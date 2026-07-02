Goldmann und Glissmann lassen es krachen – KT zerlegt PSV mit 7:1

Die Kaltenkirchener TS präsentiert sich in starker Frühform. Im Duell der Oberligisten konnte sich die Mannschaft von Trainer Martin Genz bei der 4. Auflage des HanseMerkur Cups deutlich mit 7:1 (3:1) gegen den PSV Neumünster durchsetzen und trifft nun am Freitagabend im zweiten Gruppenspiel auf Eintracht Norderstedt.
Der Regionalligist konnte am Montagabend die Auftaktbegegnung gegen den erneut stark ersatzgeschwächten PSV Neumünster ebenfalls deutlich mit 7:0 gewinnen.
Die beiden offensiven Neuzugänge Linus Goldmann vom Oberligaaufsteiger VfB Lübeck II – dem in der ersten Hälfte mit drei Treffern ein lupenreiner Hattrick gelang – sowie Lenny Glissmann vom SV Rugenbergen aus der Hamburger Hammonia-Staffel, der im zweiten Durchgang nach seiner Einwechslung einen Doppelpack ablieferte, führten sich prächtig ein.
Bitter für die Kaltenkirchener TS: Im Duell gegen die Schwalestädter am Mittwochabend zogen sich Josef Jueidi und Finn Luca Rerop schwere Verletzungen zu. Beiden Leistungsträgern droht eine längere Zwangspause. Während es Jueidi am Meniskus erwischte, zog sich Rerop einen Bänderriss zu. Verzichten mussten die spielstarken Segeberger auch weiterhin auf ihren Unterschiedsspieler Malte Pietsch, der beruflich durch den Polizeidienst stark gefordert ist.
In einem kurzweiligen Spiel konnten die Neumünsteraner durch Meiko Werner (15.) früh den Führungstreffer erzielen. Nach einer schönen Kombination über die linke Seite vollendete Linus Goldmann (18.) nur drei Minuten später zum 1:1-Ausgleich.
Noch vor der Pause sorgten die zielstrebigen Gastgeber für klare Verhältnisse, und nach einer präzisen Flanke von Finn Luca Rerop war erneut Linus Goldmann (30.) zur Stelle und traf zum 2:1-Führungstreffer.
Auch der dritte Treffer für die Heimmannschaft ging auf das Konto von Linus Goldmann (41.), der einen Elfmeter nach Foulspiel an Tom Steffen zum 3:1-Halbzeitstand verwandelte.
Direkt nach der Pause wurden die Gäste – die mit nur vier Auswechselspielern, darunter zwei Torhüter, angetreten waren – erneut eiskalt erwischt. Nach schöner Vorarbeit von Till Siemßen startete der zur Pause eingewechselte Lenny Glissmann (48.) einen Sololauf und traf zum 4:1.
Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, um dann in den letzten fünf Minuten noch drei weitere Treffer nachzulegen.
Beim 5:1 traf Patrick Pluche (85.) nach einer Flanke von Marten Soder. Das halbe Dutzend machte Lenny Glissmann (89.) mit dem 6:1 voll. Für den deutlichen 7:1-Endstand sorgte Max Spreitzer (90.), von der linken Seite kommend, mit einem Flachschuss in das lange Eck.
Trainer Martin Genz (Kaltenkirchener TS): Der Sieg ist in der Höhe zwar gravierend und ein tolles Ergebnis, aber nicht aussagekräftig, weil beim PSV heute viele Spieler gefehlt haben und sie nicht in Bestbesetzung angetreten sind. Die ersten 30 bis 40 Minuten war es ein offenes Spiel. Trotzdem hat es natürlich Spaß gemacht, bei dem Spiel zuzuschauen. Natürlich gewinnt man immer gerne, aber in einem Vorbereitungsspiel sind andere Sachen wichtig. Die beiden Verletzungen von Jueidi und Rerop sind sehr ärgerlich. Zum Glück haben wir einen großen Kader mit 27 Spielern. Das zahlt sich jetzt aus. Die Neuzugänge haben gleich einen guten Eindruck hinterlassen. Wir haben in der Halbzeit komplett gewechselt.
Trainer Dennis Buthmann (PSV Neumünster): Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Inhalt und Ergebnis trennen.
Individuell gesehen waren dort ein paar Lichtblicke zu erkennen. Generell war unser Defensivverhalten einfach zu schwach.
Wir müssen jedes Spiel als Einheit nutzen, um Fortschritte mit jedem einzelnen Spieler zu machen und jedes Spiel in einem detaillierten Videostudium aufarbeiten. Wir haben viel Arbeit vor uns.
Über allem steht aber, dass wir personell gesund werden müssen. Wir hatten gestern 14 einsatzunfähige Spieler zu verzeichnen, Reisen mit einem Auswechselspieler an, müssen Timo Barendt nach 20 Minuten auswechseln und spielen in der zweiten Halbzeit mit Tilman mit einem Torwart vorne im Sturm.
Martin Genz (Trainer Kaltenkirchener TS)
Kaltenkirchener TS: Schabert – Görkem Güvenir, Mügge, Jung, Lass Pietsch – Taylan Güvenir, Hinz, Jueidi – Steffen, Rerop – Goldmann.
Trainer: Martin Genz.
PSV Neumünster: Körtzinger - Werner, Imasün, L. Kulig, Eberhardt - M.Ehlert, Y. Von der Mehden - V. Von der Mehden, Barendt, Mehanovic - Nohns.
Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.
Schiedsrichter: Bennet Krükemeier.
Assistenten: Timo Walther und Tim Schröder.
Tore: 0:1 Meiko Werner (15.), 1:1 Linus Goldmann (18.), 2:1 Linus Goldmann (30.), 3:1 Linus Goldmann (41., Foulelfmeter), 4:1 Lenny Glissmann (48.), 5:1 Patrick Pluche (85.), 6:1 Lenny Glissmann (89.), 7:1 Max Spreitzer (90.).
Für die Gastgeber geht es am Freitagabend beim 4. HanseMerkur Cup um 18.00 Uhr mit dem Spiel gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt weiter.
Am zweiten Juliwochenende plant die Kaltenkirchener TS, ab Donnerstag beginnend, ein viertägiges Trainingslager auf der eigenen Vereinsanlage. Dabei kommt es am Sonntag zu einem Testspiel gegen den Hamburger Oberligisten TURA Harksheide.
Die Vorfreude auf das Spiel gegen den Regionalligisten VfB Lübeck in der ersten Runde im SHFV-LOTTO-Pokal hat einen ersten Dämpfer erhalten. Nach einem Dialog zwischen der örtlichen Polizei und der Fußballabteilung der Kaltenkirchener TS steht fest, dass die Partie aus Sicherheitsgründen nicht im heimischen Marschweg-Stadion ausgetragen werden kann. Dazu sagte KT-Trainer Martin Genz: „Das ist ganz bitter. Da wirst du dafür bestraft, weil die Lübecker intern Querelen haben. Ich finde das sehr grenzwertig.“ Nun soll die Partie am Sonntag, dem 19. Juli, um 14.00 Uhr auf der Lübecker Lohmühle ausgetragen werden.