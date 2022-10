Goldener Oktober für den FSV Hessen Wetzlar? RL Frauen: +++ Die Regionalliga-Fußballerinnen möchte auch in München in der Erfolgsspur bleiben. Allerdings fehlen dem Trainer drei wichtige Stammkräfte +++

WETZLAR - Cappuccino im T-Shirt, 25 Grad, Sonne satt am Nachmittag, Winterreifen weiter in der Garage: Der nicht nur von Meteorologen geprägte Begriff des Goldenen Oktobers trifft in diesen Tagen und Wochen auf ganz Hessen zu. Auf ganz Hessen? Ja, denn auch die Regionalliga-Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar könnten sich mit einem Goldenen Oktober anfreunden.