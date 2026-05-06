Göttlicher vor Rückkehr nach Hannover: Fokus auf Serie und Stabilität

Der 24-Jährige hat sich in seiner ersten Saison in Emden schnell unverzichtbar gemacht. 27 Kadernominierungen, 25 Startelfeinsätze und nahezu durchgehende Spielzeiten unterstreichen seine Bedeutung für die Defensive der Ostfriesen. Seit seinem Debüt am vierten Spieltag ist Göttlicher eine feste Größe im Team. Mit dem Duell im Eilenriedestadion verbindet ihn jedoch auch eine schwierige Vergangenheit. Seine Zeit in Hannover beschreibt er rückblickend kritisch: „Sportlich gesehen war es für mich eine katastrophale Zeit.“ Dennoch habe er sich persönlich weiterentwickelt – ein Prozess, der ihm nun in Emden zugutekommt.

Rückkehr ohne Sentimentalität Trotz der emotionalen Komponente bleibt der Fokus klar auf dem Sportlichen. „Es ist schön, alte Bekannte wiederzusehen – aber im Fokus stehen das Spiel und unser Erfolg“, betont Göttlicher. Mit vier Siegen in Serie im Rücken will Kickers den positiven Trend fortsetzen und den Abstand auf die Hannoveraner verkürzen. Dabei sieht der Abwehrspieler vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit als entscheidenden Faktor. Defensiv müsse man weiterhin diszipliniert auftreten, gleichzeitig aber die neu gewonnene Leichtigkeit im Angriffsspiel beibehalten.