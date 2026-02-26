Golkrath dreht in Klinkum auf – Teveren erster Halbfinalist

– Foto: Michael Schnieders

Mit dem letzten Achtelfinalspiel ist das Teilnehmerfeld für das Viertelfinale im Kreispokal Heinsberg komplett. Während sich der SV Golkrath beim B-Ligisten SV Klinkum nach Rückstand durchsetzte, wurde Germania Teveren im ersten bereits ausgetragenen Viertelfinalspiel seiner Favoritenrolle gerecht und steht als erster Halbfinalist fest.

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Daniel Demming per Foulelfmeter zum 1:1 aus (27.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehte Golkrath die Partie komplett: Robin Demming traf in der 45. Minute zur 2:1-Führung für den A-Ligisten.

Am Mittwochabend (25.02.26) stand das letzte Achtelfinalspiel auf dem Programm. Der B-Ligist SV Klinkum empfing den klassenhöheren SV Golkrath – und erwischte zunächst den besseren Start. In der 25. Minute brachte Lukas Pomp die Gastgeber mit 1:0 in Führung und sorgte für Hoffnung auf die Überraschung.

Nach dem Seitenwechsel wurde es noch einmal spannend. In der 63. Minute sah Kai Engels die Gelb-Rote Karte, Golkrath war fortan in Unterzahl. Klinkum witterte seine Chance, doch statt des Ausgleichs fiel die Vorentscheidung auf der anderen Seite: Erneut Daniel Demming verwandelte in der 82. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:3. In der vierten Minute der Nachspielzeit setzte Timo Römers mit dem Treffer zum 1:4-Endstand den Schlusspunkt.

Golkrath zieht damit verdient ins Viertelfinale ein und trifft dort auf den A-Ligisten Viktoria Waldenrath.

Fast zeitgleich wurde auch schon das erste Viertelfinale ausgetragen – und dort machte der Landesligist Germania Teveren kurzen Prozess. Beim Bezirksligisten Niersquelle Kuckum setzte sich Teveren mit 5:2 durch und steht als erster Halbfinalist fest.

Lucas De Brito eröffnete den Torreigen in der 23. Minute, ehe ein Eigentor von Justin Jan Helwig nur drei Minuten später das 0:2 bedeutete. Niklas Kampa erhöhte in der 53. Minute auf 0:3. Zwar verkürzte Patrick Knorn postwendend auf 1:3 (54.), doch Ayoub Ougandou stellte in der 63. Minute den alten Abstand wieder her. Nach einem verwandelten Handelfmeter von Simon Schopen (80.) keimte bei Kuckum noch einmal Hoffnung auf, doch in der 91. Minute sorgte Maximilian Wickum mit dem 2:5 für die endgültige Entscheidung.

Damit ist Germania Teveren der erste Halbfinalist im Kreispokal Heinsberg. Die übrigen drei Viertelfinalpartien werden am Mittwoch, 04.03.26, ausgetragen – dann entscheidet sich, wer Teveren in der Runde der letzten Vier Gesellschaft leistet.