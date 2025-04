Du wirst automatisch weitergeleitet...

Die Kings League ging am vergangenen Wochenende in Deutschland an den Start. – Foto: FuPa

Götze, Brazzo & Co: Die Spieler, Trainer und Manager der Kings League Spieler & Staff der acht Kings-League-Teams Verlinkte Inhalte Kings League ERA Colonia G2 FC Kaktus No Rules + 4 weitere Mit der Kings League ging in Deutschland die dritte Kleinfeld-Fußball-Liga an den Start. Am vergangenen Wochenende gingen die ersten beiden Spieltage über die Bühne. Welche Spieler im Kader der Teams sind und eine Übersicht über die Trainer und Manager findet ihr hier! ERA Colonia Cedric Conner Golbig (zuletzt Türkspor Dortmund)

Daniel Maus (zuletzt TSV Buchbach)

Oktay Dal (Wuppertaler SV)

Sokratis Papastathopoulos (zuletzt Real Betis)

Julijan Popovic (zuletzt 1. FC Düren)

Diego Biseswar (zuletzt PAOK Saloniki)

Abdenasser El Khayati

Ahmad Jafari (FC Wülfrath)

Timo Kondziella (zuletzt 1. FC Düren)

Moritz Leitner (vorher Baller League)

Josip Sesar (TSV Weilimdorf)

Oussama Assaidi

Dennis Lerche (zuletzt Türkspor Dortmund)

Filow

Zarbex Trainer: Abdenour Amachaibou

Teammanager: Zarbex, Filow Vice Versa FC Max Schreiber (zuletzt 1. FC Düren)

Jannis Becker (SC Kreuzau)

Nuredin Alikahn (Teutonia Weiden)

Luca Bini (FC Wegberg-Beeck)

Timo Braun (FC Wegberg-Beeck)

Halil Can Dogan (zuletzt Türkspor Dortmund)

Luka Grlic (1. FC Kleve)

Meric-Nuh Gültekin (zuletzt 1. FC Düren)

Dannyking Kafunda-Beya (SV Schönenbach)

Yannik Leersmacher (FC Wegberg-Beeck)

Ebru Önal (zuletzt 1. FFC Montabaur)

David Pütz (SC Fliesteden)

Nikolai Piorkowski (DJK Südwest Köln)

Yannik Schlößer (zuletzt 1. FC Düren) Teammanager: Ebru Önal, Mario Götze Youniors FC Maximilian Krapf (SV Gonsenheim)

Nemanja Saula (SV Rot-Weiß Hadamar)

Mohamed Youssef

Younes Zarou (SV Frankfurt Nord)

Hastie Azad Abdulrahman (TuS Marienborn)

Ahmed Azaouagh (FSV Frankfurt)

Akram Barkok (zuletzt RW Walldorf)

Younes El Haddoudi (Greifswalder FC)

Bilal Elghouti (Sportfreunde Seligenstadt)

Ilyass Mirroche (SV Pars Neu-Isenburg)

Hans-Nunoo Sarpei (zuletzt HJK Helsinki)

Emir Sejdovic (zuletzt Türkgücü München)

Henoc Agbessi (SC Germania Nürnberg)

Danny Blum (zuletzt TSG Pfeddersheim) Trainer: Mimoun Azaouagh

Teammanager: Younes Zarou Tiki Tacker Fußball Freunde Bennett Schauer (FC Teutonia 05 Ottensen)

Eymen Usta (Bramfelder SV)

Finn Fabian Hanke (HSV Barmbek-Uhlenhorst)

Julius Gyasi Richter (SC Condor Hamburg)

Jed Adotey (ETSV Hamburg)

Yesin Djebbi (Dersimspor Hamburg)

Yassin Ghasemi Conjani (TuRa Harksheide)

Bright Zinedine Joseph Hukporti (Concordia Hamburg)

Michael Boakye Janssen (SC Vorwärts-Wacker Billstedt)

Dennis Öztürk (SC Condor Hamburg)

Mohamed Enis Djebbi (SC Vorwärts-Wacker Billstedt)

Juan Chandel Hernandez Genao (Oststeinbeker SV)

Sid Ziskin (Hamburger Turnerschaft)

Kevin Teller Teammanager: Fiete Arp, Kevin Teller Kaktus Kickers Armin Herbert (zuletzt BCF Wolfratshausen)

Karol Jania

Darius Awoudja (FC Unterföhring)

Cedrik Stefan Synclair Mvondo (zuletzt Türkspor Dortmund)

Rrustem Shehaj (vorher Baller League)

Dilber Aujla Singh

Leon Dekorsy (SV Untermenzing)

Marcel Heller (vorher Icon League)

Leonardo Lechner (zuletzt SC Eintracht Freising)

Markus Steinhöfer (zuletzt VfB Eichstätt)

Marcel Ebeling (TSV Gilching-Argelsried)

Jean Monty Mendama (zuletzt VfR Garching)

Maximilian Stemmler (SC Victoria Hamburg)

Rachid Teouri (FC Türk S. Garching) Teammanager: Maximilian Alexander Curt Stemmler G2 Football Club Amat Chaw (TSV Mariendorf 1897)

Lino Kasten (VSG Altglienicke)

Mouadh Ben-Abdesselem (FC Liria 1985 Berlin)

Berkan Celebi (SG Eintracht Bad Kreuznach)

Tarik Hadziavdic (Tennis Borussia Berlin)

Mehrdad Hassanzadeh (Primero Club de Futsal Mülheim)

Yunus Malli (zuletzt Konyaspor)

Ahmed Omairat (Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin)

Alen Patak (TSV Ober- Unterhaunstadt)

Cihan Ucar (zuletzt Berliner AK)

Muhammed Akova (SV Lichtenberg 47)

Okan Tastan (FSV Spandauer Kickers)

Abdullah Telli

Dominik Reezmann

Wieland Welte Trainer: Malik Hadziavdic

Teammanager: Dominik Reezmann, Wieland Welte No Rules FC Andrej Popravak (FC Fürstenried)

Fabio Rasic (SV Heimstetten)

Lirim Kelmendi (Beton Boys München)

Anthony Manuba (TSV 1865 Dachau)

Nick Salihamidzic (vorher Baller League)

Leonard Grob (zuletzt SpVgg Unterhaching)

Daniel Jelisic (zuletzt Türkgücü München)

Gilbert Francois Diep (TSV 1860 München II)

Serhat Imsak (zuletzt Türkgücü München)

Nam Nguyen

Ensar Skrijelj (FC Ismaning)Jordan Almani

Semih Eken Trainer: Francisco Copado

Teammanager: Hasan Salihamidzic, Semih Eken, Jordan Almani Futbolistas Locos FC Semih Cakmakci (SpVgg Feldmoching)

Daniel Dreesen (FC Iserlohn)

Aaron Berzel (SpVgg Erkenschwick)

Dennis Gardawski (SV Lövenich/Widdersdorf)

Timo Julian

Salvatore Giambra (TuS Blau-Weiß Königsdorf)

Salmin Rebronja (zuletzt Türkspor Dortmund)

Simon Seferings (zuletzt TuS Holzkirchen)

Lukas Sinkiewicz (SV Lövenich/Widdersdorf)

Abdelaziz Slimi (FC Iserlohn)

Mohamad Awata (VfB Forstinning)

Albert Bunjaku (zuletzt Bonner SC)

Lordan Handanovic (FC Aschheim)

Domenic Fabio Strobel (zuletzt SC Victoria Hamburg)

Jakub Dogan Trainer: Albert Bunjaku

Teammanager: Domenic Fabio Strobel, Jakub Dogan