidenfeld), Fabian Helmrich, Henrik Krieger (0. Luca Thiele), Kerim Karahatil (0. Anthony Eisold), Simon Vogel, Lewis Hülsmann (0. Hendrik von Wirth) - Trainer: Dennis Löwen - Trainer: Edin Hadzic
Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Max Schnuis (3.), 2:0 Jan-Niklas Pyka (7.), 2:1 Timo Börsch (12.), 3:1 Dominik Ohrem (33.), 3:2 Lukas Bickar (39.), 3:3 Timo Börsch (57.), 3:4 Lewis Hülsmann (83.), 3:5 Lewis Hülsmann (84.), 4:5 Patrick Weyers (90.), 4:6 Hendrik von Wirth (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Abgesagt
Die Partie wurde verlegt.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

7. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - VfVuJ Winden
Sa., 11.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Salingia Barmen
So., 12.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Jugendsport Wenau
So., 12.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SC Jülich/SV Hoengen
So., 12.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Düren 77
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Golzheim

8. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart
So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier
So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven
So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar
So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

