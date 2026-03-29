Golbach erobert auch Nierfeld - DHO mit Last-Minute-Sieg

Golbachs Max Hofmann (r.) hier im Duell mit Mechernichs Moritz Zinken traf gegen Nierfeld vier Mal – Foto: Rocco Bartsch

Auch am 18. Spieltag rollte der Ball wieder in der A-Liga. Die Ausnahme machte die Partie Frauenberg gegen Mechernich, die wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfiel. Gespielt wurde aber in Zülpich. Der Spitzenreiter musste sich mit einem 1:1 gegen Sötenich zufrieden geben, behält aber einen Punkt Vorsprung vor Dahlem-Schmidtheim. Die Mannschaft von Chris Hammes überzeugte im Auswärtsspiel beim TSV Schönau und besiegte diesen deutlich mit 8:1. Die restlichen vier Spiele standen alle im Zeichen des Klassenkampfes. Dort holte der SSV Golbach mit 7:3 beim SV Nierfeld bereits den dritten Sieg in Rückrunde und hat den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt. Boden verloren hat der SV Schöneseiffen, der mit 1:3 daheim gegen Weilerswist unterlegen war. Ebenfalls ohne Punkte blieb auch Eintracht Lommersum. Die Reisenauer-Elf verlor das Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim mit 1:2 und ist nun Tabellenletzter. Durch einen Treffer in der 94. Spielminute gewannen die Sportfreunde DHO zum zweiten Mal in Folge und zogen nach Punkten mit dem sonntäglichen Gegner TuS Vernich gleich. In der Tabelle bleibt es oben beim Zweikampf zwischen Zülpich II (45 Punkte) und Dahlem-Schmidtheim (44 Punkte). In sicheren Gefilden befinden sich Weilerswist, Sötenich (beide 33 Punkte), Flamersheim/Kirchheim (32 Punkte) und Schönau (27 Punkte). Den Blick nach unten richten derzeit Frauenberg (24 Punkte), Mechernich (23 Punkte). Nierfeld (20 Punkte), Golbach (19 Punkte) und Schöneseiffen (17 Punkte) sind aktuell gerettet, könnten aber im Fall von vier oder fünf Absteigern dann doch wieder mittendrin sein. Auf den Abstiegsplätzen stehen Vernich und DHO mit 13 Punkten sowie Lommersum mit elf Zählern.

TSV Schönau – SG Dahlem-Schmidtheim 1:8

TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang (64. Benedikt Vögtel), Yannick Merget (46. David Nolte), Luis Breuer, Chris Schmauder (64. Pawel Hoppe), Florian Metzen (46. Fabian Di Stefano), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget, Timo Wassong, Dino Halilic, Luca Caputo, Niklas Hahn (80. Sebastian Etten), Leon Ingenhaag (84. Roman Wawer), Aleksandr Miller, Johann Jentges (76. Silvio Ferjani), Alexander Haep (70. Christopher Haep), Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexander Haep (10.), 0:2 Dino Halilic (25. Foulelfmeter), 0:3 Aleksandr Miller (34.), 0:4 Niklas Hahn (39.), 0:5 Dominik Vilz (60.), 0:6 Alexander Haep (62.), 1:6 Tim Breuer (66.), 1:7 Chris Schmauder (68. Eigentor), 1:8 Niklas Hahn (76.)



SV Schöneseiffen 1950 – SSV Weilerswist 1924 1:3

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Nils Fink, Martin Hupp, Fabian Möhrer (72. Simon Jansen), Max Jöbges, Felix Zimmer (88. Marcel Kreiß), Maurice Niedermeier (72. Mick Albrecht), Pascal Meyer (46. Jannis Krömer), Felix Jenniches (46. Paul Cordel), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer

SSV Weilerswist 1924: Paul Frings, Kai Karamouzas, Björn Büscher, Maxim Zajcev, Dennis Besirovic (74. Bastian Schmitz), Firat Bagkan, Arda-Allen Zeyfiyanoglu (87. Daniel Arndt), Frederik Ziburske, Alexander Eicker, Mike Nandzik, Luis Kampermann (78. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Matthias Axler - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Luis Kampermann (4.), 0:2 Kai Karamouzas (33.), 0:3 Luis Kampermann (63.), 1:3 Martin Hupp (89.)





SSV Eintracht Lommersum 1920 – SG Flamersheim / Kirchheim 1:2SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel (46. Marvin Radermacher), Lukas Goetz, Elias May, Lars Mechernich (75. Max Nitz), Marcel Ebel, Tim Kückelhaus - Trainer: Sebastian ReisenauerSG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Jan Osten, Sven Förster, Julian Seliger (80. Tom Heine), Henning Doppelfeld, Lukas Mager (88. Maximilian Carstensen), Timo Jäntgen (63. Luca Willms), Paul Doppelfeld (91. Max Schurig), Yannik Ramm (80. Kasimir Johannes Reutershan), Leon Trichkovski - Trainer: Marco MarkwaldSchiedsrichter: Carolin Felling - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Lars Mechernich (10.), 1:1 Timo Jäntgen (44.), 1:2 Paul Doppelfeld (56.)SV Frauenberg – TuS Mechernich 1897 abg.SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SSV Golbach 1928 3:7SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Philipp Kautz, Tim Wagner (87. Patrick Pohl), Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Jonas Küpper, Niclas Hampel, Nils Hahn (80. Torben Hörnchen), David Küpper (87. Julian Schlag), Marlon Vogt, Marcel Maus (46. Mory Kaba) - Trainer: Dirk ScheerSSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller (87. Lucas Drehsen), Felix Malsbenden, Kai Müller, Maurice Gölden (89. Ruben Lemke), Daniel Makarov, Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Peter Niklewitz (89. Raphael-Stefan Kremp), Max Hofmann (87. Peter Mattes), Jean-Claude Kamano (40. Lukas Malsbenden) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max HofmannSchiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 120Tore: 1:0 Niclas Hampel (2.), 1:1 Jean-Claude Kamano (4.), 1:2 Max Hofmann (7.), 1:3 Kai Müller (28.), 2:3 Luca Bläser (51. Foulelfmeter), 2:4 Max Hofmann (59.), 3:4 Nils Hahn (74.), 3:5 Max Hofmann (79.), 3:6 Kai Müller (83.), 3:7 Max Hofmann (85.)Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – TuS Vernich 1927 2:1Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bryan Witt, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini (46. Karim Khazma), Paul Alberty, Dejen Kidane, Mohamed Nor Omayrat (73. Salah Kacem), Kadiata Mbaya Mudiangombe (84. Samuel Abraham Mehari) - Trainer: René UrbachTuS Vernich 1927: Ringo Friedrich, Kian Schmitz, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Tom Stegink (46. Luc Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg WallSchiedsrichter: Marco Piselli (Köln) - Zuschauer: 40Tore: 0:1 Maurice Platz (1.), 1:1 Sefer Hoxhaj (11.), 2:1 Salah Kacem (90.+4)

Schönaus Tim Breuer markierte zwar einen Treffer gegen Dahlem-Schmidtheim, dürfte sich aber angesichts der 1:8 Niederlage nur bedingt über dieses Tor freuen. Deutlich mehr Grund zur Freude dürfte Max Hofmann (Golbach) haben. Der Goalgetter traf in Nierfeld gleich vierfach und machte einen enormen Satz nach vorn. Mit 14 Saisontoren steht Hofmann nun auf dem zweiten Platz. Gepunktet hat auch FlaKi´s Paul Doppelfeld, der nun 13 Ligatore vorzuweisen hat. Die hat auch Vernichs Maurice Platz vorzuweisen, der ebenfalls einmal traf. Zweistellig sind seit diesem Spieltag Martin Schmitz (Sötenich), Jakob Fischer (Zülpich II) und Dominik Vilz (Dahlem-Schmidtheim).

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 21

2. Max Hofmann (SSV Golbach): 14

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 14

4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 13

4. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 13

4. Maurice Platz (TuS Vernich): 13

7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 12

8. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 11

8. Jens Honnef (TuS Mechernich): 11

10. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

10. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 10

10. Martin Schmitz (SV Sötenich): 10

10. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 10

10. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 10

Bei den Torhütern sind wir diesen Sonntag schnell durch, denn hier gibt es keinen Schnapper, der sich eine Weiße Weste gesichert hat.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

4. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

9. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

9. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

9. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

9. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

9. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.