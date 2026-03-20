Golkrath sucht Stabilität - Dremmen nach Wiedergutmachung 

– Foto: Miriam Senft

Der Siebte aus Golkrath empfängt den Vorletzten VfR Übach-Palenberg und steht unter Zugzwang, um nach zuletzt wechselhaften Wochen nicht weiter ins Niemandsland abzurutschen. Daniel Demming benennt die Probleme offen: „In den letzten Spielen haben bei uns Konstanz und Stabilität gefehlt. Das lag zum großen Teil an vielen verletzungsbedingten Ausfällen. Wir wollen dahingehend wieder zurück in die Spur finden am Sonntag und auf heimischen Rasen den 3er in Golkrath lassen.“ Übach-Palenberg braucht mit zehn Punkten jeden Zähler im Abstiegskampf, reist aber als Außenseiter an. Das Hinspiel gewann Golkrath mit 2:0.

Für Schlusslicht Grün-Weiß Karken wird die Aufgabe gegen den Tabellen­dritten zur nächsten Bewährungsprobe. Marco Lehnen macht trotz der schwierigen Lage klar: „Auch in diesem Spiel versuchen wir alles, um erfolgreich zu sein. Die schwierige Personalsituation bleibt auch diese Woche bestehen und trotzdem versuchen wir, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten.“ Sean King warnt seinerseits vor Nachlässigkeit und sagt: „Mit Karken erwartet uns ein Spiel, wo wir von Anfang an klar sein müssen. Auch wenn sie am Tabellenende stehen, gilt es, den Gegner nicht zu unterschätzen. Im Endeffekt hat Karken jetzt ja nichts mehr zu verlieren und kann locker in die Partie gehen. Schade, dass Karken viele schwere verletzte Spieler haben, die eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen. Ich denke, dass sich Mario Lehnen schon was einfallen lassen wird und die Jungs gut einstellen wird. Ich hoffe, dass Karken, auch wenn es schwierig ist, noch viele Punkte holen werden, da ich dort meine erste Station als Trainer absolvieren durfte, bin ich dem Verein und dem Umfeld sehr dankbar. Nur Sonntag nicht unbedingt.“ Dazu komme, so King, „dass die Jungs auch ein Stück weit nach der bitteren Niederlage im Selfkant und der schweren Verletzung von Yannik Schlömer (Kreuzbandriss) brennen und alles geben wollen.“ Die Rollen sind damit klar verteilt, auch wenn Karken im Kampf um den Klassenerhalt kaum noch Spielraum hat.