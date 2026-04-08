Golkowskis Vorfreude auf das Speller Derby gegen Meppens U23 ist groß

– Foto: Uli Mentrup

Die Vorfreude vor dem Oberliga-Derby zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem SV Meppen II am Freitag um 19.30 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion wird größer: Besonders bei Felix Golkowski. Denn der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat erst im Sommer die Seiten gewechselt. Er ist erstmals mit dem SCSV Gastgeber seines langjährigen ehemaligen Vereins.

Seine zweite Gelbsperre beim SCSV zwang Golkowski schon in Biene zum Pausieren. Für Spelle hat er 23 Pflichtspiele bestritten und einmal getroffen. Er stand jeweils in der Startelf. Das Duell in der Hinrunde der aktuellen Saison in Meppen verloren die Schwarz-Weißen trotz Führung durch Elias Strotmann 1:3. Bei der Zahl seiner Tore sieht Golkowski noch Nachhol-bedarf. „Ich würde sagen, da lege ich am Freitag nach“, schmunzelt er. Denn für die Meppener U23 traf er vergangene Serie dreimal. Beim 2:5 gegen Heeslingen gelang ihm ein Doppelpack.

Acht Jahre hat Golkowski insgesamt für den SVM und dessen Nachwuchs gespielt. Mit dem NLZ Emsland ist er 2022 in die Bundesliga aufgestiegen. Im Seniorenbereich hat er für die Blau-Weißen 65 Spiele bestritten, davon 15 mit dem Regionalliga-Kader. Dabei hat der Student sechs Tore geschossen, eins davon beim 3:0-Sieg mit der ersten Mannschaft im ausverkauften Getränke Hoffmann Stadion. Mit der U23 hat er im November 2024 2:1 gegen Spelle gewonnen. Im Derby der Rückrunde war er nach der zehnten Gelben Karte gesperrt.

Golkowski, der schon in der U19 und später auch in der U23 in Meppen die Kapitänsbinde trug, zählt in Spelle zu den Führungsspielern und gehört zum Mannschaftsrat. Sein Ex-Team hat er zuletzt gegen Biene gesehen. „Intensität, hohe Laufbereitschaft und richtig gute Einzelspieler“, nennt er die Qualität.

Der 22-Jährige hat noch etliche Drähte zur U23. Sein WG-Mitbewohner, der aktuell verletzte Jan Wulkotte, sowie Joe Klöpper und Daniel Benke folgen im Sommer Golkowskis Spuren ins südliche Emsland. Über Ostern hat der Speller mit früheren Mitspielern noch etwas unternommen. „Ich bin mit einigen richtig befreundet. Wir hatten in Meppen auch eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Wir waren privat viel miteinander unterwegs. Das ist jetzt in Spelle genau so. Es ist an beiden Orten sehr schön.“

Beim SCSV fühlt sich Golkowski pudelwohl. Dass auch abseits des Fußballs noch mehr gemacht wird, findet der Fußballer sehr cool. Aus seiner Sicht sei es in Spelle noch „ein bisschen familiärer“. Das Vereinsleben nennt er „einen Trick besser“.

Dass Spelle vor dem Derby bis auf einen Punkt an die U23 des SVM herangerückt ist, erhöht aus Golkowskis Sicht den Reiz noch. „Dass Meppen in der Tabelle vor uns steht, gefällt uns nicht“, sagt er. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das am Freitagabend zu ändern.“ Dazu wäre der erste Speller Derby-Sieg gegen die Kreisstädter in der Oberliga nötig.