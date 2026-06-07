Golsch Tor nach 13 Jahren im Abschiedsspiel

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Was für eine schöne Geschichte! 13 Jahre hatte Lennard Golsch für die 2. Herren des MTSV Selsingen gespielt und in dieser Zeit nie ein Tor erzielt. Aber nun in seinem Abschiedsspiel hatte das lange, lange Warten ein Ende: Golsch erzielte "sein" Tor und was für eins!

Die 2. Herren des MTSV Selsingen hatte das letzte Punktspiel in dieser Saison mit 4:11 gegen den TuS Hipstedt verloren. Aber das war eigentlich völlig egal, denn im Mittelpunkt stand ein Spieler, der da eigentlich nie steht - Lennard Golsch.

13 Jahre lang hatte der bald 31-Jährige für die 2. Herren des MTSV gespielt und nie - aber wirklich nie - ein Tor erzielt, weder in einem Punkt- noch in einem Freundschaftspiel.

Um überhaupt für die 2. Herren des MTSV spielen zu können, hatte Golsch einiges auf sich genommen, war jahrelang zwischen seinem Studien- und späteren Wohn- und Arbeitsort Braunschweig und Selsingen gependelt, nur um an den Wochenenden für den MTSV spielen zu können. Und nun hatte er nach elf Jahren Pendelei beschlossen, seine Laufbahn in der 2. Herren zu beenden. "Ich wollte auch nicht immer absagen. Das wäre auf Dauer auch gegenüber meinen Mannschaftskameraden nicht in Ordnung gewesen", so Golsch.

Golsch war immer ein Abwehrspieler, ein Verteidiger, einer dieser Spieler, die sich für ihre Mannschaft in jedes Spiel "reinhauen". Nur mit dem eigenen Tor wollte und wollte es nicht klappen - jahrelang, mehr als eine Dekade lang, insgesamt 13 Jahre lang. "Ich hatte immer mal wieder vor Spielen das Gefühl gehabt, heute könnte es klappen", erzählt Golsch. "Nur es klappte eben nie."

Bis zu diesem 6. Juni. Das Spiel gegen Hipstedt. Die letzte Chance für Golsch einen Treffer für "seine" Mannschaft zu erzielen. Das wussten alle. "Meine Mitspieler haben vor dem Spiel gesagt, wenn es einen Elfmeter gibt, schießt du den", so Golsch. Und dann passierte es wirklich: 41. Minute, Strafstoß für Selsingen. "Und alle riefen meinen Namen", so Golsch. "Sagten zu mir, mach' ihn rein." Nur so einfach war das nicht. Es war ein langer, ein sehr langer Weg für Golsch - den Verteidiger - zum Elfmeterpunkt. "Ich war - ich kann es kaum beschreiben - wie in Trance, in einer anderen Welt", so Golsch, der einen Gedanken hatte: "Ich hatte vor, den Ball unten links reinzuschießen."

Nur ging das ziemlich daneben. "Der Ball flog irgendwohin - nur nicht da, wo er hin sollte", so Golsch. Genauer gesagt: Der Ball sprang an die Unterkannte der Latte und von dort zurück ins Feld. Würde die Laufbahn des Lennard Golsch also mit einem verschossenen Elfmeter und ohne Tor enden? Nein, denn Golsch sprang Richtung Ball und bugsierte das Leder mit einer Art Flugkopfball ins Hipstedter Tor. Der Torjubel der Mitspieler und Zuschauer war selbst noch in Parnewinkel zu hören. Es war wahrscheinlich der schönste Moment auf dem Selsinger Sportplatz in dieser Saison! "Es war bestimmt kein Van Persie-Kopfball", so Golsch mit einem Lachen. "Ich konnte es nicht fassen. Es ist irgendwie ein sureales Gefühl. Nun beende ich meine Laufbahn tatsächlich noch mit einem Tor."