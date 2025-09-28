Goldenes Tor von Fabian Arndt entscheidet Spitzenspiel

Fabian Arndt (Heider SV) schnippelt den Ball an Tilman Körtzinger (PSV Neumünster) vorbei zum GoldenGoal. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV hat den Anschluss an die Tabellenspitze wiederhergestellt. Durch das frühe goldene Tor von Fabian Arndt (10.) konnten die Dithmarscher das Spitzenspiel beim PSV Neumünster nicht unverdient knapp mit 1:0 (1:0) gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann hat damit die letzten drei Spiele alle gewonnen und rückt zumindest bis zum Sonntag auf den 3. Platz vor. Der PSV Neumünster kassierte trotz einer guten Leistung die erste Heimniederlage und fällt auf den 4. Platz. PSV ohne Buthmann – Heide ohne Storb Die Gastgeber mussten kurzfristig aus ihrem Trainerduo auf Dennis Buthmann verzichten, der an einer Trainerweiterbildung teilnahm. Bei den Dithmarschern war kurzfristig Abwehrchef Patrick Storb wegen einer Erkältung ausgefallen.

Gestern, 14:00 Uhr Polizei SV Union Neumünster PSV Neumüns. Heider SV Heider SV 0 1 Abpfiff In einem guten Oberligaspiel hatten die Gastgeber durch Jesper Tiedemann (3.) die erste gute Gelegenheit, doch sein Freistoß ging knapp über das Heider Tor. Im Gegenzug war der schnelle Mathis Harms über halbrechts frei durch, doch er scheiterte mit seinem Lupfer am aufmerksamen Tilman Körtzinger im PSV-Tor.

Tilman Körtzinger (PSV Neumünster) wehrt den Abschluss von Mathis Harms ab. – Foto: Volker Schlichting

In den munteren Anfangsminuten kamen die Gastgeber durch Marvin Ehlert mit einem Flachschuss zu ihrer nächsten guten Torannäherung. Doch Thomsen im Heider Tor war aus halbrechter Position nicht zu bezwingen. Arndt nutzt Fehler zum Führungstreffer – Buchtmann glänzt als Vorbereiter

Mit ihrem zweiten Angriff konnten die Dithmarscher früh in Führung gehen. Nach einem langen Ball von Christopher Buchtmann in die Tiefe behielt Fabian Arndt (10.) den Überblick und bugsierte den Ball vor dem zu zögerlich agierenden Torhüter Tilman Körtzinger, der sich mit einem Abwehrspieler nicht einig war, über die Linie. Jonah Gieseler verpasst zweiten Treffer nur knapp Wenig später konnte Jonah Gieseler nach einem Traumpass von Christopher Buchtmann seinen Gegenspieler im Laufduell abschütteln, doch seine herrliche Direktabnahme verfehlte das Tor nur knapp.

Tarek von Böhlen (Heider SV) gegen Tom Zarpe (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Timo Barendt trifft nur den Innenpfosten Aber auch die Gastgeber kamen in dem munteren Spiel, in dem es hin und her ging, zu guten Einschussmöglichkeiten. Viel Pech hatte dabei Timo Barendt, der in zentraler Position zum Abschluss kam, jedoch nur den Innenpfosten traf. Hier hätte Thomsen im Heider Tor nicht den Hauch einer Chance gehabt. Marvin Ehlert scheitert an Thomsen Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite fackelte der Ex-Heider Marvin Ehlert nicht lange und zog aus gut elf Metern halbhoch ab, doch Thomsen war mit einem starken Reflex zur Stelle und rettete seiner Mannschaft die knappe Pausenführung.

Thede Reimers (Heider SV) gegen Calvin Ehlert (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Heider SV mit kompakter Abwehrarbeit Nach dem Seitenwechsel intensivierten die unermüdlich anlaufenden Gastgeber noch einmal ihre Bemühungen, doch die neu formierte Heider Abwehr und ein starker Torhüter Christopher Thomsen erwiesen sich als ein schier unüberwindliches Bollwerk. Gerade in dieser dominanten Phase fehlte dem PSV ein Kreativspieler wie der im Urlaub weilende Nils Drauschke, der immer wieder Lücken reißt und Freistöße ziehen kann. Dennoch kam die Mannschaft von Trainer Nils Voss durch Timo Barendt, Jesper Tiedemann und Grady Zinkondo zu einigen guten Abschlüssen, doch meistens konnten die Schussversuche durch die kompakte Heider Hintermannschaft, die einen starken Tag erwischte, noch geblockt werden. Thede Reimers und Geart Latifi sehen Ampelkarte In dem zwar sehr intensiven, aber zu keiner Phase unfairen Spiel zeigte Schiedsrichter Seils dem Heider Thede Reimers (68.) nach wiederholtem Foulspiel ebenso die Ampelkarte wie wenig später Geart Latifi (75.) vom PSV, der nach einem langen Ball die Hände zur Hilfe nahm, um einen Gegenangriff aus der Luft zu unterbinden.

Geart Latifi (PSV) klärt vor Mathis Harms (Heider SV), dahinter Torhüter Tilman Körtzinger. – Foto: Olaf Wegerich

Marvin Wolf verpasst die Vorentscheidung Erst in der Schlussphase, als die Gastgeber ins Risiko gingen, um den Ausgleich zu erzwingen, kamen die bis dahin unter gehörigen Druck stehenden Gäste zu Entlastungsangriffen. Nach einem schönen Sololauf von Jonah Gieseler passte der quer auf den eingewechselten Marvin Wolf, doch der traf den Ball nicht richtig. Bereits in der Nachspielzeit verfehlte der ebenfalls eingewechselte Hendrik Fleige mit seinem Abschluss knapp das Tor, während die Gastgeber großes Pech hatten, dass Timo Barendt nach einer Hereingabe von Tom Zarpe sich zwar gegen zwei Gegenspieler durchsetzen konnte, aber dennoch knapp das Tor verfehlte.

Azat Selcuk (Heider SV) gegen Tom Zarpe (PSV). – Foto: Olaf Wegerich