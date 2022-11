Goldenes Tor von Sahin bringt Wacker die Wintermeisterschaft

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat am letzten Spieltag der Hinserie bei Schlusslicht SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II keine Bäume ausgerissen, letztlich aber und gottseidank mit 1:0 (0:0) den Sieg davongetragen. Damit holte sie sich mit 34 Punkten die Wintermeisterschaft in der Kreisliga A I, vor der SGM Tannheim/Aitrach (32 Punkte), SGM Muttensweiler (31) und dem SV Erolzheim (31). Das goldene Tor bei dem Spiel in Erlenmoos erzielte Mehmet Sahin (Foto) per Kopf in der 63. Minute.

Das Niveau der Partie riss keinen der Zuschauer in Erlenmoos von den Sitzen. Vor allem die Leistungen der favorisierten Biberacher ließen in einigen Punkten zu wünschen übrig: Sie hatten zwar mehr Ballbesitz und ein leichtes Chancenplus, verlegten sich aber wieder mal viel zu oft auf lange, brotlose Bälle und strahlten einfach zu wenig spielerische Klasse, Cleverness und Ruhe bei eigenem Ballbesitz aus. "Das war einfach kein Wacker-Style", sagte ihr Abteilungsleiter Uwe Ehing. So geriet die erste Halbzeit zu einer ausgeglichenen, aber auch sehr zähen Nummer.

Im zweiten Durchgang machte es Wacker dann etwas besser und baute mehr Druck auf, der auch zu einer fetten Chance führte, die der eingewechselte Sven Gerster aber vergab. Besser machte es schließlich Mehmet Sahin in der 63. Minute, als er einen Eckball von Gino Eisler zum 1:0 einnetzte. Wobei "Memo" die Option "Kopf" wählte, obwohl "Fuß" eigentlich die bessere gewesen wäre.