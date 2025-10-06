Golkrath gibt erstmals Heimpunkte ab

Dynamo Erkelenz hat am sechsten Spieltag die Tabellenführung durch einen souveränen 5:1-Erfolg im Topspiel gegen den TuS Rheinland Dremmen verteidigt – und sogar ausgebaut. Nach einem anfänglichen Abtasten, übernahm Erkelenz auf eigenem Platz die Initiative und wäre beinahe in der 28. Minute in Führung gegangen, doch Batin Bozkurt setzte das Leder aus kurzer Distanz über das Tor. Die Bemühungen der Hausherren wurden schließlich in der 39. Minute belohnt, nachdem Ron Manfred Elsermann auf Zuspiel von Batin Bozkurt das 1:0 erzielte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang Armando Nakamura das 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel war Dynamo das bessere Team und Muhammet Karpuz versenkte in der 52. Minute einen direkten Freistoß zum 3:0 (52. Minute). Damit war die Partie entschieden, doch es fielen noch weitere Treffer: In der 67. Minute war es Thomas Schmidt, der nach einer Flanke von Viktor Osipov per Kopf das 4:0 machte, bevor Sascha Schopphoven zum 1:4 verkürzte. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte schließlich Thomas Schmidt mit seinem zweiten Treffer.

Durch den Erfolg hat Erkelenz nunmehr vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten SC Selfkant, der seinerseits nur knapp an der ersten Saisonniederlage vorbeigekommen ist. Auf eigenem Platz reichte es nur zu einem 2:2 gegen Union Schafhausen II, wobei Gioele Vergossen der Treffer zum Ausgleich für den SC erst in der Nachspielzeit gelang.

Tabellenplatz drei belegt aktuell die SG Union Würm/Lindern nach einem knappen 2:1-Sieg beim SV Scherpenseel-Grotenrath. Der fünfte Saisonsieg für das Team von Trainer Sean King gelang erst in der Nachspielzeit durch ein Tor vom eingewechselten Marc Röhlen. Die noch sieglosen Scherpenseeler kamen recht gut in die Partie und gingen nicht unverdient durch Norman Schulze in Führung (36.). Würm brauchte anschließend bis zur 59. Minute, um durch Felix Sebastian Jansen auszugleichen.

In der Fremde weiterhin ungeschlagen bleibt der SV Roland Millich. Bei Grün-Weiß Karken hieß am Ende 3:3. Kerken ging früh durch Steven Lehnen in Führung, der im Nachschuss das 1:0 machte. In der Folgezeit kam Millich zu einigen Möglichkeiten, musste aber bis kurz vor dem Pausenpfiff warten, ehe der Ausgleich durch Jordi Orbons per Freistoß gelang (43.). In Halbzeit zwei schien Karken das Spiel auf seine Seite zu ziehen, denn Kai Schmitz (48.) und Atiqullah Osmani (70.) stellten auf 3:1. Doch die Gäste gaben sich nicht auf – und so verkürzte der kurz zuvor eingewechselte Nassir Laziz in der 76. Minute auf 2:3. Den Punkt für die Roländer sicherte dann Michel Rekas mit seinem Tor zum 3:3 (85.).

Die ersten Heimpunkte ließ derweil der SV Golkrath liegen. Nach zwei Siegen auf eigenem Platz reichte es diesmal zu einem 1:1 gegen den Oberbrucher BC. Mit einem Sonntagsschuss hatte Eric Leichtling die Gäste früh 1:0 nach vorne gebracht (5.). Es dauerte lange, ehe Mike Mertens mit seinem Treffer zum 1:1 zumindest einen Zähler rettete (85.).

Weiterhin sieglos bleibt Germania Rurich nach einem 0:2 gegen den SV Breberen im Heimspiel. Die Treffer für die Gäste hatten Tim Rademacher (16.) und Felix Senft (42.) bereits vor der Pause erzielt. Den ersten Saisonsieg feierte indes der VfR Übach-Palenberg nach einem 4:2 beim noch punktlosen FSV Geilenkirchen.