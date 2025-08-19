Goltern verliert erneut - Luthe überrascht gegen Springe

– Foto: Philipp Reichelt

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte klare Siege, späte Entscheidungen und eine faustdicke Überraschung. Vor allem die Favoriten aus Enzen und Pattensen untermauerten ihre Ambitionen, während der TSV Luthe gegen den FC Springe für ein Ausrufezeichen sorgte.

In einem lange ausgeglichenen Spiel entschieden die Gäste aus Rinteln die Partie erst in der Nachspielzeit. Torjäger Kruska traf in der 91. Minute und sorgte damit für den ersten Saisonsieg des SCR. Egestorf II, das bereits am ersten Spieltag leer ausging, steht früh unter Druck.

Nach einem Fehlstart mit zwei frühen Gegentoren (Brinkmann 9., Ehlers 21.) drehte Eldagsen auf und spielte Gehrden in der Folge nahezu an die Wand. Arlt (29., 63.), Petrasch (31.), Carduck (65.), Vespermann (75., 86.) und Brünig (78.) sorgten für ein Schützenfest. Eldagsen zeigte nach dem 2:2 zum Auftakt die erhoffte Reaktion, während Gehrden die zweite klare Niederlage hinnehmen musste.

Der Tabellenführer aus Enzen untermauerte seine Dominanz eindrucksvoll. Reeb (13.), Klöpper (23.), Faul (36.), Horstmann (78.) und Doppelpacker Kopystka (83., 87.) stellten den Kantersieg sicher. Goltern fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und ist mit zwei deutlichen Niederlagen Tabellenletzter.

Eine frühe Führung durch Pinkenburg (4.) und das späte 2:0 von Lattwesen (90.+1) bescherten dem MTV Rehren den ersten Saisonsieg. Trainer Mike Schönherr lobte die reife Vorstellung seiner Mannschaft: „Defensiv eine sehr starke Leistung, wenig zugelassen gegen den Vizemeister. Obwohl wir eine sehr junge Truppe hatten, haben wir das echt erwachsen gespielt.“ Nach zwei Spielen ist Rehren noch ohne Gegentor.

Ihme-Roloven bestätigte seine gute Frühform. Joker Musa brach den Bann nach 66 Minuten, ehe Bittner in der Nachspielzeit per Doppelschlag (90.+3, 90.+5) für klare Verhältnisse sorgte. Türkspor wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisontreffer.

Arnum fuhr gegen Aufsteiger Lindhorst den ersten Saisonsieg ein. Pietrucha (20.) und Schneider (42.) stellten früh die Weichen. Zwar verkürzte Sydow nach der Pause (55.), doch Joker Hajo sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (89.). Lindhorst bleibt punktlos.

Pattensen ließ dem Aufsteiger keine Chance und feierte einen Kantersieg. Hülsmann (5.), Von der Ah (14.), Wegener (21.), Heuermann (59.), Wagner (72.) und Buschold (74.) trafen für die Hausherren, ehe Beldjoudi (85.) das Ehrentor für Kirchdorf gelang. Mit 14 Toren aus zwei Spielen zeigt sich Pattensen in Topform.