"GOLD-KÖPFCHEN CD" !

Am ersten Spieltag der neuen Kreisliga-Saison empfing der TSV Neckarbischofsheim den letztjährigen Tabellenelften SV Treschklingen. Die Partie begann bei hoher Temperatur sehr zähflüssig und verhalten. Der TSV kam in der Vorwärtsbewegung nur schwer ins Spiel, während die Gäste mit einigen Distanzschüssen ein paar „Halbchancen“ hatten, die aber keine Gefahr für Neu-Keeper Robin Doll darstellten. Insgesamt verlief die erste Halbzeit ereignisarm, klare Torchancen blieben Mangelware. Das sollte sich in den zweiten 45 plus 7 Minuten grundlegend ändern. Die Gastgeber kamen viel mutiger und selbstbewusster aus der Kabine und suchten spielerische Lösungen. Nachdem den Treschklingern zunehmend die „Körner“ ausgingen übernahm die Paulmann/Hotel-Elf mehr und mehr die Spielkontrolle. In der 54. Minute setzte Dennis Laber nach einer präzisen Flanke von Robert Schwietz einen gefährlichen Abschluss, der jedoch (noch) nicht zum Torerfolg führte. Der „Bischesser Druck“ nahm von Minute zu Minute zu, während der SVT gegen den designierten Abstiegskandidaten Nr. 1 ziemlich ratlos wirkte. Im Ungewissen, was den TSV nach den vielen düsteren Prognosen alles erwartet, hätte man vor Anpfiff dieser Partie einen Punktgewinn sicher unterschrieben. Aufgrund der letzten 25 Minuten und einer Flut an Torchancen wäre ein Punkt aber definitiv zu wenig gewesen. So verpassten Dennis Laber, Daniel Hotel, Tom Wacker bei einem schnellen Konter (64.) und Marvin Schulz knapp per Kopfball (67.). In dieser Phase erspielte sich der TSV eine Eckballserie, die von der Gästeabwehr in höchster Not gerade entschärft werden konnte. Kurz darauf hatte Dennis Laber die Großchance zur Führung, als er nach einem feinen Zuspiel von Daniel Hotel den Ball über Keeper und Tor lupfte (76.). Und nur zwei Minuten später zwang Daniel Hotel Gästekeeper Lascu mit einem Schuss erneut zu einer starken Parade. Nach 80 Minuten erfolgte der erste Wechsel auf Seiten des TSV, der sich schnell bezahlt machen sollte. Chris Dolch, der bereits bei der „Zweiten“ 90 Minuten rannte, rackerte und auch ein Tor erzielen konnte kam für den fleißigen Tom Wacker. In der 84. Minute wurde Dolch von Dennis Laber gleich mal in Szene gesetzt, im Abschluss fehlte es aber an der nötigen Präzision. Auch Daniel Hotel gelang es nicht, Lascu aus kurzer Distanz zu überwinden (85.). Die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute. Nach einer sehenswerten Kombination über Patrick Prior und Daniel Hotel setzte sich Dennis Laber auf der Außenbahn durch und flankte punktgenau auf Chris Dolch, der per „Goldköpfchen“ den ersten Saisonsieg 25/26 für seine rot-weißen Farben unter Dach und Fach brachte. Fazit: Dank einer Leistungssteigerung und einem deutlichen Chancenplus in der zweiten Halbzeit feierte der TSV Neckarbischofsheim einen wichtigen und verdienten Heimsieg zum Saisonauftakt. Einziges Manko war - wie schon erwähnt - die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, an der man noch feilen muss. Ansonsten überzeugte das TSV-Team neben viel Kampfgeist vor allem mit spielerischen Elementen, die am Ende den feinen Unterschied machten.