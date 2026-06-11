Goldenes Tor in der 5. Minute: Eichenkofen steigt auf – Altenerding erlebt zweites Abstiegstrauma

Die Entscheidung: Lukas Ippisch kommt vor dem Altenerdinger Lukas Rymas an den Ball und lässt Torhüter Senal de Silva mit diesem Schuss aus kurzer Entfernung keine Abwehrchance. Auch Julian Topf (Nr. 5) kann nicht mehr eingreifen – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Eichenkofen hat sich in der Relegation gegen Altenerding mit 1:0 durchgesetzt und steigt in die Kreisklasse auf. Lukas Ippisch traf bereits in der 5. Minute nach einem Fehlpass im Spielaufbau.

Die Relegation bleibt für die Fußballer der SpVgg Altenerding in dieser Saison ein schmerzhafter Begleiter. Nachdem bereits die erste Mannschaft den Bezirksliga-Erhalt verpasst hatte, hat es nun auch die Zweite erwischt. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag die Elf von Trainer Matthias Foltin am Dienstagabend vor der beeindruckenden Kulisse von 981 Zuschauern in Kirchasch dem Lokalrivalen SpVgg Eichenkofen knapp 0:1 (0:1) und muss damit nach nur einem Jahr die Kreisklasse wieder verlassen.

Die Altenerdinger fanden nur schwer in die Begegnung. Eichenkofen übernahm sofort die Initiative und setzte die Veilchen früh unter Druck. SVA-Keeper Senal de Silva musste früh eingreifen, als Lukas Ippisch nach einem langen Ball auf der linken Seite zum Abschluss kam. Der Torhüter reagierte aufmerksam und klärte zur Ecke.

Lukas Ippisch legt den Grundstein

Wenig später war er allerdings machtlos. Nach einem Fehlpass von Florian Ammon im Spielaufbau eroberte sich Benedikt Beierl auf der rechten Seite den Ball von Simon Wolf zurück, zog in den Strafraum und spielte flach nach innen. Dort stand Ippisch goldrichtig und drückte die Hereingabe vor Lukas Rymas aus kurzer Distanz in der 5. Minute zum 1:0 über die Linie.

Der frühe Führungstreffer spielte Neikof in die Karten. Man trat nun mit viel Selbstvertrauen auf und blieb die gefährlichere Mannschaft. Zunächst strich ein Schuss von Marcel Mundigl knapp über die Latte, wenig später lenkte de Silva einen weiteren Abschluss von Beierl mit einer starken Parade um den Pfosten. Altenerding wirkte in dieser Phase verunsichert und fand offensiv kaum statt.

Der Altenerdinger Coach Matthias Foltin reagierte früh und brachte Daniel Brunner. Mit seiner Zweikampfstärke stabilisierte er das Mittelfeld und sorgte dafür, dass die Veilchen besser in die Begegnung fanden. Zwar gelang es nun, das Spiel ausgeglichener zu gestalten, zwingende Torchancen blieben jedoch Mangelware. Die erste gute Möglichkeit ergab sich erst kurz vor der Pause. Nach einem Freistoß von Nessim Mahsas kam Sadam Ibrahim am langen Pfosten zum Abschluss, er scheiterte jedoch am aufmerksam reagierenden Johannes Manhart im Tor der Eichenkofener.

Nach Wiederbeginn hatte Altenerding zwar etwas mehr Ballbesitz und leichte Feldvorteile, tat sich gegen die kompakte Defensive des Gegners jedoch weiterhin schwer. Viele Angriffe endeten bereits vor dem Strafraum, sodass die Zuschauer über weite Strecken nur wenige Torraumszenen zu sehen bekamen. Auch Eichenkofen konnte offensiv nicht mehr die Akzente der Anfangsphase setzen, sodass die Begegnung zunehmend von Kampf geprägt war.

Erst in der Schlussphase nahm das Spiel wieder Fahrt auf. In der 71. Minute zog Ippisch aus rund 20 Metern ab, doch de Silva hielt den abgefälschten Schuss im Nachfassen fest. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich bot sich den Veilchen vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Nach einem präzisen Pass von Florian Donig spielte Haki Vranovci den Ball flach in die Mitte. Julian Topf kam aus rund 14 Metern frei zum Abschluss, doch Manhart zeigte einen überragenden Reflex und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. In der sechsminütigen Nachspielzeit warf Altenerding alles nach vorne. Die letzte Chance gehörte erneut den Veilchen, doch Ibrahim setzte einen Kopfball nach einem Freistoß von Donig knapp über die Latte.

Kurz darauf beendete der starke Schiedsrichter Rico Spyra die Partie. Während bei den Altenerdingern die Enttäuschung über den Abstieg groß war, kannte der Jubel bei Eichenkofen keine Grenzen mehr. Die Feierlichkeiten des Aufsteigers begannen unmittelbar nach dem Schlusspfiff, während die SpVgg den nächsten Abstieg verschmerzen musste.