Goldenes Tor von Maurice Krattenmacher beschert den Spatzen den Sieg

Das Kleeblatt war zunächst besser im Spiel, unsere Mannschaft tat sich schwer, in offensive Aktionen zu kommen. Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe die Lechleiter-Elf besser in die Partie fand und mehr vom Ball bekam. Gefährlich wurde es aber vor dem Ulmer Tor, als Futkeu von der linken Seite in den Strafraum dribbeln konnte und Philipp Strompf in letzter Sekunde den Körper zwischen Ball und Tor brachte.

Unter dem Flutlicht im Sportpark Ronhof schenkten sich die Teams wenig, und nun kam auch der SSV zu den ersten Möglichkeiten. Zunächst wurden Abschlüsse von Keller und Krattenmacher geblockt (23.), dann kam Felix Higl nach einem schönen Solo zum Schuss, nach einem Block gab es Ecke (26.). Zuletzt hatte Tom Gaal die wohl beste Gelegenheit des ersten Durchgangs als Semir Telalovic quer köpfte und Gaal am zweiten Pfosten frei zum Schuss kam.