"Golkrath ist für mich Heimat": SV holt verlorenen Sohn zurück Der 27-jährige Ex-Mittelrheinliga-Kicker verlässt Hilfarth im Sommer und schließt sich seinem Heimatclub an. von red · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

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Pure Freude beim SV Golkrath: Mit Niklas Demming kehrt im Sommer einer der treffsichersten Akteure der jüngeren Vereinsgeschichte an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 27-jährige Offensivmann, der in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung in der Mittelrhein- und Landesliga sammelte, will ab dem Sommer wieder für seinen „Herzensverein“ auf Torejagd gehen.

In Golkrath ist der Name Niklas Demming untrennbar mit sportlichem Erfolg verbunden. In 95 Spielen für den Spielverein markierte der Rechtsfuß beeindruckende 114 Scorerpunkte (77 Tore, 37 Assists) – eine Quote, die ihn zu einem der Top-Scorer der Vereinshistorie machte. Nach Stationen bei Union Schafhausen (Landesliga-Aufstieg und zwei Jahre Mittelrheinliga) sowie dem aktuellen Engagement beim Bezirksligisten Germania Hilfarth (16 Spiele, acht Tore) schließt sich nun der Kreis. Rückkehr zur "bedingungslosen Liebe" Für Demming ist der Wechsel zurück zum aktuellen Tabellenneunten der Kreisliga A eine emotionale Angelegenheit. „Für mich war es eine bewusste Entscheidung, wieder mehr den Spaß im Vordergrund zu stellen. Nach den Jahren in höheren Ligen mit sehr viel Aufwand und Intensität wollte ich zurück zu meinem Heimatverein, wo alles begann als kleiner Junge in den Bambinis. Golkrath ist für mich mehr als ein Verein. Golkrath ist für mich Heimat und bedingungslose Liebe, schließlich trage ich den Verein nicht nur unter, sondern auch auf der Haut mit einem Tattoo“, erklärt der Rückkehrer seine Beweggründe.

Der Kontakt riss dabei nie wirklich ab. Da Demming in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz wohnt, war er regelmäßig als Zuschauer vor Ort. „Konkret wurde es dann in den letzten Wochen, als wir uns zusammengesetzt und über eine mögliche Rückkehr gesprochen haben – dann ging alles sehr schnell“, so der 27-Jährige. Erfahrung für den Aufsteiger Beim SV Golkrath, der als Aufsteiger mit 24 Punkten derzeit voll auf Kurs Klassenerhalt liegt, freut man sich auf die Qualitäten des Heimkehrers. Demming selbst möchte vor allem Verantwortung übernehmen: „Ich hoffe natürlich, dass ich meine Erfahrungen aus den höheren Ligen einbringen kann – sowohl auf als auch neben dem Platz. Es geht nicht nur um fußballerische Qualität, sondern auch darum, Verantwortung zu übernehmen, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Am Ende will ich aber auf dem Platz zeigen, warum ich höher gespielt habe.“