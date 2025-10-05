 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Eintracht Wetzlars Berkay Cengiz (r.) versucht den Werdorfer Berkant Rüzgar vom Ball zu trennen. © Peter Bayer
Eintracht Wetzlars Berkay Cengiz (r.) versucht den Werdorfer Berkant Rüzgar vom Ball zu trennen. © Peter Bayer

Gojani hält VfB Aßlar fast im Alleingang auf Kurs

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der VfB Aßlar bleibt dank Artan Gojani weiter auf Erfolgskurs und siegt klar mit 3:0 gegen den RSV Büblingshausen II in der Fußball-A-Liga Wetzlar. Nachbar Werdorf bleibt dran +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Ein. Wetzlar
VfB Aßlar
FC Cleeberg II
SG Waldsolms II

Wetzlar. Im Topspiel der Fußball-A-Liga Wetzlar hat sich Tabellenführer VfB Aßlar seine weiße Weste durch den souveränen 3:0-Erfolg gegen die Reserve des RSV Büblingshausen II bewahrt. Auch Verfolger FC Werdorf traf dreifach und untermauerte damit seine gute Form.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 05.10.2025, 19:26 Uhr
RedaktionAutor