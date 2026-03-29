Golbach erobert auch Nierfeld - DHO mit Last-Minute-Sieg

Auch am 18. Spieltag rollte der Ball wieder in der A-Liga. Die Ausnahme machte die Partie Frauenberg gegen Mechernich, die wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfiel. Gespielt wurde aber in Zülpich. Der Spitzenreiter musste sich mit einem 1:1 gegen Sötenich zufrieden geben, behält aber einen Punkt Vorsprung vor Dahlem-Schmidtheim. Die Mannschaft von Chris Hammes überzeugte im Auswärtsspiel beim TSV Schönau und besiegte diesen deutlich mit 8:1. Die restlichen vier Spiele standen alle im Zeichen des Klassenkampfes. Dort holte der SSV Golbach mit 7:3 beim SV Nierfeld bereits den dritten Sieg in Rückrunde und hat den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt. Boden verloren hat der SV Schöneseiffen, der mit 1:3 daheim gegen Weilerswist unterlegen war. Ebenfalls ohne Punkte blieb auch Eintracht Lommersum. Die Reisenauer-Elf verlor das Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim mit 1:2 und ist nun Tabellenletzter. Durch einen Treffer in der 94. Spielminute gewannen die Sportfreunde DHO zum zweiten Mal in Folge und zogen nach Punkten mit dem sonntäglichen Gegner TuS Vernich gleich.
In der Tabelle bleibt es oben beim Zweikampf zwischen Zülpich II (45 Punkte) und Dahlem-Schmidtheim (44 Punkte). In sicheren Gefilden befinden sich Weilerswist, Sötenich (beide 33 Punkte), Flamersheim/Kirchheim (32 Punkte) und Schönau (27 Punkte). Den Blick nach unten richten derzeit Frauenberg (24 Punkte), Mechernich (23 Punkte). Nierfeld (20 Punkte), Golbach (19 Punkte) und Schöneseiffen (17 Punkte) sind aktuell gerettet, könnten aber im Fall von vier oder fünf Absteigern dann doch wieder mittendrin sein. Auf den Abstiegsplätzen stehen Vernich und DHO mit 13 Punkten sowie Lommersum mit elf Zählern.
Das sind die Spieltagsfakten mit 31 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SV Sötenich 1919 1:1
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Dave Dahlmann (75. Alexandros Stefanidis), Marius Lepartz, Leon Seeberger (68. Sebastian Zaun), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (84. Mika Jensen), Jakob Fischer (91. Abdulah Turan), Nico Jensen, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf
SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Ben Winter, Dennis Jäckel, Jens Knebel (83. Max Lang) - Trainer: Markus Sabel
Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Jakob Fischer (17. Foulelfmeter), 1:1 Martin Schmitz (43. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Lukas Hanf (77./SV Sötenich 1919/Handspiel)
Schönaus Tim Breuer markierte zwar einen Treffer gegen Dahlem-Schmidtheim, dürfte sich aber angesichts der 1:8 Niederlage nur bedingt über dieses Tor freuen. Deutlich mehr Grund zur Freude dürfte Max Hofmann (Golbach) haben. Der Goalgetter traf in Nierfeld gleich vierfach und machte einen enormen Satz nach vorn. Mit 14 Saisontoren steht Hofmann nun auf dem zweiten Platz. Gepunktet hat auch FlaKi´s Paul Doppelfeld, der nun 13 Ligatore vorzuweisen hat. Die hat auch Vernichs Maurice Platz vorzuweisen, der ebenfalls einmal traf. Zweistellig sind seit diesem Spieltag Martin Schmitz (Sötenich), Jakob Fischer (Zülpich II) und Dominik Vilz (Dahlem-Schmidtheim).
Das Ranking der besten Torschützen
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21
2. Max Hofmann (SSV Golbach): 14
2. Jens Knebel (SV Sötenich): 14
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13
4. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 13
4. Maurice Platz (TuS Vernich): 13
7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12
8. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11
8. Jens Honnef (TuS Mechernich): 11
10. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10
10. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10
10. Martin Schmitz (SV Sötenich): 10
10. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 10
10. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 10
Bei den Torhütern sind wir diesen Sonntag schnell durch, denn hier gibt es keinen Schnapper, der sich eine Weiße Weste gesichert hat.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.