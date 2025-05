Goltern mit spätem Ausgleich, Leveste mit Statement-Sieg

In einem umkämpften Nachbarschaftsduell trennten sich der TSV Goltern und Germania Egestorf II leistungsgerecht mit einem 2:2-Unentschieden. Die Hausherren gingen nach einer sehenswerten Kombination über Viehmeyer und Kuhn früh in Führung (23.). Trainer Florian Kuhn lobte: „Ein wunderschöner Kopfball nach einer starken Kombination – wir sind gut reingekommen.“

Ein kurioses Handspiel nach Missverständnis mit dem Linienrichter bescherte Egestorf per Elfmeter den Ausgleich (35.). „Mein Innenverteidiger dachte wohl, der winkt ihm zu – kennt die Regel nicht. Klarer Elfer“, kommentierte Kuhn trocken.

Nach einem Abwehrschnitzer drehte Bövers die Partie (69.), ehe der eingewechselte Akopian in der Nachspielzeit per Flugkopfball das Remis rettete. Kuhn resümierte: „Man merkt, dass wir durch sind – trotzdem starke Moral meiner Jungs.“