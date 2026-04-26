Golbach setzt sich von Abstiegsplätzen ab

So langsam biegen wir auf die Schlussschleife ein. Zwischen fünf und sieben Restspiele verbleiben, sodass jetzt jeder kleinste Patzer entscheidend sein könnte. Nicht gepatzt hat Spitzenreiter Dahlem-Schmidtheim. Gegen Vernich hieß es am Ende deutlich 7:0. Der SG auf den Fersen bleibt Zülpich II, das sich bei Schlusslicht Lommersum mit 3:0 behaupten konnte. Der Gewinner im Tabellenkeller ist der SSV Golbach, der sich mit 4:2 über Weilerswist drei enorm wichtige Zähler sichern konnte. Liegengelassen hat Schöneseiffen beim 0:2 in Sötenich etwas, während die Sportfreunde DHO bei Frauenberg ein 2:2 erspielten. Nierfeld drehte die Partie in Mechernich zum 3:2 und zwischen FlaKi und Schönau hieß es am Ende 1:1 Unentschieden.
Das sind die Spieltagsfakten mit 29 Toren:
SV Frauenberg – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 2:2
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Justin Brams, Wesley Schleicher, Denis Moruz, Julian Crombach (90. Tobias Wolfer), Marcel Motz, Jan Tornow (72. Sebastian Kaiser), Ben Huthmacher (59. Tom Bauer) - Trainer: Marcel Timm
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini (68. Paul Alberty), Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem, Youssef Khabbaz (80. Fernando Da Silva), Dejen Kidane - Trainer: René Urbach
Schiedsrichter: Matthias Axler - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Youssef Khabbaz (14.), 0:2 Adrian Hajdini (45.+6), 1:2 Denis Moruz (79.), 2:2 Jan-Paul Pietrzyk (90.+1)
Im Rennen um die Torjägerkanone haben wir seit diesem Sonntag wieder ein Duell. Während Schönaus Tim Breuer seit 294 Minuten nicht mehr getroffen hat, dreht sein ärgster Verfolger Max Hofmann (Golbach) weiter auf. Ihm gelang gegen Weilerswist ein Dreierpack, der ihn bis auf einen Treffer an Breuer heranbringt. Für Hofmann sind es aktuell Festtagswochen. Fünf Spiele in Serie hat er eingenetzt und dabei starke zwölf Buden gemacht. Sötenichs Jens Knebel traf einmal und hat jetzt 15 Saisontore erzielt. Da steht auch Dahlem-Schmidtheims Dominik Vilz jetzt. Ihm gelangen heute sogar vier Tore.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21
2. Max Hofmann (SSV Golbach): 20
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 16
4. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
4. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
4. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 15
7. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 14
8. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
8. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13
8. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 13
Gleich drei Mal hieß es an diesem Spieltag zu Null. Spitzenreiter Yannick Schmitz (Dahlem-Schmidtheim) spielte das siebte mal ohne Gegentor und baut damit seine Führung weiter aus. Auch Zülpichs Robin Metternich und Sötenichs Aaron Zander hielten sich schadlos und sammelten jeweils einen Punkt für das Saisongesamtranking ein. Für Metternich ist es der Erste, für Zander der Zweite.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
4. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.