Golzheim verliert die Tabellenführung, Barmen holt ersten Punkt

Salingia Barmen – Rhenania Lohn 3:3Salingia Barmen:
Philip Elsner, Julian Pelzer, Tobias Bellartz (46. Till Offermanns), Ole Göbbels, Tim Riesen (78. Lukas Riesen), Johannes Breuer, Magnus Urban, Christian Schetter, Leandro-Marcel Houben, Maximilian Mertens, Mykhailo Torkot (60. Joshua Michel) - Trainer: David RosenbaumRhenania Lohn:
Tobias Gülpen, Thomas Balduin, Montacer Benzine, Daniel Madalin Cazan, Nico Braunleder, Ahmad Hussein (72. Mohammed Mrika) (90. Alexandru-Daniel Botu), Elyas Khayer (61. Gracias Jesus Diki), Youssef Belbrik (85. Marvin-Deniz Schäffer), Cuma Erol, Aissam Ouahmani, El Mahdi Taouili - Trainer: Frank LöhrSchiedsrichter:
Peter Weidenfeld (Düren) - Zuschauer:
230Tore:
1:0 Maximilian Mertens (5.), 1:1 Cuma Erol (9.), 1:2 Cuma Erol (41.), 1:3 Aissam Ouahmani (70.), 2:3 Maximilian Mertens (81.), 3:3 Lukas Riesen (90.+8)
SC Jülich/SV Hoengen – JSV Frenz 2:0
SC Jülich/SV Hoengen: Veysel Kerim Durdu, Yevhen Havinchuk (26. Phillip Owusu), Stanislav Hudz, Anouar Harraou, Illia Makarov, Cedric Meuser, Visar Behrami (87. Bilal Jerboui), Marcel Hahn (59. Mikhail Mazun), Lorenz Klee, Daniil Slastinov, Ariel Skonieczka (85. Sascha Liashkov) - Trainer: Tobias Voss
JSV Frenz: - Trainer: Fatmir Kastrati
Schiedsrichter: Frank Caspers (Linnich) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Phillip Owusu (27.), 2:0 Daniil Slastinov (85.)
FC Golzheim – Grün-Weiß Welldorf-Güsten 0:2
FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Thomas Von der Gathen, Kevin Schneppenheim, Patrick Wollersheim, Manuel de Ram, Maurice Heyartz, German Kromm, Simon Wierz, Niklas Koerfer, Otis Bodo Mildner, Mirko Merlau - Trainer: Daniel Ecker
Grün-Weiß Welldorf-Güsten: Henri Winter, Julian Schmidt, Nils Eric Zeitzen (82. Matthias Schröder), Christian Schröder, Christopher-Peter Birx, Fynn Graf (85. Claus Takahito Pithan), Jan Pahl (88. Maximilian Hubert Clemens), Noah Möres (74. Max Ries), Carl Shogi Pithan, Matthias Jeske (88. Milan Levi Sißmeier), Jens Westmark - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: Timo Spölgen (Langerwehe)
Tore: 0:1 Jens Westmark (7.), 0:2 Jens Westmark (66.)
FC Düren 77 – SG Germania Burgwart 3:1
FC Düren 77: Timo Beusch, Klesti Cane, Mirco Nörtershäuser, Giuseppe Borgetta (77. Soner Ermayasi), Viktor Werner, Nico Oepen, Samed Aksoy, Hussein Kmeinasi (84. Vladyslav Barannikov), Stavros Tsiakiris (79. Julian Schmitz), Julian Gusser (63. David Briem), Ilker Ermayasi (63. Thomas Bergstreiser) - Trainer: Thomas Schlammer
SG Germania Burgwart: Maximilian Jungherz, Achim Lückenbach, Marvin Blawid, Daniel König (75. Nico Dorsel), Fabian Kronen (75. Jan Kurth), Marian Prickartz, Lucca Heucken, Sanger Muyasar Kalo (60. Ole Hahne), Philipp Lippert, Bastian Hammerschmidt (46. Lukas Wolfram), Philipp Salmen - Trainer: Maximilian Weinberger - Trainer: Martin Kreutz
Schiedsrichter: Tobias Wolff (Düren) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Hussein Kmeinasi (10.), 2:0 Hussein Kmeinasi (31.), 3:0 Ilker Ermayasi (60.), 3:1 Lucca Heucken (86. Foulelfmeter)
Schwarz-Weiß Düren – BC Oberzier 1:1
Schwarz-Weiß Düren: Mamadi Conde, Thomas Felder (60. Harold Kimuangana), Rojith Jude (17. Jason Bernardo), Sadate Ayouwa, Tugay Sahin, Al Hasane Diallo, Berkay Sisman, Henoc Kindala, Walter Wogu (90. Aboubakar Lehogui Kamara), Damian Garding (7. Armin Mesanovic), Abas Rahal (75. Sarp Aydoslu) - Trainer: Markus Rodi - Trainer: Muharrem Sekerci
BC Oberzier: Kai Uwe Lehnen, Robin Junggeburth, Julius Werres, Thomas Skropke (64. Daniel Ölmez), Fabian Wirtz, Baran Gedik, Leon Brinkmann, Leon Geltenpoth (31. Tom Cremer), Yannik Stein, Marvin Kornetzky, Luca Wantke - Trainer: Bernd Eller
Schiedsrichter: Erik Mangels (Düren)
Tore: 1:0 Berkay Sisman (33.), 1:1 Daniel Ölmez (90.+1)
Rot: Mamadi Conde (6./Schwarz-Weiß Düren/Notbremse, total unnötig)
Rot: Henoc Kindala (70./Schwarz-Weiß Düren/Und da waren es nur noch 9, wieder letzter Mann)
Gelb-Rot: Berkay Sisman (90./Schwarz-Weiß Düren/)
VfVuJ Winden – Borussia Freialdenhoven 3:1
VfVuJ Winden: Mathis Müller, Marco Lennartz Klöcker (83. Arda Mutlu), Mark Schneider, Linus Jansen, Ingo Stockem, Ioannis Deligiannidis (66. Dogukan Turan), Justin Eismar (72. Florian Pennartz), Lucas-Kevin Olschewski, Nils Schönau, Till Hahne (77. Obed Edom Mavungu), Benjamin Buchendorfer (38. Daniel Puzik) - Trainer: Marco Lennartz Klöcker - Trainer: Sebastian Sander
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Ben Zimmermann (35. Nabil Ouaziz), Enrico Roebner, Marvin Robert (55. Wolfgang Nock), Dustin Dekena, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff (60. Dominik Baczewski), Elias Azirar (55. Antonio Sindaco), Dennis Lehmann (60. Ali Farhat), Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Schiedsrichter: Lars Jungmann
Tore: 1:0 Ingo Stockem (9.), 2:0 Till Hahne (33.), 3:0 Daniel Puzik (48.), 3:1 Ali Farhat (80.)
Besondere Vorkommnisse: Marco Lennartz Klöcker (VfVuJ Winden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sam Küpper (31.).
SG Nörvenich-Hochkirchen – Viktoria Koslar 4:6
SG Nörvenich-Hochkirchen: Rene Groos, Edmund Paeffgen (69. Fabian Rüth), Raphael Berger, Mika Werner, Raphael Van Egdom, Jonas Kremer (52. Florian Storchmaier), Maximilian Knipprath, Dominik Ohrem, Philipp Schnuis (85. Patrick Moll), Jan-Niklas Pyka, Max Schnuis (85. Patrick Weyers) - Trainer: Sascha Radermacher - Trainer: Christoph Bandur
Viktoria Koslar: Jeremy Marx, Frederik Eßer (0. Tobias Schiffer), Markus Neuber, Fabian Künne, Lukas Bickar, Timo Börsch (0. Paul Weidenfeld), Fabian Helmrich, Henrik Krieger (0. Luca Thiele), Kerim Karahatil (0. Anthony Eisold), Simon Vogel, Lewis Hülsmann (0. Hendrik von Wirth) - Trainer: Dennis Löwen - Trainer: Edin Hadzic
Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Max Schnuis (3.), 2:0 Jan-Niklas Pyka (7.), 2:1 Timo Börsch (12.), 3:1 Dominik Ohrem (33.), 3:2 Lukas Bickar (39.), 3:3 Timo Börsch (57.), 3:4 Lewis Hülsmann (83.), 3:5 Lewis Hülsmann (84.), 4:5 Patrick Weyers (90.), 4:6 Hendrik von Wirth (90.)