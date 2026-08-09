Goldenes Tor von Tristan Hoppe bringt Nortorf drei Punkte

Tristan Hoppe, hier noch im Trikot des PSV Neumünster in einem Testspiel gegen den TSV Heiligenstedten, erzielte den goldenen Treffer für den TUS Nortorf. – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Nortorf kommt in der neuen Umgebung immer besser zurecht. Auch im Duell der Aufsteiger beim Husumer SV am 3. Spieltag der Landesliga Schleswig konnten die Mittelholsteiner durch den goldenen Treffer von Tristan Hoppe (39.) aus der ersten Hälfte einen verdienten 1:0 (1:0)-Auswärtssieg einfahren und haben sich damit erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Zudem war es für die Gäste das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen.

In einem guten Landesligaspiel kamen die Gäste durch Malte Lucht und Mats Behrens zu ersten Chancen, die noch ungenutzt blieben. Phasenweise war der TuS-Liga aber auch der Kräfteverschleiß durch die Mehrfachbelastung anzumerken – was sich dann in einem fahrigen Spielaufbau, den die Husumer immer wieder zu schnellen Gegenstößen nutzten, widerspiegelte.

Dennoch konnten die routinierten Nortorfer ein deutliches Übergewicht an Spielanteilen sowie ein leichtes Chancenplus für sich verbuchen. Pech hatten sie vor allem bei einem Kopfball von Lasse Böttcher, der noch auf der Linie geklärt werden konnte.

Aber auch die Husumer kamen im ersten Durchgang nach einem Standard und mit einem Pfostentreffer zu zwei gefährlichen Abschlüssen.

Kopfball von Tristan Hoppe zum Golden Goal

Das Tor des Tages fiel dann noch in der ersten Hälfte. Nach einer Ecke, die zunächst noch geklärt werden kann, landet der Ball bei Mika Jöhnk, dessen Flanke aus dem Halbfeld Tristan Hoppe (39.) am zweiten Pfosten stehend zum Führungstreffer einköpft.

Auf dem schwierigen Geläuf im Husumer Stadion taten sich die Gäste weiterhin sehr schwer mit ihrem Kombinationsfußball, was dazu führte, dass trotz optischer Überlegenheit Torchancen Mangelware blieben.

Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang nur wenig. Husum wurde vor allem nach Standards mit viel Körperlichkeit gefährlich, während Nortorf sich mit nachlassender Kraft darauf beschränkte, die knappe Führung zu verteidigen – was insgesamt auch recht souverän gelang.

Stimmen zum Spiel

Trainer Jan-Niclas Bräunling (TuS Nortorf): „Da kann man die Jungs eigentlich nur loben nach dem Start und jetzt der Woche, dass wir da mit sechs Punkten rausgehen und das hinten raus leidenschaftlich wegverteidigt haben. Den unbedingten Willen zu haben, die drei Punkte mitzunehmen, und die auch verdient mitgenommen zu haben.“

Trainer Michael Schmidt (Husumer SV): „Das war heute ein verdienter Sieg für TuS Nortorf. Die haben das ruhiger, klarer und letztendlich auch viel konzentrierter gespielt als wir. Das muss man mal neidlos anerkennen. In der ersten Halbzeit hatten wir mehrere gute Chancen, die wir nicht nutzen konnten. Die beste Chance hatte letztendlich dann Daouda Soumah im Sechzehner kurz vorm Tor, der noch mal querlegt; er hätte selbst abschließen können. Da hätte ich mir schon einen Abschluss gewünscht. Mal gucken, ob der drin gewesen wäre. Also insgesamt war es in der ersten Halbzeit noch relativ ausgeglichen, wobei die Spielanlage von Nortorf doch schon ausgeprägter war. Besonders in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit haben sie dann doch so viel Druck gemacht, dass wir dann schon froh waren, in die Halbzeit zu kommen. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir keine klare Torchance mehr. Von daher war das ein absolut verdienter Sieg. Das ist eine, ja, sehr eingespielte, gute Mannschaft, ein guter Mix aus Erfahrung und jungen Spielern, aus Tempo und Abgeklärtheit. Das muss man neidlos anerkennen. Das hat Spaß gemacht, besonders in der ersten Halbzeit gegen diese Mannschaft zu spielen. Und die werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Gegner ärgern in dieser Liga. Von daher, ja, müssen wir das heute einfach so hinnehmen, werden das Spiel aufarbeiten und dann nächste Woche wieder durchstarten.“