Goldenes Händchen von der Bank

– Foto: Sascha Drenth

Geduld, Qualität und starke Einwechselspieler: Der Tabellenführer setzt sich mit 3:0 durch.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten acht Minuten bereits zwei gute Chancen, darunter eine hundertprozentige, die wir nicht nutzen“, sagte Buruk. Die Führung ließ dennoch nicht lange auf sich warten: In der 27. Minute traf Cedric Schröder nach einer Kombination über die rechte Seite zur verdienten Führung. „Wir haben uns über die rechte Seite gut durchgespielt, und Paskal Fichtner und Cedric Schröder haben das stark gemacht, und Cedric hat den Ball dann sauber in die lange Ecke abgeschlossen.“

Es war ein Spiel, das Kontrolle verlangte – und Anpassungsfähigkeit. Beim 3:0-Erfolg des VfR Evesen beim SV Esperke 1929 setzte sich der Tabellenführer am Ende souverän durch, musste sich den Sieg jedoch über weite Strecken erarbeiten. Trainer Burak Buruk sprach im Anschluss von einem „souveränen und wichtigen Sieg“.

Mit dem Treffer veränderte sich die Dynamik. Esperke wurde von den Zuschauern getragen und suchte den Zugang über Zweikämpfe. „Man hat gemerkt, dass sie vor allem über den Kampf ins Spiel kommen wollen“, so Buruk. Gleichzeitig habe sich ein Qualitätsunterschied gezeigt: „Wir hatten sehr viel Ballbesitz, während sie über Zweikämpfe ins Spiel kommen wollten.“

Die Partie entwickelte sich zunehmend körperbetont. „Das Spiel wurde dann auch zunehmend unangenehm“, sagte Buruk und sprach von Zweikämpfen, die „teilweise schon grenzwertig“ gewesen seien. Die Folgen zeigten sich zur Pause: „Wir hatten drei angeschlagene Spieler“, erklärte der Trainer.

Die personellen Umstellungen prägten die zweite Halbzeit. „Wir mussten unseren Kapitän rausnehmen, ebenso zwei weitere wichtige Spieler“, so Buruk. Die Einwechselspieler hätten die Situation jedoch gut aufgefangen: „Die Spieler, die reinkamen, haben das sehr gut gemacht.“ Besonders Samuel Pentke habe nach seiner Einwechslung für Stabilität gesorgt.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase – und durch Einwechselspieler. In der 77. Minute erhöhte Ismail Kasso nach Vorarbeit von Abdülkadir Özden auf 2:0. „Das war ein richtig starkes Tor zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Buruk. Kurz darauf sorgte ebenfalls eingewechselte Civan Ertem mit dem 3:0 (84.) für die endgültige Entscheidung.

In den letzten Minuten kontrollierte Evesen das Spielgeschehen souverän. „Danach haben wir den Ball gut laufen lassen“, so Buruk.

Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, der auch durch die Qualität von der Bank geprägt war. „Besonders gefreut hat mich, dass wir von der Bank so viel Qualität bringen konnten und die eingewechselten Spieler das Spiel am Ende entschieden haben“, sagte Buruk.

Mit dem Erfolg baut der VfR Evesen seine Tabellenführung auf 68 Punkte aus und vergrößert den Vorsprung auf Verfolger SC Twistringen.

SV Esperke 1929 – VfR Evesen 0:3

SV Esperke 1929: Tobias Joerges, Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks (82. Jan Ridder), Joos Hasenpusch (86. Lukas Rüffert), Jan-Philipp Heißmeyer, Nils Pinkel, Timo Stichnoth (85. Berkan Aydin), Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke

VfR Evesen: Joey Bolm, Gabriel Khalaf, Nico Stolte, Philipp Spannuth, Fin Alack, Emilio Enzi (82. Abdülkadir Özden), Lennard Heine (49. Civan Ertem), Paskal Fichtner (90. Serhat Merdoglou), Cedric Schröder, Luca Sanapo (56. Samuel Pentke), Shaalan Khairi (60. Ismail Kasso) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

Schiedsrichter: Carsten Reiter

Tore: 0:1 Cedric Schröder (27.), 0:2 Ismail Kasso (77.), 0:3 Civan Ertem (84.)