Goldenes Tor von Gllogjani beendet Ahlens Negativserie

– Foto: Horst Vogler

Völlig erschöpft fielen die Rot-Weißen nach einem intensiven Spiel zu Boden. Das Spiel hatte auf einem tiefen Platz viel Kraft gekostet. Nach dem "goldenen Tor" von Winterneuzugang Bernad Gllogjani brachte die Elf von Marcel Stöppel dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit den Sieg über die Zeit. Es war ein enorm wichtiger Erfolg im Abstiegskampf, der dafür sorgte, dass der TuS Ennepetal nach 23 Spieltagen wieder die Rote Laterne trägt.

Es war eine lange Durststrecke für die Wersekicker! 13 Spiele mussten sich die Fans von Rot Weiss Ahlen gedulden, um wieder gemeinsam mit der Mannschaft einen Sieg zu feiern. Der heutige 1:0-Erfolg gegen die SpVgg Erkenschwick war der erste Sieg seit dem 6. September vergangenen Jahres, als überraschend der SV Lippstadt 08 zuhause mit 2:1 bezwungen wurde.

Stöppel musste im Abstiegsduell auf den Gelb/Rot-gesperrten Oktay Dal verzichten. Auch Rückkehrer Jan Holldack wird noch zwei bis drei Wochen verletzungsbedingt zusehen müssen, bis er seiner Mannschaft aktiv helfen kann. Ebenfalls verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand Torhüter Alexander Hahnemann. Seine Anfangsformation veränderte Stöppel auf drei Positionen. Für Dal, Osei Bonsu und Hornbruch rückten Tawiah, Breuer und Holthaus in die erste Elf.

Bereits in den ersten Minuten waren beide Mannschaften bemüht nach vorne zu spielen, dabei gehörten die ersten zwanzig Minuten den Gästen, die griffiger waren und mehr Bälle für sich erarbeiten konnten. Kleine Unsicherheiten in der Abwehr, wenig Selbstvertrauen und ein tiefer Platz sorgten dafür, dass die Rot-Weißen etwas Zeit brauchten, um ins Spiel zu finden.

Sie hatten zu Beginn Glück, als Pires nach einem Konter durch Inan geschickt wurde und seinen Schuss knapp links am Tor vorbei setzte. Die schwierige Anfangsphase konnten die Gastgeber meistern und sich immer mehr von der mentalen Belastung der Negativserie lösen.

Gllogjani erzielt das einzige Tor des Tages

Mit dem Führungstreffer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht abgezeichnet hatte, markierte Gllogjani einen Wendepunkt im Spiel. Trotz einiger guter Möglichkeiten der Erkenschwicker biss sich die Stöppel-Elf bis zum Halbzeitpfiff ins Spiel.

Bessere Körpersprache und mehr Schwung in Halbzeit zwei

Mit mehr Power kamen die Ahlener aus der Halbzeitpause. Sie legten nun die nötige Mentalität an den Tag, die Führung mit allen Mitteln verteidigen zu wollen. Mehr noch, die erste gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte gehörte den Hausherren. Unter Gegnerdruck verpasste Gllogjani eine aussichtsreiche Torchance. In einer hektischen Phase schafften es die Hausherren trotz leichtem Übergewicht nicht, den Deckel drauf zu machen. "Wir haben Gas gegeben. Die Mannschaft hat sich trotz schwieriger Platzbedingungen ins Spiel gekämpft" zeigte sich Stöppel zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft.



Stabile Defensive als Grundstein für den Erfolg

Während Di Vinti für RW Ahlen die nächste gute Gelegenheit ausließ, fand Erkenschwick nur selten zu einer guten Abschlusssituation. Im Ballbesitz hatten sie nur wenig Ideen, um die gegnerische Defensive ins Schwitzen zu bringen. Ahlen behielt trotz vieler Gegenangriffe den Kopf oben, war wachsam und erledigte seine Defensivaufgaben dank einer sicher stabil stehenden Viererkette um Holthaus, Breuer, Uzleac und Aslan. Vor allem Breuer und Uzelac sammelten Bestnoten. Nach Spielende stellte der RWA-Coach klar: "Aufgrund der Torchancen hätten wir sicherlich das eine oder andere Tor mehr machen müssen".

Di Vinti lässt Entscheidung liegen

Obwohl man sich im zweiten Durchgang stark verbessert zeigte, konnte man keinen weiteren Treffer nachlegen. Entweder fehlte die letzte Präzision im Abschluss oder man spielte seine Umschaltsituationen nach einer Balleroberung schlecht aus. Mal war die Abseitsfahne oben, bei anderen Situationen machte der Platz einen Strich durch die Rechnung. "Es war klar das unsere technisch starken Individualisten Probleme haben werden. Spielerisch war es nicht einfach", so Stöppel.



Bis zur letzten Spielminute verteidigte Ahlen mit leidenschaftlichem Einsatz die Angriffsbemühungen der Gäste weg und ließ sich auch von der gefühlt ewig dauernden Nachspielzeit nicht aus der Ruhe bringen. Über die lange Nachspielzeit konnte der Coach nur den Kopf schütteln: "Wir haben heute kein gutes Schiedsrichtergespann gesehen auf beiden Seiten. Wenn der Schiedsrichter acht Minuten Nachspielzeit anzeigt, es dann am Ende zwölf werden, dann fragt man sich, ob die lange Nachspielzeit so notwendig war."

Mike Pihl erneut verletzt

Einziger Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechslung des erst gerade wieder fit gewordenen Mike Pihl. Letztlich war es ein verdienter Arbeitssieg, auch wenn Ahlen in der ersten Hälfte bei einem harten Foulspiel von Holthaus, das der Schiedsrichter nur mit Gelb bewertete, etwas Glück hatte, die Partie mit elf Mann fortsetzen zu dürfen. "Der Sieg ist insgesamt verdient. Aber wenn am Ende noch einer hineinfällt, dann darf sich auch keiner beschweren. Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden müssen", resümierte Stöppel.