Goltern überrascht Arnum, Rinteln bezwingt Halvestorf

Der 24. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 3 brachte sowohl klare Ergebnisse als auch spannende Wendungen. Während sich die Spitzenteams keine Blöße gaben, sorgte Goltern für einen Achtungserfolg gegen Aufstiegsaspirant Arnum. Ein Überblick über alle Partien:

Mit einer souveränen Vorstellung untermauerte der FC Springe seine Ambitionen auf die Tabellenspitze. Gegen überforderte Mühlenberger reichten starke 45 Minuten, um früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Sölter traf kurz vor der Pause zur Führung (44.), Othman erhöhte nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (52., 70.). Den Schlusspunkt setzte Omar in der 76. Minute.

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Die Partie in Ihme-Roloven entwickelte sich zur klassischen Geschichte zweier Halbzeiten. Nach einem Doppelschlag direkt nach Wiederanpfiff (48., 49.) sah Salzhemmendorf schon wie der sichere Sieger aus, ehe Pulido Leon (72.) und Joker Bittner per Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) das Spiel noch drehten. Für beide Teams ist der Punktgewinn zu wenig im Kampf um ihre jeweiligen Ziele.