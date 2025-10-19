Mechernich - hier mit Kapitän André Beaujean holt sich die drei Punkte gegen Schönau – Foto: Rocco Bartsch

Golbach mit Kantersieg über Vernich - Lommersum unterliegt deutlich So lief der 9. Spieltag der Kreisliga A

Es hat ordentlich gescheppert auf den Plätzen der Region. Allein in der A-Liga fielen in den sieben Sonntagsspielen 46 Tore! Ein starker Wert mit rd. 6,5 Toren pro Spiel. Deutlich ging es dabei in Lommersum zu, wo Frauenbergs neuer Trainer Marcel Timm mit einem 8:3 Auswärtssieg einen Traumeinstand feierte. Ähnlich klar war auch die Sache in Golbach. Hier lag der heimische SSV bereits zur Pause mit 6:1 vorn und besiegte Vernich am Ende gar mit 7:2. Tabellenführer Dahlem-Schmidtheim schlug Schöneseiffen mit 4:1. Direkt dahinter steht weiterhin mit einem Spiel weniger der SV Sötenich, der trotz 3:0 Führung über Nierfeld am Ende um den Sieg bangen musste. Hier hieß es in Kall zum Schluss 4:3. Die Punkte teilten sich Flamersheim/Kirchheim und Zülpich II beim 2:2. Das Gemeindederby zwischen Weilerswist gegen die Sportfreunde DHO endete mit einem 5:2 Erfolg des heimischen SSV. Mechernich behielt gegen Schönau mit 3:0 die Oberhand.

Das sind die Fakten zu den Spielen mit 46 Toren. SG Dahlem-Schmidtheim – SV Schöneseiffen 1950 4:1

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Niklas Dümmer (86. Roman Wawer), Timo Wassong, Dino Halilic (86. Fabian Klimpel), Niklas Hahn, Christopher Haep (72. Sebastian Etten), Aleksandr Miller, Fabian Thur, Johann Jentges (65. Dominik Vilz), Silvio Ferjani, Alexander Haep (86. Joseph Jentges) - Trainer: Christian Hammes

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (82. Marcel Kreiß), Niklas Kirch, Nils Fink, Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Max Jöbges (90. Marvin Domalewski), Felix Zimmer (46. Torben Hörnchen), Maurice Niedermeier (59. Pascal Meyer), Felix Jenniches, Timo Bornewasser (82. Paul Cordel) - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Jamal Stropolo - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Niklas Hahn (18.), 1:1 Niklas Kirch (37.), 2:1 Fabian Thur (40.), 3:1 Niklas Dümmer (64.), 4:1 Sebastian Etten (88.)



SSV Golbach 1928 – TuS Vernich 1927 7:2

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann (89. Laurin Peters), Lukas Malsbenden (83. Markus Müller), Marius Kremp, Maurice Gölden (71. Jean-Claude Kamano), Felix Malsbenden (63. Nirvin Vincent de Paul), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Richard Stier, Luca Adaldo, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

TuS Vernich 1927: Elias Weise (11. Andre Lessmann), Maxim Klinov, Stefan Wolter, Albin Kryeziu, Simon Ratmann (78. Joe Kajba), Marten Pleger (46. Tom Stegink), Finn Pleger (46. Fiete Schwarz), Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Ismael Gündogan - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Jan Malsbenden (12. Foulelfmeter), 1:1 Arber Kryeziu (14.), 2:1 Jan Malsbenden (18. Foulelfmeter), 3:1 Maurice Gölden (19.), 4:1 Richard Stier (35.), 5:1 Luca Adaldo (38.), 6:1 Luca Adaldo (45.+3), 6:2 Arber Kryeziu (56.), 7:2 Jan Hofmann (70.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – SV Frauenberg 3:8

SSV Eintracht Lommersum 1920: Henrik Schilli, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (63. Elias May), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Philipp Henn, Jan-Niklas Runkel, Lukas Goetz (57. Max Nitz), Simon Bell, Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem (63. Justin Brams), Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Deniz Arigan (73. Leon Vohsen), Wesley Schleicher (63. Can Yasin Arigan), Denis Moruz (57. Julian Crombach), Marcel Kaiser (57. David Dams), Marcel Motz, Jan Tornow, Sinan Hannes - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Markus Thissen (Düren) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Sinan Hannes (15.), 1:1 Philipp Henn (24.), 1:2 Marcel Kaiser (30.), 1:3 Maurice Hergarten (45.+2 Eigentor), 1:4 Marcel Kaiser (46.), 1:5 Marcel Kaiser (50.), 1:6 Marcel Kaiser (55.), 2:6 Jan-Niklas Runkel (67.), 2:7 Sinan Hannes (71.), 3:7 Elias May (87.), 3:8 Marcel Motz (90.+1)



SG Flamersheim / Kirchheim – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 2:2

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger, Lukas Mager (71. Henning Doppelfeld), Paul Doppelfeld, Kasimir Johannes Reutershan, Daniel Graichen (85. Eduard Lindner), Yannik Ramm (56. Timo Jäntgen) (60. Philipp Rogaczewski), Leon Trichkovski (89. Tom Heine) - Trainer: Marco Markwald

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Jonas Hintzen (72. Dustin Oellers), Dave Dahlmann (67. Sebastian Zaun), Leon Seeberger (67. Alexandros Stefanidis), Dennis Kutscheruk, Jakob Fischer, Nico Jensen, Lukas Bungart, Fabian Schmitz, Mika Jensen (72. Daniel Esser), Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Mika Jensen (31.), 1:1 Paul Doppelfeld (63.), 2:1 Paul Doppelfeld (66.), 2:2 Jakob Fischer (80.)



TuS Mechernich 1897 – TSV Schönau 3:0

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (90. Oliver Kröll), André Beaujean, Andreas Wiedenau (90. Sekou Keita), Tobias Hoß, Luca Althausen (67. Dominik Britz), Jonas Hohn, Nils Althausen, Kevin Mießeler, Tom Lengersdorf (61. Michael Denneborg), Jens Honnef - Co-Trainer: Mirco Mertens

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, Yannick Merget (80. Luis Breuer), David Nolte, Chris Schmauder, Florian Metzen - Trainer: Gerrit Ueckert - Co-Trainer: Jochen Schreiber

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Tom Lengersdorf (20.), 2:0 Michael Denneborg (89.), 3:0 Oliver Kröll (90.+3)



SV Sötenich 1919 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 4:3

SV Sötenich 1919: Aaron Zander (86. Lars Kreuser), Lukas Hanf, Simon Weishaupt (55. Martin Schmitz), Nils Knebel, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Simon Züll, Dennis Jäckel (46. Pascal Feyerabend), Jens Knebel, Paul Hrziwnak (67. Ben Winter) - Trainer: Markus Sabel

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: David Stork, Tim Wagner, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper, Sven Pohl, Luca Bläser, Mory Kaba, Nils Hahn, Marlon Vogt (74. Felix Klinkhammer), Michael Jansen - Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Paul Hrziwnak (5. Foulelfmeter), 2:0 Jens Knebel (24.), 3:0 Paul Hrziwnak (40.), 3:1 Marlon Vogt (64.), 3:2 Michael Jansen (65.), 4:2 Jens Knebel (70.), 4:3 Nils Hahn (89.)

Besondere Vorkommnisse: Paul Hrziwnak (SV Sötenich 1919) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.).



SSV Weilerswist 1924 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 5:2

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas (77. Artem Azarko), Marius Hammes (46. Felix Kortholt), Max Becker, Stefan Silva-Santos, Solehi Salohidin, Sven Stanienda (81. Ricardo Melder), Maxim Zajcev (33. Robin Maximilian Berk), Firat Bagkan, Mike Nandzik, Luis Kampermann (70. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling (65. Eren Catak), Aziz Neziri (81. Adrian Hajdini), Wael Hassan, Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev (84. Tobias Ratmann), Youssef Khabbaz, Kadiata Mbaya Mudiangombe (54. Salah Kacem) - Trainer: René Urbach

Schiedsrichter: Andreas Mahrt - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Youssef Khabbaz (27.), 1:1 Kai Karamouzas (31.), 2:1 Firat Bagkan (54.), 3:1 Robin Maximilian Berk (76.), 4:1 Felix Kortholt (81.), 5:1 Daouda Coulibaly (83.), 5:2 Adrian Hajdini (90. Foulelfmeter)

Rot: Wael Hassan (57./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)

Den Spieltagsball darf sich an diesem neunten Spieltag Frauenbergs Marcel Kaiser mitnehmen. Der 34-Jährige schaffte in 56 Spielminuten einen Vierpack und steht nun bei fünf Saisontoren. Ganz vorne im Ranking steht aber weiterhin Sötenichs Jens Knebel, der seine Spitzenposition mit zwei Toren gegen Nierfeld untermauert. Ebenfalls doppelt traf Arber Kryeziu (Vernich) der nun schon acht Saisontore hat. Das Ranking der besten Torschützen