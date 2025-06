Goldenes Tor von Kaan Orduzu: Vatan Neuss steigt in Kreisliga A auf

Der FSV Vatan Neuss hat am Samstagnachmittag den Aufstieg in die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss unter Dach und Fach gebracht. Das Team von Trainer Utku Ayas gewann nach dem 1:1 gegen die SpVgg Gustorf/Gindorf das Rückspiel mit 1:0 und feierte so den großen Coup. Das goldene Tor an der Jahnstraße erzielte dabei ein Joker.

In den ersten 45 Minuten hatten die rund 300 Zuschauer eine sehr chancenarme Partie gesehen, in der die Gastgeber es auf zwei Abschlüsse brachten und die Gustorfer lediglich einmal gefährlich im Strafraum auftauchten, als der sehr souveräne Schiedsrichter Amin Lamsayah mit seinem Gespann allerdings zurecht keinen Strafstoß verhängte. Nach der Pause war es dann der FSV Vatan, der mehr für das Spiel tat und so letztlich auch verdient gewann. Erst nach dem Treffer in der 75. Minute legte Gustorf ein wenig zu, war aber weiterhin nicht gefährlich genug. Eher war es Vatan, dass zweimal die Vorentscheidung verpasste. Nach einem insgesamt sehr fairen Spiel durfte dann der Aufstieg in die Kreisliga A verdientermaßen gefeiert werden. Beide Fangruppen lebten ein so friedliches Miteinander, wie man es sich im Fußball immer wünschen würde. An diesem Tag sicherlich besonders vorbildhaft.

FSV Vatan Neuss – SpVg Gustorf/Gindorf 1:0

FSV Vatan Neuss: Meriton Luzha, Kent Altuntas, Zafer Akan, Güven Dalkiran (78. Görkem Akgül), Mert Yatkin, Bilal Durak, Muhammed-Batuhan Dogan (54. Kaan Orduzu), Mustafa Beytullah Dogan, Mohamed lamine Cisse, Ersin Davarci (87. Yusuf Bülbül), Erkan Gündoğdu (78. Ersin Toy) - Trainer: Murat Taufik - Trainer: Utku Ayaz

SpVg Gustorf/Gindorf: Kevin Krüppel, Pascal Hippe, Maximilian Herbord, Louis Kemmerling (78. Dustin Thissen), Tobias Steinhäuser, Leutrim Fazliu, Jens Jungverdorben, Marco Müller, Nick Eißenberg, Luca-Vincent Beuters, Beke Kurmehaj (72. Matty Bienert) (85. Tim Hetzius) - Trainer: Marcel Stormanns

Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Kaan Orduzu (75.)