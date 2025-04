Golubovic trifft zum Remis

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Mit 63 Punkten steht der VfB Fichte Bielefeld auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 101 Treffern stellt der Gastgeber den besten Angriff der Kreisliga A, allerdings fand der TuS diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die Fichter bleiben weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat das Team von Trainer Ferhat Kilinc 20 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Den VfB Fichte Bielefeld scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Muhammet Raci Sözer für die Fichter zur Führung (43.). David Golubovic sicherte dem TuS Eintracht Bielefeld den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Golubovic das 1:1 her (47.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Schlusspfiff durch Referee Onur Pehlivan setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Der TuS Eintracht Bielefeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Bielefeld aus, sodass man nun auf dem 15. Platz steht. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 35 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Siege, zwei Remis und 16 Niederlagen hat die Elf von Coach Tomislav Tadic momentan auf dem Konto.

Die Fichter treten am kommenden Sonntag bei FC Altenhagen an, der TuS empfängt am selben Tag die SC Bielefeld 04/26.