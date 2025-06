Goldene Bamberger Zukunft? »Noch nie so eine Truppe erlebt«

Stolz auf ihre Leistung: Die U19-Kicker des FC Eintracht Bamberg feiern ihren Meistertitel. – Foto: Sascha Dorsch

Es ist einer der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Eintracht Bamberg: Durch einen 2:0-Auswärtssieg beim SV Raigering krönte sich die U19 der "Domreiter" am vergangenen Sonntag zum Meister der Landesliga Bayern Nord und spielt damit in der neuen Spielzeit in der Bayernliga. Mit 23 Siegen in 26 Spielen und einer Tordifferenz von 84:20 Toren eine völlig verdiente Meisterschaft, die die Bamberger Nachwuchstalente um Trainer André Wagner entsprechend intensiv feierten.

Mit diesem Erfolg setzten sich die Bamberger in einem bis zuletzt spannenden Zweikampf gegen den SV Baiersdorf – der immerhin in dieser Saison Bayerischer Hallenmeister wurden – durch und holten den Meistertitel verdient nach Bamberg. Sah es nach der 0:2-Heimniederlage gegen eben jenen SV Baiersdorf wenige Spieltage vor Schluss noch schlecht mit dem Aufstieg aus, nutzen die Bamberger die Ausrutscher der Mittelfranken und zogen mit einem fulminanten Schlussspurt noch an den "Krenstädtern" vorbei. Entsprechend erleichtert und erfreut zeigt sich André Wagner: "Ich bin unglaublich stolz auf diese Truppe. Wir hatten während der gesamten Saison immer wieder personelle Probleme mit Verletzungen und uns trotzdem immer wieder neu zusammengefunden. Das eine ist das Sportliche - da haben wir uns verdient am Ende durchgesetzt. Das andere ist das Menschliche: Ich habe noch nie so eine Truppe erlebt, die gemeinsam durch dick und dünn geht und sich so pusht. Das sind allesamt ganz, ganz feine Jungs mit entsprechenden Elternhäusern, die jetzt zurecht feiern." Gerade den letzten Aspekt hebt Bambergs Coach hier noch einmal hervor: "Erfolg ist nur möglich, wenn das Gesamtpaket passt. Von der Vorstandschaft über Jugendleitung bis hin zu den Eltern haben hier alle angepackt und uns gepusht. Ich glaube von diesem Aufstieg werden noch in einigen Jahren sprechen."

Den Namen sollte man sich merken: Constantin Kleuker (vorne) steuerte satte 32 Treffer zum Titelgewinn bei. – Foto: FC Eintracht Bamberg

Aber nicht nur das Team feiert dem Anlass entsprechend, auch die Jugendleitung der Domreiter ist sich des Erfolgs bewusst und in entsprechender Feierlaune: "Wir sind total stolz auf die Jungs um das Trainerteam von Andrè und Michael. Hut ab, was die das ganze Jahr gezeigt haben und wie fleißig hier gearbeitet wurde. Für uns ist es auch weitere Schritt auf dem Weg zu unserer Vision mit drei Leistungsteams in der Bayernliga zu spielen und so einen perfekten Unterbau für unsere erste Mannschaft zu schaffen", kommentiert Marco Hornung, zuständig für die Leistungsmannschaft der Bamberger in der Altersstufe, den Erfolg.