Goldenes Ei für Gospenroda in Hildburghausen

Hildburghausen musste zudem auf Torwart Julius Geyling verzichten, der sich am Donnerstag im Training am Knöchel verletzt hatte. Lukas Wolfsdorf übernahm und zeigte einige Paraden, doch beim Gegentreffer in der 12. Minute war er einen Schritt zu spät. Nach einer Hereingabe von Jonas Jonik war Alexander Schüler zur Stelle und spitzelte das Leder ins Netz. Das Spiel des FSV blieb insgesamt blass. Die Eintracht fand nie zu ihrem gewohnten Rhythmus: Zu viele Fehlpässe, kaum brauchbare Anspiele in die Spitze und zu wenig Körpersprache auf dem Feld. Die wenigen Torchancen verpufften, während Gospenroda konsequent die Lücken nutzte und immer wieder gefährlich vor dem Hildburghäuser Tor auftauchte – etwa in der 12. Minute, als Til Zarschler über das Tor lupfte.

Die zweite Hälfte begann verheißungsvoll: Christoph Peters, bester Torschütze der Eintracht, traf nur die Latte (47.). Doch der erhoffte Aufwind blieb aus. Gospenroda setzte selbst immer wieder Nadelstiche: Ein missglückter Flankenwechsel brachte Jonas Jonik gefährlich in Position, Wolfsdorf verhinderte im letzten Moment das 0:2. Die Einwechslungen der Hildburghäuser brachten ebenfalls keine Wende. Elisa Mitzenheim hatte kurz nach seiner Einwechslung die beste Chance zum Ausgleich, doch Jäckel parierte. Auch in der Nachspielzeit blieb das 0:1 bestehen, obwohl Dennis Krüger noch einmal per Fernschuss am Tor vorbeizielte.