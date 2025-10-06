Golbach dreht 1:3 gegen Nierfeld

Der siebte Spieltag der Kreisliga A hatte nur vier Partien für den Sonntag parat. Witterungsbedingt fiel das Spitzenspiel zwischen Sötenich und Zülpich II aus (Tneuer Termin offen). Weilerswist trifft am Dienstagabend um 19.30 Uhr auf Schöneseiffen und einen Tag später gastiert der TSV Schönau um 20 Uhr bei der SG Dahlem-Schmidtheim. In den vier Sonntagspartien gab es vier Heimsiege. Golbach gewann gegen Nierfeld mit 5:3 und das obwohl man bis zur 65 Minute mit 1:3 zurücklag. Mechernich spielte ab der 18. Minute in Unterzahl gegen Frauenberg gewann dennoch mit 3:1. Jeweils 5:1 hieß es am Ende zwischen Flamersheim/Kirchheim und Lommersum sowie Vernich und den Sportfreunden DHO.
Das sind die Spieltagsfakten mit bisher 24 Toren:
SSV Golbach 1928 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 5:3
SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Lukas Malsbenden, Marius Kremp, Kai Müller, Maurice Gölden (66. Jean-Claude Kamano), Felix Malsbenden, Sebastian Mertz, Luca Adaldo (86. Richard Stier), Raphael-Stefan Kremp (93. Markus Müller), Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Philipp Kautz, Tim Wagner, Felix Klinkhammer, Jonas Küpper, Sven Pohl, Julian Schlag, Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (82. David Küpper), Nils Hahn, Yannick Schorn (45. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk Scheer
Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Nils Hahn (15.), 0:2 Mory Kaba (28.), 1:2 Jan Hofmann (45.+6), 1:3 Jonas Küpper (52.), 2:3 Max Hofmann (65. Handelfmeter), 3:3 Max Hofmann (73.), 4:3 Jean-Claude Kamano (79.), 5:3 Nils Hahn (90. Eigentor)
TuS Vernich 1927 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 5:1
TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov, Max Wasserschaff (8. Albin Kryeziu), Paul Merkler, Simon Ratmann, Marten Pleger, Finn Pleger, Elias Platz, Luc Kajba (79. Fiete Schwarz), Arber Kryeziu, Maurice Platz (79. Tom Stegink) - Trainer: Georg Wall
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha (78. Brayan Pedro), Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini (46. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Paul Alberty (46. Eren Catak), Vladyslav Shukhovtsev (78. Aaron Dubbelfeld), Salah Kacem (46. Pierre Mendy), Youssef Khabbaz - Trainer: Christoph Hemmersbach
Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Maurice Platz (15.), 1:1 Vladyslav Shukhovtsev (24.), 2:1 Maurice Platz (36.), 3:1 Maurice Platz (41.), 4:1 Luc Kajba (59.), 5:1 Arber Kryeziu (75.)
SG Flamersheim / Kirchheim – SSV Eintracht Lommersum 1920 5:1
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller (23. Michael Euskirchen), Lorenz Schlüpen, Sven Förster, Julian Seliger, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (73. Philipp Rogaczewski), Kasimir Johannes Reutershan, Lukas Heiwolt (68. Maximilian Carstensen), Daniel Graichen (68. Yannik Ramm), Leon Trichkovski (19. Timo Jäntgen) - Trainer: Marco Markwald
SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (11. Lukas Goetz), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Robin Ron Schmitz (45. Max Nitz), Philipp Henn, Jan-Niklas Runkel, Simon Bell (75. Tim Schumacher), Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer
Schiedsrichter: Christoph Döllerer - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Daniel Graichen (8.), 2:0 Lukas Heiwolt (13.), 3:0 Lukas Heiwolt (49.), 3:1 Philipp Henn (61.), 4:1 Paul Doppelfeld (65. Foulelfmeter), 5:1 Paul Doppelfeld (72. Foulelfmeter)
TuS Mechernich 1897 – SV Frauenberg 3:1
TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev (70. Sekou Keita), André Beaujean, Tobias Hoß, Franz Evertz, Leo Evertz, Jonas Hohn (86. Ibrahim Yassine), Nils Althausen (61. Cedric Noah Kratz), Marco Zenner (70. Andreas Wiedenau), Tom Lengersdorf, Jens Honnef (90. Luca Althausen) - Trainer: Nicolas Hohn
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk (70. Sebastian Kaiser), Wesley Schleicher (70. Jan Tornow), Marcel Kaiser, Tom Bauer (46. Deniz Arigan), Marcel Motz, Tim Krüger (46. Sinan Hannes), Justin Brams, David Dams (46. Denis Moruz) - Trainer: Kurt Krüger - Trainer: Klaus Dietsch
Schiedsrichter: Yannick von Lewinski (Düren) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jens Honnef (21.), 2:0 Tobias Hoß (34.), 3:0 Tom Lengersdorf (73.), 3:1 Sebastian Kaiser (74.)
Rot: Leo Evertz (18./TuS Mechernich 1897/Notbremse)
Mit drei Toren war Maurice Platz vom TuS Vernich der Garant des Derbysiegs gegen die Sportfreunde DHO. Der 22.Jährige hat damit acht Saisontore erzielt und könnte seinen Vorjahresbestwert (9), da allerdings noch in der B-Liga, schon bald erreichen. Ebenfalls acht Tore hat Mechernichs Jens Honnef, der gegen Frauenberg einmal traf.
Das Ranking der besten Torschützen:
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 9
1. Jens Knebel (SV Sötenich): 9
3. Yannick Schorn (SV Nierfeld): 8
3. Jens Honnef (TuS Mechernich): 8
3. Maurice Platz (TuS Vernich): 8
6. Sven Pohl (SV Nierfeld): 7
7. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 6
8. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 5
8. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 5
8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 5
8. Chris Schmauder (TSV Schönau): 5
8. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 5
13. Es folgen sechs Spieler die vier Treffer erzielt haben.
Keine Veränderungen gab es in der Torwart-Wertung.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 4
2. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 2
4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1
4. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 1
4. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.