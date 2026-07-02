Goldmann und Glissmann lassen es krachen – KT zerlegt PSV mit 7:1 von Olaf Wegerich · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser

PSV-Angreifer Timo Barendt gegen Pechvogel Finn Luca Rerup (KTS). – Foto: Olaf Wegerich

Die Kaltenkirchener TS präsentiert sich in starker Frühform. Im Duell der Oberligisten konnte sich die Mannschaft von Trainer Martin Genz bei der 4. Auflage des HanseMerkur Cups deutlich mit 7:1 (3:1) gegen den PSV Neumünster durchsetzen und trifft nun am Freitagabend im zweiten Gruppenspiel auf Eintracht Norderstedt.

Der Regionalligist konnte am Montagabend die Auftaktbegegnung gegen den erneut stark ersatzgeschwächten PSV Neumünster ebenfalls deutlich mit 7:0 gewinnen. Die beiden offensiven Neuzugänge Linus Goldmann vom Oberligaaufsteiger VfB Lübeck II – dem in der ersten Hälfte mit drei Treffern ein lupenreiner Hattrick gelang – sowie Lenny Glissmann vom SV Rugenbergen aus der Hamburger Hammonia-Staffel, der im zweiten Durchgang nach seiner Einwechslung einen Doppelpack ablieferte, führten sich prächtig ein.

Bitter für die Kaltenkirchener TS: Im Duell gegen die Schwalestädter am Mittwochabend zogen sich Josef Jueidi und Finn Luca Rerop schwere Verletzungen zu. Beiden Leistungsträgern droht eine längere Zwangspause. Während es Jueidi am Meniskus erwischte, zog sich Rerop einen Bänderriss zu. Verzichten mussten die spielstarken Segeberger auch weiterhin auf ihren Unterschiedsspieler Malte Pietsch, der beruflich durch den Polizeidienst stark gefordert ist. In einem kurzweiligen Spiel konnten die Neumünsteraner durch Meiko Werner (15.) früh den Führungstreffer erzielen. Nach einer schönen Kombination über die linke Seite vollendete Linus Goldmann (18.) nur drei Minuten später zum 1:1-Ausgleich.

Noch vor der Pause sorgten die zielstrebigen Gastgeber für klare Verhältnisse, und nach einer präzisen Flanke von Finn Luca Rerop war erneut Linus Goldmann (30.) zur Stelle und traf zum 2:1-Führungstreffer.

Görkem Güvenir von der Kaltenkirchener TS. – Foto: Olaf Wegerich

Auch der dritte Treffer für die Heimmannschaft ging auf das Konto von Linus Goldmann (41.), der einen Elfmeter nach Foulspiel an Tom Steffen zum 3:1-Halbzeitstand verwandelte. Direkt nach der Pause wurden die Gäste – die mit nur vier Auswechselspielern, darunter zwei Torhüter, angetreten waren – erneut eiskalt erwischt. Nach schöner Vorarbeit von Till Siemßen startete der zur Pause eingewechselte Lenny Glissmann (48.) einen Sololauf und traf zum 4:1. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, um dann in den letzten fünf Minuten noch drei weitere Treffer nachzulegen. Beim 5:1 traf Patrick Pluche (85.) nach einer Flanke von Marten Soder. Das halbe Dutzend machte Lenny Glissmann (89.) mit dem 6:1 voll. Für den deutlichen 7:1-Endstand sorgte Max Spreitzer (90.), von der linken Seite kommend, mit einem Flachschuss in das lange Eck.

Ben Mügge von der Kaltenkirchener TS. – Foto: Olaf Wegerich