Gojani hält VfB Aßlar fast im Alleingang auf Kurs

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der VfB Aßlar bleibt dank Artan Gojani weiter auf Erfolgskurs und siegt klar mit 3:0 gegen den RSV Büblingshausen II in der Fußball-A-Liga Wetzlar. Nachbar Werdorf bleibt dran +++
Wetzlar. Im Topspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hat sich Tabellenführer VfB Aßlar seine weiße Weste durch den souveränen 3:0-Erfolg gegen die Reserve des RSV Büblingshausen II bewahrt. Auch Verfolger FC Werdorf traf dreifach und untermauerte damit seine gute Form.