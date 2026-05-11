Golm, Perleberg und Wittstock feiern Heimsiege

– Foto: FussballimFKHavelland

Landesklasse West, 25. Spieltag – Acht Partien standen am 9. Mai 2026 auf dem Programm der Landesklasse West Brandenburg. Während die Spitzengruppe um den FSV Babelsberg 74 weiter unter Beobachtung steht, sorgten einige Verfolger für klare Ergebnisse. Perleberg, Golm und Wittstock feierten Heimsiege, Veritas Wittenberge/Breese drehte die Partie in Falkensee eindrucksvoll.

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FSV Veritas Wittenberge/Breese gewann die Auswärtspartie in Falkensee souverän mit 3:0. Martin Galis eröffnete den Torreigen in der 34. Minute. Lange blieb es beim 1:0, ehe Christian Münster in der 84. Minute erhöhte und in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte. Falkensee, das weiterhin mit nur 24 Punkten im Abstiegskampf steckt, blieb ohne eigenen Treffer. Veritas Wittenberge/Breese klettert mit dem Sieg auf Rang sieben.

Ein überzeugender Heimsieg für den SSV Einheit Perleberg gegen den FSV Babelsberg 74. Thomas Brackrock war der Mann des Spiels: Er erzielte in der 55. Minute die Führung und legte in der 77. Minute mit dem 2:0 nach. Für Perleberg, das mit 28 Punkten auf Rang zehn liegt, war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Der FSV Babelsberg 74, der weiterhin mit 55 Punkten Tabellenführer ist, erlitt eine unerwartete Niederlage.

Der FK Hansa Wittstock 1919 feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Babelsberg 03. Florian Süßmann brachte Wittstock in der 42. Minute in Front. Nach dem Ausgleich durch Louis-Rene Goddon für Babelsberg 03 in der 53. Minute war das Spiel wieder offen. Christopher Michaelis stellte in der 73. Minute jedoch den 2:1-Endstand für die Gastgeber her. Trotz des Sieges bleibt Wittstock mit 21 Punkten tief im Tabellenkeller.

Eine kuriose Partie lieferten sich VfL Nauen und der FC Borussia Brandenburg. Niklas Gathge erzielte in der 39. Minute zunächst das 1:0 – für Borussia Brandenburg. Der eigene Treffer eröffnete das Torspektakel. In der 77. Minute glich Gathge erneut, diesmal für den VfL Nauen, aus. Maciej Lukasz Waskowski brachte Nauen in der 81. Minute in Führung. Doch das Remis blieb letztendlich bestehen, da kein weiterer Treffer fiel – das Endresultat lautete 2:2. Nauen bleibt mit 51 Punkten auf Rang drei hinter Brieselang.

Die SG Grün-Weiß Golm ließ der SG Michendorf keine Chance und gewann verdient mit 3:0. Oliver Tobias brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, Florian Groß erhöhte kurz darauf in der 28. Minute auf 2:0. Tobias schnürte in der 77. Minute mit dem 3:0 seinen Doppelpack und besiegelte den klaren Heimerfolg. Michendorf blieb ohne Torerfolg und verharrt mit 25 Punkten auf dem vorletzten Nichtabstiegsplatz.

Ein tor- und abwechslungsreiches Spiel lieferten sich TSV Chemie Premnitz und der SV Empor Schenkenberg 1928. Jonathan Gumz brachte Premnitz in der 15. Minute in Führung, Noah Lange erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Ricardo Quast traf noch vor der Pause in der 45. Minute zum 3:0. Im zweiten Durchgang legte Quast in der 57. Minute nach und stellte auf 4:0. Die Gäste aus Schenkenberg gaben sich nicht auf: Florian Strehlau verkürzte in der 71. Minute, Rico Schilling traf kurz vor Schluss in der 89. Minute zum 4:2-Endstand. Trotz der Niederlage bleibt Schenkenberg mit 44 Punkten auf Rang vier gut positioniert.

Im Aufeinandertreffen zwischen der SG Saarmund und dem SV Grün-Weiß Brieselang trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Remis. Florian Grigull brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung. Justin Stahr glich für Brieselang in der 27. Minute aus. Für den Tabellenzweiten aus Brieselang, der mit 52 Punkten weiter oben mitmischt, ist es ein verlorener Punkt. Saarmund bleibt mit nur 23 Punkten im unteren Tabellendrittel.