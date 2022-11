Goldene Ehrennadel für Wolfgang Diekmann 40 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit auf Kreis- und Bezirksebene

Im Rahmen der Bezirksbeiratssitzung in Verden konnte der Bezirksvorsitzende Christian Röhling endlich einen verdienten Ehrenamtlichen aus dem NFV Bezirk Lüneburg ehren: Wolfgang Diekmann erhielt für 40 Jahre ehrenamtliche Arbeit die Goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Fußballverbandes. „Normalerweise führen wir diese Ehrung auf dem Bezirkstag durch, aber Corona brachte einiges durcheinander", erklärte Röhling.

Wolfgang Diekmann, der lange Jahre für den SV Ahlerstedt/Ottendorf selbst gegen den Ball trat und es als aktiver Spieler in seiner Zeit beim VSV Hedendorf-Neukloster bis in die Bezirksoberliga brachte, ist seit 1981 als Schiedsrichter aktiv. 36 Jahre lang tat er dies für den SV Ahlerstedt/Ottendorf, wo er überdies die Schiedsrichterabteilung aufbaute und betreute. Nicht nur an dieser Zahl wird Diekmanns Leidenschaft am Schiedsrichterwesen deutlich, denn auch im Kreisschiedsrichterausschuss des NFV Kreis Stade engagierte sich der gebürtige Stader als Schriftführer und Schiedsrichteransetzer 16 Jahre lang.