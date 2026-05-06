Göttlicher vor Rückkehr nach Hannover: Fokus auf Serie und Stabilität

Der 24-Jährige hat sich in seiner ersten Saison in Emden schnell unverzichtbar gemacht. 27 Kadernominierungen, 25 Startelfeinsätze und nahezu durchgehende Spielzeiten unterstreichen seine Bedeutung für die Defensive der Ostfriesen. Seit seinem Debüt am vierten Spieltag ist Göttlicher eine feste Größe im Team.
Mit dem Duell im Eilenriedestadion verbindet ihn jedoch auch eine schwierige Vergangenheit. Seine Zeit in Hannover beschreibt er rückblickend kritisch: „Sportlich gesehen war es für mich eine katastrophale Zeit.“ Dennoch habe er sich persönlich weiterentwickelt – ein Prozess, der ihm nun in Emden zugutekommt.
Rückkehr ohne Sentimentalität
Trotz der emotionalen Komponente bleibt der Fokus klar auf dem Sportlichen. „Es ist schön, alte Bekannte wiederzusehen – aber im Fokus stehen das Spiel und unser Erfolg“, betont Göttlicher. Mit vier Siegen in Serie im Rücken will Kickers den positiven Trend fortsetzen und den Abstand auf die Hannoveraner verkürzen.
Dabei sieht der Abwehrspieler vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit als entscheidenden Faktor. Defensiv müsse man weiterhin diszipliniert auftreten, gleichzeitig aber die neu gewonnene Leichtigkeit im Angriffsspiel beibehalten.
Dass Kickers Emden derzeit erfolgreich ist, zeigt sich besonders im Offensivbereich. 14 Tore in den vergangenen vier Spielen sprechen eine klare Sprache. Nach einer Phase ohne eigene Treffer hat die Mannschaft zu alter Stärke zurückgefunden.
Für Göttlicher liegt der Schlüssel in einer grundlegenden Herangehensweise: „Es war entscheidend, dass wir zu den Basics zurückgekehrt sind.“ Diese Rückbesinnung habe dem Team auch die Spielfreude zurückgebracht.
Anspruchsvoller Gegner mit pressingstarker Spielweise
Mit Hannover 96 II wartet jedoch ein formstarker Gegner. Die Niedersachsen überzeugten zuletzt mit einem deutlichen Sieg gegen Werder Bremen II und verfügen mit Tom Hobrecht über einen äußerst treffsicheren Angreifer.
Göttlicher erwartet daher eine intensive Partie: „Hannover wird ein hohes Pressing spielen und versuchen, früh den Ball zu gewinnen.“ Entsprechend gefordert wird die Emder Defensive sein.
Trotz der anspruchsvollen Aufgabe reist Kickers Emden mit breiter Brust nach Hannover. Für Göttlicher steht neben dem sportlichen Erfolg auch der gemeinsame Abschluss der Saison im Vordergrund: „Ich möchte die letzten Spiele noch mal genießen – und natürlich so viele Siege wie möglich feiern.“
Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte bietet dafür die nächste Gelegenheit – und vielleicht auch die Chance, seine persönliche Torbilanz weiter auszubauen.