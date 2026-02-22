Goldenes Tor von Gllogjani beendet RW Ahlens Negativserie

– Foto: Horst Vogler

Letzter Sieg am 6.09.25 gegen SV Lippstadt



Genau Dreizehn Spiele lang mussten sich die Fans von Rot Weiß Ahlen gedulden, um wieder gemeinsam mit der Mannschaft einen Sieg zu feiern. Der letzte Sieg lag schon Monate zurück. Am 6.09.25 gelang der letzte Erfolg beim 2:1 Heimsieg gegen den SV Lippstadt.





Holldack fällt weiterhin ausTrainer Marcel Stöppel musste im Abstiegsduell auf den Gelb/Rot gesperrten Oktay Dal verzichten. Auch Holldack wird noch 2–3 Wochen verletzungsbedingt zusehen müssen, bis er seiner Mannschaft aktiv helfen kann. Ebenfalls verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand Torhüter Alexander Hahnemann. Seine Anfangsformation veränderte der Trainer auf drei Positionen. Für Oktay Dal, Osei Bonsu und Hornbruch rückten Tawiah, Breuer und Holthaus in die erste Elf.Erkenschwick mit dem besseren BeginnBereits in den ersten Minuten waren beide Mannschaften bemüht nach vorne zu spielen, dabei gehörten die ersten zwanzig Minuten den Gästen, die schon griffiger waren und mehr Bälle für sich erarbeiten konnten. Kleine Unsicherheiten in der Abwehr, wenig Selbstvertrauen und ein tiefer Platz sorgten dafür das die Rot-Weißen etwas brauchten, um ins Spiel zu finden.Sie hatten zu Beginn Glück, als Pires nach einem Konter durch Inan geschickt wurde und seinen Schuss knapp links am Tor vorbei setzte. Die schwierige Anfangsphase konnte die Mannschaft meistern, doch brauchte auch ein wenig um sich von der mentalen Belastung der Negativserie zu lösen.Gllogjani erzielt das einzige Tor des TagesMit dem Führungstreffer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht abzeichnete markierte Gllogjani mit der 1:0 Führung ein Wendepunkt im Spiel. Trotz einiger guter Möglichkeiten der Erkenschwicker bis zum Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber sich ins Spiel gebissen.Bessere Körpersprache und mehr Schwung in Halbzeit zweiMit mehr Power kamen die Ahlener aus der Halbzeitpause. Sie legten nun die nötige Mentalität an den Platz die Führung mit allen Mitteln zu verteidigen. Mehr noch die erste gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte gehörte den Hausherren. Unter Gegnerdruck ließ Gllogjani eine gute Möglichkeit aus. In einer hektischen Phase schafften sie es trotz leichtem Übergewicht auf dem Platz nicht den Deckel auf die Partie zu setzen. "Wir haben Gas gegeben. Die Mannschaft hat sich trotz schwieriger Platzbedingungen ins Spiel gekämpft" war Marcel Stöppel zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft gewesen.Stabile Defensive als Grundstein für den ErfolgWährend Di Vinti für RW Ahlen die nächste gute Gelegenheit ausgelassen hatte, fand Erkenschwick nur selten zu einer guten Abschlusssituation. Im Ballbesitz hatten sie nur wenig Ideen, um die Defensive ins Schwitzen zu bringen. Die Elf von Marcel Stöppel behielt trotz vieler Gegenangriffe den Kopf oben, war wachsam und erledigte seine Defensivaufgaben bei einer sicheren stabil stehenden Viererkette um Holthaus, Breuer, Uzleac und Aslan. Vor allem Breuer und Uzelac sammelten Bestnoten. Nach Spielende stellte der Trainer klar: Aufgrund der Torchancen hätten wir sicherlich das eine oder andere Tor mehr machen müssen".

Di Vinti lässt Entscheidung liegen



Obwohl man sich im zweiten Durchgang stark verbessert zeigte, konnte man keinen weiteren Treffer nachlegen. Entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder man spielte seine Umschaltsituationen nach einer Balleroberung schlecht aus. Mal war die Abseitsfahne oben, bei anderen Situationen machte der Platz einen Strich durch die Rechnung. "Es war klar das unsere technisch starken Individualisten Probleme haben werden. Spielerisch war es nicht einfach"erklärt der Trainer.



Bis zur letzten Spielminute verteidigte Ahlen mit leidenschaftlichem Einsatz die Angriffsbemühungen der Gäste weg und ließ sich auch von der achtminütigen Nachspielzeit nicht aus der Ruhe bringen. Über die lange Nachspielzeit konnte der Coach nur den Kopf schütteln: "Wir haben heute kein gutes Schiedsrichtergespann gesehen auf beiden Seiten. Wenn der Schiedsrichter acht Minuten Nachspielzeit anzeigt, es dann am Ende zwölf werden, dann fragt man sich, ob die lange Nachspielzeit so notwendig war".

Mike Pihl erneut verletzt



Einziger Wermutstropfen ist sicherlich die verletzungsbedingte Auswechslung des erst gerade wieder fit gewordenen Mike Pihl gewesen. Letztlich war es ein verdienter Arbeitssieg, auch wenn Ahlen in der ersten Hälfte bei einem Foul von Holthaus, denn der Schiedsrichter nur mit einer gelben Karte wertete etwas Glück hatte und damit bis zum Ende mit elf Mann weiter spielen durfte. "Der Sieg ist insgesamt gesehen verdient gewesen. Aber wenn am Ende noch einer hineinfällt, dann darf sich auch keiner beschweren. Wir hätten das Spiel schon frühzeitig entscheiden können".