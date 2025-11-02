Der SV Schöneseiffen sammelt in Mechernich einen weiteren Punkt zum Ligaverbleib – Foto: Rocco Bartsch

Golbach demütigt DHO - Vier von sieben Spielen enden Remis So lief der 11. Spieltag der Kreisliga A

Der 11. Spieltag der Saison ist Geschichte und er sorgt mit vier Unentschieden für positive Stimmung bei gleich acht Mannschaften, denn so hat sich ihr Arbeitstag zumindest teilweise gelohnt. So endeten neben dem Spitzenspiel Dahlem-Schmidtheim gegen Weilerswist (1:1) auch die Partien von Frauenberg gegen Zülpich II (1:1), Flamersheim/Kirchheim gegen Nierfeld (0:0) und Mechernich gegen Schöneseiffen (2:2) mit einer Punkteteilung. Nach einer Belohnung lechzen auch die Sportfreunde DHO. Der Tabellenletzte bezog beim SSV Golbach, die vor der Partie auf einem Abstiegsplatz standen, eine deutliche 3:10 Klatsche. Es war die dritte Pleite in Folge für die Sportsfreunde. Der Ligavorletzte Lommersum kommt überhaupt nicht auf Touren. Daheim gab es gegen Schönau eine neuerliche 2:5 Pleite. Außerdem besiegte der SV Sötenich den Aufsteiger TuS Vernich mit 5:3.

Das sind die Spieltagsfakten mit 36 Toren. SG Dahlem-Schmidtheim – SSV Weilerswist 1924 1:1

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Leon Merget, Niklas Dümmer (55. Timo Wassong), Dino Halilic (80. Fabian Klimpel), Niklas Hahn, Christopher Haep (55. Dominik Vilz), Aleksandr Miller, Fabian Thur, Johann Jentges (55. Sebastian Etten), Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos, Felix Kortholt (88. Mike Nandzik), Robin Maximilian Berk (80. Joel Mahrhold), Sven Stanienda, Firat Bagkan, Daouda Coulibaly (75. Ricardo Melder) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Yannick Thomas - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Felix Kortholt (37. Foulelfmeter), 1:1 Dominik Vilz (90.+4)



SSV Golbach 1928 – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 10:3

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann, Felix Malsbenden (70. Markus Müller), Lukas Malsbenden, Marius Kremp, Kai Müller, Maurice Gölden (62. Jan Malsbenden), Sebastian Mertz, Luca Adaldo (77. Ruben Lemke), Raphael-Stefan Kremp (62. Jean-Claude Kamano), Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj (62. Vladyslav Shukhovtsev), Niklas Wesling, Adrian Hajdini, Eren Catak, Maciej Wojnowski, Paul Alberty (46. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Salah Kacem, Pierre Mendy, Tobias Ratmann (78. Arian Sarmadian) - Trainer: René Urbach

Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Maurice Gölden (6.), 2:0 Jan Hofmann (8.), 3:0 Max Hofmann (14.), 4:0 Max Hofmann (23.), 5:0 Max Hofmann (42.), 6:0 Kai Müller (49.), 7:0 Luca Adaldo (51.), 8:0 Max Hofmann (69.), 8:1 Vladyslav Shukhovtsev (70.), 9:1 Jean-Claude Kamano (78.), 9:2 Vladyslav Shukhovtsev (79.), 10:2 Jan Malsbenden (81.), 10:3 Vladyslav Shukhovtsev (83.)

Gelb-Rot: Floridon Patusha (50./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)

Rot: Salah Kacem (91./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)



SV Frauenberg – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:1

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem (73. Sebastian Kaiser), Pascal Schröder, Deniz Arigan, Justin Brams, Wesley Schleicher, Denis Moruz, Julian Crombach (66. Marcel Kaiser), Marcel Motz, Jan Tornow, Can Yasin Arigan (65. Thomas de Vries) - Trainer: Marcel Timm

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Jonas Hintzen (46. Robin Ritz), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (71. Nico Jensen), Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Marius Lepartz, Lars Fröhling (62. Jakob Fischer), Sebastian Zaun, Marcel Blum (75. Sebastian Esser) - Trainer: Marc Altendorf

Schiedsrichter: Ismail Tekbiyik (Düren) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Jakob Raudszus (33.), 1:1 Wesley Schleicher (77.)

Gelb-Rot: Dennis Kutscheruk (90./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/Foulspiel)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – TSV Schönau 2:5

SSV Eintracht Lommersum 1920: Henrik Schilli, Niklas Schwarzenbacher (72. Marcus Marian), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Tim Schumacher, Stefan Offerzier (65. Robin Ron Schmitz), Jan-Niklas Runkel, Elias May (72. Max Nitz), Simon Bell, Marcel Ebel (59. Joshua Schramm) (88. Elias Hamzic) - Trainer: Sebastian Reisenauer

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Norbu Naktsang, Mateusz Hoppe (75. Yannick Merget), Tom Neukirch (37. Alexander Latz), Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, Benedikt Vögtel (60. David Nolte), Florian Metzen (87. Patrick Spieß), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Felix Thiemermann - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tim Breuer (33.), 0:2 Tim Breuer (48.), 1:2 Andreas Struve (52.), 1:3 Tim Breuer (62.), 1:4 Florian Metzen (67.), 1:5 Tim Breuer (71.), 2:5 Max Nitz (75.)



TuS Mechernich 1897 – SV Schöneseiffen 1950 2:2

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Leon Radschibajev (58. Michael Denneborg), André Beaujean, Tobias Hoß, Luca Althausen (46. Dominik Britz), Leo Evertz (68. Franz Evertz), Jonas Hohn, Nils Althausen (46. Sven Lepartz), Marco Zenner (58. Sekou Keita), Tom Lengersdorf, Jens Honnef - Trainer: Nicolas Hohn

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen, Niklas Kirch, Nils Fink, Dominik Dreßen, Lukas Sauer (46. Max Jöbges), Felix Zimmer, Maurice Niedermeier (46. Fabian Möhrer), Felix Jenniches, Timo Bornewasser, Torben Hörnchen (76. Pascal Meyer) - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Ismail Gündogan - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Niklas Kirch (2.), 0:2 Torben Hörnchen (7.), 1:2 Sven Lepartz (66.), 2:2 Michael Denneborg (79.)



SV Sötenich 1919 – TuS Vernich 1927 5:3

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf (38. Ben Winter), Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Simon Züll (60. Pascal Feyerabend), Dennis Jäckel (69. Marvin Neumann), Jens Knebel, Paul Hrziwnak (97. Luis Metternich) - Trainer: Markus Sabel - Co-Trainer: Kevin Häusler

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Maxim Klinov (91. David Koop), Paul Merkler, Albin Kryeziu, Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Luc Kajba (80. Yannik Wall), Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Jonah Weishaupt (15.), 2:0 Dennis Jäckel (25.), 3:0 Martin Schmitz (35. Foulelfmeter), 3:1 Luc Kajba (47.), 3:2 Arber Kryeziu (50.), 3:3 Arber Kryeziu (55.), 4:3 Marvin Neumann (89.), 5:3 Paul Hrziwnak (90.+6)

Rot: Elias Weise (70./TuS Vernich 1927/Spielt Volleyball)

Rot: Jens Knebel (72./SV Sötenich 1919/Offene Sohle)



SG Flamersheim / Kirchheim – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 0:0

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Julian Seliger, Tom Heine, Henning Doppelfeld, Lukas Mager, Marco Klein (74. Michael Euskirchen), Daniel Graichen (83. Maximilian Carstensen), Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper, Sven Pohl (87. Julian Schlag), Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (89. David Küpper), Nils Hahn, Marlon Vogt (76. Marcel Maus) - Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Stefan Rempel - Zuschauer: 70

Tore: keine Tore

In der Torjägerwertung gibt es einen neuen Führenden. Tim Breuer sorgte fast im Alleingang für den Schönauer Sieg in Lommersum. Mit vier Toren stach der 19-Jährige aus der Mannschaft heraus die letzte Woche noch mit 0:8 von Flamersheim/Kirchheim abgewatscht wurde. Für den Schönauer war es bereits der vierte Viererpack in der A-Liga und der erste in dieser Saison. Der bisherige Spitzenreiter Jens Knebel ging leer aus und dürfte hoffen, dass seine heutige Rote Karte keine lange Sperre mit sich zieht. In die Zweistelligkeit schafften es Felix Kortholt (Weilerswist) und Arber Kryeziu (Vernich), die jetzt bei zehn Saisontoren stehen. Der zweite Viererpack des Tages geht auf das Konto von Max Hofmann aus Golbach. Damit macht der 25-Jährige Goalgetter einen Sprung nach vorn und steht nun bei sieben Saisontoren. Im gleichen Spiel traf Gegenspieler Vladyslav Shukhovtsev (Sportfreunde DHO) drei Mal.