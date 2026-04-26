Golbach setzt sich von Abstiegsplätzen ab

Drehten ein 0:2 in Mechernich zum 3:2 Sieg - Der SV Schwarz-Weiß Nierfeld. – Foto: Rocco Bartsch

So langsam biegen wir auf die Schlussschleife ein. Zwischen fünf und sieben Restspiele verbleiben, sodass jetzt jeder kleinste Patzer entscheidend sein könnte. Nicht gepatzt hat Spitzenreiter Dahlem-Schmidtheim. Gegen Vernich hieß es am Ende deutlich 7:0. Der SG auf den Fersen bleibt Zülpich II, das sich bei Schlusslicht Lommersum mit 3:0 behaupten konnte. Der Gewinner im Tabellenkeller ist der SSV Golbach, der sich mit 4:2 über Weilerswist drei enorm wichtige Zähler sichern konnte. Liegengelassen hat Schöneseiffen beim 0:2 in Sötenich etwas, während die Sportfreunde DHO bei Frauenberg ein 2:2 erspielten. Nierfeld drehte die Partie in Mechernich zum 3:2 und zwischen FlaKi und Schönau hieß es am Ende 1:1 Unentschieden.

SSV Golbach 1928 – SSV Weilerswist 1924 4:2

SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller (96. Kevin Klein), Marius Kremp, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden (96. Nils Ruthenbeck), Daniel Makarov (85. Peter Niklewitz), Sebastian Mertz, Luca Adaldo, Max Hofmann (95. Peter Mattes), Jean-Claude Kamano (79. Lukas Malsbenden) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Sven Stanienda, Bastian Schmitz, Maxim Zajcev (46. Stefan Silva-Santos), Dennis Besirovic, Firat Bagkan, Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Mike Nandzik, Luis Kampermann (50. Robin Maximilian Berk) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Max Hofmann (17.), 2:0 Jean-Claude Kamano (19.), 3:0 Max Hofmann (25.), 3:1 Mike Nandzik (44.), 4:1 Max Hofmann (50.), 4:2 Firat Bagkan (57.)



SG Dahlem-Schmidtheim – TuS Vernich 1927 7:0

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget, Timo Wassong, Dino Halilic, Leon Ingenhaag, Christopher Haep, Aleksandr Miller (63. Johann Jentges), Fabian Thur, Silvio Ferjani, Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

TuS Vernich 1927: Elias Weise (81. Albin Kryeziu), Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Simon Ratmann, Marten Pleger, Benjamin Levin Duwe, Elias Platz, Joe Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz, Luc Kajba - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Erich Poth - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dominik Vilz (1.), 2:0 Silvio Ferjani (13. Foulelfmeter), 3:0 Dominik Vilz (45.+2), 4:0 Dominik Vilz (51.), 5:0 Leon Merget (59.), 6:0 Dominik Vilz (77.), 7:0 Silvio Ferjani (81.)





SV Sötenich 1919 – SV Schöneseiffen 1950 2:0SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Simon Züll, Ben Winter, Dennis Jäckel (85. Luis Metternich), Jens Knebel (90. Simon Sanduljak) - Trainer: Markus SabelSV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Paul Cordel, Nils Fink, Fabian Möhrer, Max Jöbges, Felix Zimmer (64. Marcel Kreiß), Maurice Niedermeier (77. Daniel Schmidt), Felix Jenniches (77. Tobias Heinen), Bernd Jansen, Timo Bornewasser - Trainer: Heiko ZimmerSchiedsrichter: Michael Erken - Zuschauer: 110Tore: 1:0 Martin Schmitz (45.), 2:0 Jens Knebel (70.)TuS Mechernich 1897 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:3TuS Mechernich 1897: Robin Ron Schmitz, Cedric Noah Kratz, Kai Richardt, André Beaujean, Sven Lepartz, Tobias Hoß, Franz Evertz, Leo Evertz (55. Oliver Kröll), Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (84. Tim de Jong), Dominik Linden (69. Jens Honnef) - Co-Trainer: Torsten Flimm - Co-Trainer: Mirco MertensSV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer (78. Henning Grzonka), Jonas Küpper, Julian Schlag (65. Marlon Vogt), Mory Kaba (61. Niclas Hampel), Nils Hahn, David Küpper, Torben Hörnchen (65. Michael Jansen) - Trainer: Dirk Scheer - Co-Trainer: Alexander KleinSchiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 85Tore: 1:0 Jonas Hohn (13.), 2:0 Sven Lepartz (33.), 2:1 Luca Bläser (45.+3 Foulelfmeter), 2:2 Michael Jansen (81.), 2:3 Michael Jansen (90.+2)SG Flamersheim / Kirchheim – TSV Schönau 1:1SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Sven Förster (70. Lorenz Schlüpen), Julian Seliger, Henning Doppelfeld (46. Timo Jäntgen), Lukas Mager, Paul Doppelfeld (84. Maximilian Carstensen), Kasimir Johannes Reutershan, Lukas Heiwolt, Leon Trichkovski - Trainer: Marco MarkwaldTSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Benedikt Vögtel, Yannick Merget, Luis Breuer, Chris Schmauder (46. David Nolte), Maurice Marian, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit UeckertSchiedsrichter: Matthias Sturm - Zuschauer: 65Tore: 1:0 Lukas Heiwolt (50.), 1:1 David Nolte (85.)SSV Eintracht Lommersum 1920 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 0:3SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Marvin Radermacher, Lars Mechernich, Marcel Ebel, Tom Weiler (45. Denis Rudi), Tim Kückelhaus (62. Max Nitz) - Co-Trainer: Henrik Schilli - Co-Trainer: Jürgen BraunTuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Dave Dahlmann, Robin Ritz, Milian Mäurer (66. Marius Lepartz), Leon Seeberger, Jakob Fischer (63. Daniel Esser), Nico Jensen (63. Jakob Raudszus), Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Tamino Mäurer, Marcel Blum (59. Lukas Fischer) - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah TuranSchiedsrichter: Luis Justus Gebhardt - Zuschauer: 60Tore: 0:1 Jakob Fischer (25.), 0:2 Jakob Fischer (36.), 0:3 Daniel Esser (70.)

Im Rennen um die Torjägerkanone haben wir seit diesem Sonntag wieder ein Duell. Während Schönaus Tim Breuer seit 294 Minuten nicht mehr getroffen hat, dreht sein ärgster Verfolger Max Hofmann (Golbach) weiter auf. Ihm gelang gegen Weilerswist ein Dreierpack, der ihn bis auf einen Treffer an Breuer heranbringt. Für Hofmann sind es aktuell Festtagswochen. Fünf Spiele in Serie hat er eingenetzt und dabei starke zwölf Buden gemacht. Sötenichs Jens Knebel traf einmal und hat jetzt 15 Saisontore erzielt. Da steht auch Dahlem-Schmidtheims Dominik Vilz jetzt. Ihm gelangen heute sogar vier Tore.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21

2. Max Hofmann (SSV Golbach): 20

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 16

4. Maurice Platz (TuS Vernich): 15

4. Jens Knebel (SV Sötenich): 15

4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 15

7. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 14

8. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13

8. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13

8. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13

Gleich drei Mal hieß es an diesem Spieltag zu Null. Spitzenreiter Yannick Schmitz (Dahlem-Schmidtheim) spielte das siebte mal ohne Gegentor und baut damit seine Führung weiter aus. Auch Zülpichs Robin Metternich und Sötenichs Aaron Zander hielten sich schadlos und sammelten jeweils einen Punkt für das Saisongesamtranking ein. Für Metternich ist es der Erste, für Zander der Zweite.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

4. Aaron Zander (SV Sötenich): 2

10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1

10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.